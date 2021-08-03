Любовь Соболь получила 1,5 года по "санитарному делу"

Оппозиционерка Любовь Соболь получила 1,5 года ограничения свободы. Фото: REUTERS

Преображенский суд Москвы вынес приговор по «санитарному делу» против московской оппозиционерки Любы Соболь. Она получила 1,5 года ограничения свободы. Как утверждало следствие, в январе 2021 соратница Алексея Навального активно призывала его сторонников выходить на акции протеста, подстрекала людей к массовым собраниям во время пандемии и, тем самым, к нарушению санитарно-эпидемиологических норм. В чем и была признана виновной 3 августа.

Однако, ее наказание не будет связано с местами не столь отдаленными. Начиная с сегодняшнего дня Соболь просто запрещено выходить из дома ночью - с 22:00 до 6 утра . А так же выезжать за пределы Москвы и области. Кроме того, каждые три месяца Любе теперь придется являться в управление ФСИН по месту жительства и отмечаться.

О том, к чему ее приговорили Соболь узнала от своего адвоката, сама она приговор не услышала, ее вывели из зала суда за то, что отказывалась подчиняться и вела видеозапись не смотря на все замечания.

Кроме Соболь в «санитарном деле» было еще 10 фигурантов — родной брат Навального, участница скандальной группы Pussy Riot Мрия Алехина, глава «Альянса Врачей» (организация признана иноагентом в РФ) Анастасия Васильева и другие. Но не все дела дошли до приговора, а некоторые прекращены.

На сегодняшний день кроме Любы приговор был озвучен москвичу Дани Акелю, он вышел на акцию протеста 23 января не смотря на то, что накануне у него был обнаружен COVID-19 и мужчине был приписан режим самоизоляции. Суд приговорил его к штрафу в 100 000 рублей.

Что касается Соболь, то это уже ее второе наказание по уголовным статьям. В апреле 2021 суд приговорил ее к году исправительных работ и 10% ежемесячному удержанию зарплаты. Повод — незаконное проникновение в квартиру человека, которого Навальный назвал одним из своих отравителей. Так что дорожка в управление ФСИН, где Соболь надо регулярно отмечаться, ею уже протоптана.

Впрочем, оппозиционерка объявила, что категорически не согласна с приговором и будет его обжаловать.