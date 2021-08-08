Дым от лесных пожаров в регионах России достиг Северного полюса

На севере России полыхают лесные пожары. Фото: Иван МАКЕЕВ

NASA опубликовало спутниковый снимок востока России, большая часть которого скрыта дымом от лесных пожаров в Якутии, Красноярском крае и других регионах страны.

Пожары настолько сильные, что дым от них достиг Северного полюса Фото: NASA

Как передает сайт космического агентства Соединенных Штатов Америки, дым скрыл большую часть территории, простирающейся на 3200 километров с востока на запад и на 4000 километров с юга на север.

Лесной пожар в Якутии Фото: Иван МАКЕЕВ

Также NASA сообщило, что на этой неделе дым достиг Северного полюса, преодолев около трех тысяч километров. По данным агентства, это, вероятно, первый случай в истории, когда дым от пожаров достиг полюса Земли.

Местные жители борются с огнем Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, Якутия является одним из самых пожароопасных российских регионов, где сегодня действует режим чрезвычайной ситуации. С 1 июля жителям запрещено посещать леса, и по последним данным в регионе зарегистрировано более 100 лесных пожаров на площади более 850 тыс. га. 7 августа в оперативном штабе Якутии сообщили, что лесной пожар зарегистрирован в четырех километрах от поселка Сангар в Кобяйском районе. На данный момент эвакуация населения не проводилась.

Сейчас в Якутии действует режим ЧС Фото: Иван МАКЕЕВ