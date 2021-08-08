Бывший юрист ФБК* Любовь Соболь улетела из России

Любовь Соболь вылетела из Москвы в Стамбул. Фото: REUTERS

Бывший юрист запрещенной в России экстремистской организации Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь вечером 7 августа была замечена в самолете во Внуково, который улетел в Стамбул. Говорят, что оттуда "Люба - звезда Ютуба" (пикантные постельные сцены похожей пары заполонили видеохостинги) собирается отправиться в романтическое путешествие куда-то на острова со своим оператором Акимом Керимовым. Люба даже не взяла с собой дочку.

В СМИ эта новость вызвала жуткий переполох, ведь еще 3 августа Преображенский суд столицы осудил Соболь за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. За то, что она призывала людей выходить на несогласованные митинги в разгар пандемии, ей дали 1,5 года условного срока и запретили покидать дом с 22:00 до 6:00, а еще посещать массовые мероприятия, и даже выезжать за пределы Москвы. При этом ее обязали трижды в месяц отмечаться в инспекции.

Но Соболь взяла и улетела. Чем расколола общественное мнение: одни возмущены выходкой осужденной Соболь, другие беспокоятся, чтобы ее не посадили.

- Она оказалась в ситуации абсолютно бесполезного пребывания в России. Зарабатывать ей больше нечем. Ее соцсети также находятся на уровне, близком к нулю. Перспектив к созданию какого-либо уличного политика тоже нет, — успокоил общественность политолог Сергей Карнаухов.

И это действительно так: 4 августа выдержал апелляционные жалобы и вступил в силу закон о запрете таких экстремистских организаций как ФБК и "Штабы Навального". Согласно закону только за участие в запрещенных обществах Навального гражданам грозит 2 года колонии, а за финансирование или руководство можно и вовсе получить от 8 до 10 лет.

Карнаухов также отметил, что кратковременная поездка за границу (до 30 дней) не является злостным уклонением от отбывания текущего наказания для Соболь: в апреле ее приговорили к году исправительных работ за проникновение в чужую квартиру. А новый приговор и вовсе пока еще не вступил в силу. И даже если он устоит через 10 дней, то никаких ощутимых последствий для отдыхающей на курорте Соболь не принесет.

- Вот если она будет отдыхать больше 30 дней, то по приезду может получить "официальное предостережение", - пояснил Карнаухов.

И только если Люба продолжит нарушать порядок в течении года в таком же духе (Навальному для этого потребовалось набрать 50 нарушений), то такой демарш может для нее обернуться реальным лишением свободы. *Запрещенная в РФ организация.