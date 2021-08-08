Михаил Шуфутинский превратится в персонажа супергеройского комикса на 3 сентября: «Лучше б этой песни не было!»

Все прекрасно знают, чем примечателен 1 сентября — это День знаний, когда дети и подростки идут в школу.

А вот 3 сентября, казалось бы незаметная дата на старте осени, тоже весьма важный день: день, когда, согласно музыкальному календарю, «горят костры рябин».

Да-да, кто бы мог подумать, что старая песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября» с альбома «Гуляй, душа!» (1994) станет настоящим генератором мемов. Ведь каждый год именно в этот день российский интернет начинает соревноваться в остроумии, публикуя разные веселые картинки, посвященные памятной абсолютно для всех — и любителей шансона и тех, кто его никогда не слушал, — дате.

Петербургская студия комиксов Wizart (не путать с одноименной воронежской анимационной компанией) решила увековечить и образ Михаила Шуфутинского, и его шлягер. И нарисовать супергеройский фэнтези-комикс «Третье сентября», где будут действовать персонажи, списанные с известного вокалиста.

Комикс про Михаила Шуфутинского, путешествующего по альтернативным мирам сквозь межпространство. Фото: vk.com/crunchoriginalhttps://vk.com/crunchoriginal

Сам Михаил Захарович с воодушевлением отнесся к необычной затее.

- Это действительно не шутка, - подтвердил певец. - Потому что 3 сентября выходит комикс, в котором я отправляюсь во всевозможные фантастические путешествия по разным вселенным. Это такая невероятная штука! Это первый опыт комикса в моей жизни. Хочется скорее почитать и посмотреть его.

Согласно сюжету комикса, уставший после корпоратива 3 сентября Шуфутинский едет в номер отеля. Он очень зол, потому что весь день его преследует мем про эту песню. В сердцах он восклицает: «Лучше бы этой песни вообще не было!». Ложится спать, а просыпается в мире, где никто не знает, кто такой Шуфутинский и что за песня «Третье сентября».

Путешествуя в петле времени, Михаил Яковлевич пытается разобраться, что происходит вокруг и натыкается на разного рода героев — положительных и не очень: розовые совы в пиджаках, похожий на шансонье робот, однорукий андроид Мартин, свиноподобный мутант Кабаноид и так далее.

Художники стараются сделать этот комикс доступным для всех возрастов, поэтому в работе представлены разные сюжетные линии и техники рисования.

Деньги на создание полноценного комикса Wizard Comics собирает старым добрым способом — среди народа. Если поклонники Михаила Шуфутинского поддержат питерских художников, комедийный комикс «Третье сентября» выйдет аккурат 3 сентября.