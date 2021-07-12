Беспорядки на Кубе: на Острове Свободы проходят крупнейшие за 30 лет митинги

Кубинцы недовольны рядом проведенных властями реформ и ограничениями из-за пандемии коронавируса. Фото: EAST NEWS

На Кубе, одном из немногих по-настоящему социалистических государств нашей планеты, сейчас неспокойно - там вспыхнули крупнейшие за последние 30 лет беспорядки. По различным данным, на улицы вышли тысячи людей, требующих снижения цен и ликвидации проблем с продуктами. Кроме того, среди лозунгов звучат призывы как можно скорее провести вакцинацию от коронавируса.

Антиправительственные марши начались в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос в 15 километрах от Гаваны и в Пальма-Сорьяно на востоке острова. Не самые большие города, да и митинги получились не самые многочисленные. Но фото и видео с них разлетелись по соцсетям и сработали как детонатор. Уже через несколько часов полыхало по всей стране, включая столицу острова Гавану. Проблемы у каждого свои: кому-то надоели перебои с поставками продовольствия, в других городах до сих пор плохо с электричеством.

Выходцы с острова свободы, проживающие в Майами, всячески поддерживают протесты на родине и призывают власти США помочь протестующим. Фото: EAST NEWS

Как обычно в таких ситуациях, социальные требования сопровождаются прямой «экспроприацией» в виде грабежей прилегающих магазинов. Например, в городе Матансас мародеры обнесли магазин «Панорама», который принадлежит к сети валютных супермаркетов, где можно купить намного больше, чем в местных магазинах, но оплату принимают только в долларах.

Понять недовольство людей можно, ведь в начале этого года власти провели масштабную денежную реформу, отменив конвертируемые куки – более-менее доступный для населения аналог зарубежной валюты. Одновременно повысили тарифы на жилищно-коммунальные услуги и цены на продукты. Так, оформление всех документов в государственных учреждениях подорожало аж в 25 раз! Впрочем, подняли и зарплаты с пенсиями, но народ скорее оказался в минусе.

Недовольные властями кубинцы взялись за палки и вышли на улицы. Фото: REUTERS

Одним из главных стимулов для Гаваны провести реформы стал нынешний коронакризис, ведь из-за отсутствия туристов и снижения экспорта экономика, по западным оценкам, упала на 11%. Так что власти решились дать зеленый свет частному бизнесу или, как его тут называют, работе на себя, но не всем это понравилось.

Однако помимо экономических требований все чаще звучат и политические лозунги. «Долой диктатуру!», кричали молодые люди с натянутыми на лицо масками. В ответ им летели слезоточивый газ и удары резиновыми дубинками от полицейских, собравшихся до конца защищать Революцию. Некоторые из демонстрантов скандировали «Родина и жизнь» – название антикастристской песни в стилях рэп и реггетон, которая стала в последнее время хитом на острове. Другие разогревались слоганами «Мы не боимся!».

Из-за отсутствия туристов и снижения экспорта экономика Кубы, по западным оценкам, рухнула на 11%. Фото: EAST NEWS

Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал сторонников и защитников Кубинской революции выходить на улицы, подчеркнув, что «был дан приказ сражаться». Такое заявление он сделал по телевидению, прервав вещание всех каналов, с целью предотвращения возможных провокаций против властей острова.

- Мы призываем всех защитников Революции и всех коммунистов выходить на улицы, в любом месте, где бы ни происходили провокации с настоящего момента и в последующие дни, - сказал глава государства.

Мигель Диас-Канель также добавил, что «всегда поддерживавшие блокаду и служившие наемниками империи янки, требуют «гуманитарной интервенции». Он подчеркнул, что «есть платные наемники США, которым дают деньги опосредованно через американские правительственные агентства, чтобы организовать такого рода демонстрации».

При этом, по мнению кубинского лидера, такие люди поощряют кампании, которые направлены на распространение идеи в обществе о том, что правительство республики якобы не может контролировать сложную эпидемиологическую ситуацию на острове из-за распространения коронавирусной инфекции среди населения.

Поддавшись призыву лидера, тысячи кубинцев, поддерживающих компартию, сами вышли на улицы. Марши в поддержку действующей власти проходят в пяти городах, включая Гавану. В некоторых местах это привело к столкновениям с антиправительственными митингами. Люди стали закидывать друг друга камнями, где-то были слышны выстрелы.

Как пишут сами кубинские СМИ, протесты прошли всего лишь в восьми городах, но западная пресса утверждает, что число охваченных протестов населенных пунктов гораздо больше. При этом даже Диас-Канель признал, что не все в стране идеально: «есть люди, не довольные ситуацией, в которой они живут».

Последний раз настолько массовые протесты на Кубе произошли в 1994 году, когда тысячи жителей Гаваны собрались на столичной набережной с лозунгами «Куба – да! Кастро – нет!». Постепенно эта стихийная демонстрация переросла в погромы отелей и валютных магазинов. Тогда полиция и провластные активисты быстро разогнали митингующих, арестовав около 100 человек.