Война жен за наследство Игоря Малашенко едва не обернулась отравлением его годовалой дочери

Игорь Малашенко и Божена Рынска. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спустя два года после самоубийства медиамагната Игоря Малашенко его вдова Божена Рынска все еще воюет за наследство со своей предшественницей - бывшей женой отца-основателя НТВ Еленой Пивоваровой, которая за 20 лет брака родила ему троих детей. На этот раз яблоком раздора стал дом в подмосковном коттеджном поселке Чигасово, куда обе соперницы заселились и теперь выживают друг друга.

Дело в том, что особняк Малашенко построил, будучи женат на Елене - так при разводе ей досталась половина хором. Оставшуюся часть еще предстоит разделить между женами и детьми, однако Рынска не стала дожидаться решения суда и приехала в Чигасово якобы отдохнуть с няней и дочкой Женечкой, рожденной уже от умершего супруга. Правда, другая сторона уверена: хитрая Божена попросту выносит из особняка ценные вещи: живопись, иконы, столовое серебро...

Терпеть такое Пивоварова не стала: вернувшись из США, экс-жена тут же рванула в захваченный загородный дом, заставив вдову молить о помощи.

- К нам заселилась бывшая жена Игоря, которую он называл Гангрена, - обратилась к подписчикам в соцсетях Божена Рынска. - Не дожидаясь решения суда о порядке пользования домом, она пытается выжить нас. Двигает общую мебель, перетаскивает кровать, на которой мы с Игорем спали семь лет. При этом у нее есть охрана. Мы женщины, а тут полный дом мужчин из стана врага! Пожалуйста, напишите, кто сможет приехать в Чигасово и нам помочь...

Однако, одной только перестановкой и грозными взглядами секьюрити дело не закончилось. В войне за многомилионный особняк его непримиримые обитатели едва не погибли.

- Первым делом она разожгла неработающий камин, - пожаловалась Рынска в Инстаграме. - Мы объясняли, что он засорен, что Игорь просил его не трогать... Поленья не желали гореть - не было тяги. Но злая воля идиота пересилила доводы разума. Г-на (так в сокращенном виде вдова называет "гангрену" Пивоварову. - Ред.) облила поленья горючим, и огонь запылал. Через минут 30 залу заволокло. Первой жертвой стала няня, - у нее отравление угарным газом. Потом я стала кашлять. И вот уже два дня выкашливает копоть Женя. Мы сразу вызвали врача и зафиксировали отравление.

Но даже такое ЧП не заставило Божену Рынску бежать из проклятого коттеджа куда подальше, спасая ребенка. В квартиру на Патриарших прудах, которую Малашенко подарил любимой шесть лет назад на 40-летие, она вернуться якобы не может: там за ними "организована слежка". Поэтому, единственное, что остается вдове, - просить неравнодушных друзей организовать караул в подмосковном поселке...

СПРАВКА "КП"

Божена Рынска жила с Игорем Малашенко с 2011 года, однако до 2018 года он был официально женат на Елене Пивоваровой, с которой воспитал троих детей: сына Владимира, дочерей Елизавету и Лену. В сентябре-2018 медиамагнат женился на Рынской, а спустя всего пять месяцев свел счеты с жизнью в Испании.

Уже после смерти супруга Рынска заявила, что они с Малашенко мечтали о детях и не раз обращались к врачам-репродуктологам, но все было тщетно. Однако, воспользовавшись замороженным генетическим материалом мужа и услугами суррогатной матери, Божена все-таки стала матерью: в марте-2020 у журналистки родилась дочь Женя.

Эта девочка стала не только продолжением любимого человека, но и главным козырем вдовы в борьбе за богатое наследство. Лишь по приблизительным оценкам, малышка, рожденная от умершего Игоря Малашенко, отвоюет для Божены Рынской 3,2 миллиона долларов (она получит две доли, а не одну, как вдова). Сейчас две семьи отца-основателя НТВ делят не только дом, но и несколько квартир в Москве и за границей, а также приличный счет в банке.