Резко обедневшая Божена Рынска продает обручальное кольцо от Tiffany за 500 долларов

Светская львица и хроникер Божена Рынска Фото: Instagram.com

Светская львица и хроникер Божена Рынска в 2019 году потеряла мужа — основателя НТВ и медиаменеджера Игоря Малашенко, которому родила суррогатную дочь Евгению.

С тех пор в жизни колумнистки начались одни несчастья: то она сходила на интервью с Ксенией Собчак так, что пришлось потом долго расхлебывать и даже удалять ролик из Youtube (!), то пожаловалась на последствия ЭКО и даже перенесла операцию, то предъявила счет за «огромный налог на квартиру» (порядка 50 тысяч рублей), то коронавирусом заболела, то пообещала «изувечить рябую рожу» бывшей подруги Вероники Белоцерковской и получила за это повестку в суд (там заявила, что соцсети взломали, и писала не она).

Теперь Рынска решила пойти на еще один отчаянный шаг — продать обручальное кольцо.

— Друзья, продаю обручальное кольцо Tiffany, — написала она в инстаграме. — Новое. Золотое. С коробочкой. Не носилось. Диаметр 2 см примерно. Обхват 58 мм. То есть, размер 18-18,5. Легко подгоняется под больший-меньший у мастера. 100% оригинал. Любые проверки подлинности. Писать в Директ. Связь через Инстаграм. Стоимость 35 тыс руб.

Рынска решила пойти на отчаянный шаг — продать обручальное кольцо. Фото: Instagram.com

Распродажа через соцсети — фирменная фишка Божены, она довольно часто проводит такие акции с брендовыми вещами, мебелью или предметами интерьера. Но тут подписчики вздрогнули. Не потому что Рынска избавляется от дорогой вещи, а потому что кольцо...могло принадлежать ее покойному мужу.

Примерно так выглядят комментарии под постом: «Это мужское кольцо?», «Жуть какая!», «Совсем днище», «Бог мой, сдайте в ломбард и не устраивайте из этого очередной повод для сплетен и пересудов, Божена, уж 35-то любой ломбард вам даст».

На открытые вопросы по поводу кольца продавщица отвечает: «Унисекс». Что бы это не значило.

Понять положение 46-летней великосветской дамы можно. После кончины мужа ей буквально не на что жить. Пока еще Божена обитает в хоромах на Патриарших прудах, сдает квартиру, которую ей подарил на свадьбу Малашенко и владеет долей в загородном доме «поселка НТВ» в Чигасово. Однако качественно и кучеряво жить мешает тягостная ситуация с наследством (в завещании имени ребенка Божены не было, ей пришлось отсуживать часть имущества для дочери у нотариуса) и суды, из которых скандальная медиазвезда по традиции не вылезает. Например, по обвинению в оскорблении — соседка Рынской по элитному дому Елена Захарова потребовала взыскать с обидчицы 1 миллион рублей за обнародование порочащих честь сведений. Разбирались в Никулинском суде.

Кроме того, в июне текущего года Божена призвала людей помочь ей избавиться от Гангрены — так, согласно мнению светской львицы, покойный муж называл бывшую жену Елену, историка искусства и художественного директора галереи «Манеж». Якобы она заселилась в дом в коттеджном поселке деревни Чигасово (Одинцовский район), принадлежавший Малашенко, двигала там мебель, включала неработающий камин, вызывала клинеров и «толкнула собаку ногой», отчего няне, воспитывающей маленькую дочь медиаменеджера и Божены, «стало плохо с сердцем». У Елены Малашенко, родившей мужу троих детей (все они указаны в завещании), осталась часть супружеской доли на имущество, что она и решила реализовать — самой Божене принадлежит 1/5 часть этого дома. Через инстаграм Рынска запросила охрану.

В июльском интервью ютуб-блогу «Эмпатия Манучи» Божена призналась, что состоит на учете в психоневрологическом центре им. З.П. Соловьева, ее бабушка служила в ГРУ, и в настоящий момент Рынска обеднела.

— Я сейчас человек резко обедневший, — констатировала Рынска. — По сравнению с кем-то я человек очень богатый. Но по сравнению с тусовкой я, конечно, бедный человек. Да, у меня есть 1/5 доля в доме за городом («поселок НТВ» в Чигасово), квартира на Патриках, на которую я заработала, еще одна квартира — подарок от Игоря на свадьбу, еще одна небольшая часть наследства от Игоря. Да, я не без гроша за душой. Но я не могу себе позволить вот так вот фигачить деньги. У меня две няни. Тяжело болеет крестная мама. Бензин стоит 15 тысяч рублей в месяц. Квартплата за дом в Чигасово. На что я живу сегодня? Я работала, у меня были накопления. Потом у меня были драгоценности — я их продала, оплатила суррогатную маму за 35 тысяч долларов (2,5 миллиона рублей). Это были бриллианты, подаренные не Игорем. Был у меня ухажер, принес вот в клювике. Очень меня любил дядечка.

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