Возможна ли «перестройка» на Кубе

Посреди лета на Кубе прошла волна массовых протестов Фото: REUTERS

Посреди лета на Кубе прошла волна массовых протестов, в которых участвовали десятки тысяч человек. Подобного не было с 1994 года, что дало основание назвать происходившее чуть-ли не началом новой «цветной революции» - по свержению строя, установленного Фиделем Кастро. Ну или, на худой конец, предвестием кубинской «перестройки». И первое, и второе, как мы хорошо знаем, заканчивается одинаково.

Основная масса протестантов вышла на улицы от отчаяния бедности, в которой остров живет более полувека. В этом же году, когда власти были вынуждены закрыть границы из-за пандемии, главный источник валютной прибыли страны - иностранные туристы - оказался практически перекрытым. Но были среди митингующих и идейные противники режима, звучали призывы «свергнуть диктатуру» и придуманный в Майами кубинскими эмигрантами лозунг «Родина и жизнь» - в пику главному лозунгу революции Кастро «Родина или смерть».

Без соцсетей как главного орготдела любой социальной «движухи» не обошлось, хотя власти острова и пытаются их контролировать и ограничивать. Испанский эксперт Хулиан Масиас Товар выяснил, что протесты поддерживались мощной информационной кампанией из-за рубежа. За один день - с 10 по 11 июля было создано свыше 1,5 тысячи аккаунтов, при помощи которых разгонялись видеозаписи антиправительственных демонстраций. В том числе, как потом выяснилось, и предыдущих демонстраций сторонников кубинской власти, и даже празднования в Аргентине победы в футбольном Кубке Америки.

17 июля на проправительственную демонстрацию власти вывели свыше 100 тысяч человек Фото: REUTERS

После того, как 17 июля на проправительственную демонстрацию власти вывели свыше 100 тысяч человек, протесты стали затихать. Сегодня очевидно, что с предсказаниями скорой смены власти на острове Свободы явно поторопились. Не случилась «цветная революция» на Кубе, как тридцать лет назад там не случилось «перестройки».

А ведь когда у нас «свергли» коммунистов, было немало политиков и экспертов, которые советовали кубинцам следовать путем старших товарищей. В те времена, да и сейчас, многие почему-то считают, что Кубинская революция - это советский проект. То, что Фидель Кастро, свергнув диктатора Батисту, лишь через пять лет, после 40-дневной поездки в СССР, решил строить у себя на родине социализм, помнят немногие. А кубинцы этого не забывали и не считали себя «ведомыми».

Поэтому когда в Советском Союзе, по меткому определению Юрия Полякова, случился «бунт партноменклатуры против партминимума», позволивший советской элите не только пользоваться всенародной собственностью, но и владеть ею с правом наследования, кубинских товарищей это никак не могло вдохновить. В 180 км от острова, в США, давно обосновались хозяева недвижимости, земли и предприятий, национализированных после революции. Так что вопрос, кто будет владеть богатствами страны в случае смены власти там не стоял: сторонников Кастро довели бы до ближайшей стены, а то пристрелили бы прямо на месте.

Манифестации в поддержку кубинских протестов прошли в Майами. Фото: REUTERS

Мотивация выжить, несмотря на все трудности, вызванные американской блокадой и отказом России помогать острову, у кубинцев была огромная. Они пережили «особый период в мирное время», когда страна стояла на краю катастрофы. Но устояла. И попытки в то отчаянно тяжелое для Кубы время раздуть там искры «нового восстания» результата не дали. А потом Куба сама стала помогать Венесуэле, получив доступ к ее нефти. И Венесуэла, несмотря на то, что Запад назначил там своего «президента» Гуайдо, тоже пока держится.

После нашей «перестройки» кубинцы присматривались к опыту Китая. Российский пример их не интересовал. Геополитические интересы в последние годы сблизили Москву и Гавану, но ясно, что прежней близости между ними не быть.

И все же на острове помнят времена нашей дружбы. Даже несмотря на недоумение, о котором мне когда-то рассказывал главный карикатурист партийной газеты «Гранма»: как же это так, ваши военные, когда собирались с нами вместе за столом, вместо того, чтобы слушать кубинскую музыку пытались научить нас петь «Катюшу»? И замечательно, что не научили. У кубинцев, при всей зависимости их экономики от внешних обстоятельств, есть чувство достоинства и политической самодостаточности. Просить кого-то о любви, как это самозабвенно делают сегодня на Украине, они никогда не будут.

И никаких оснований морально сочувствовать тем, кто пытается раскачать ситуацию на Кубе под предлогом неэффективности ее социально-экономической системы, у нас нет. Потому что эта страна - один из наших друзей. Если случится там потрясение, этого друга точно не будет. Пусть он и с хитрецой, и с гонором, и себе на уме бывает - потому что ученый, в том числе и нами.

«Цветной революции» на этот раз на Кубе не случилось. Да и вряд ли случится. Как и «перестройку» они проводить точно не будут. Реформы - необходимы, но пусть сами разбираются.