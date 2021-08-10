Гагра вечерняя и презрение от официантов: Вся правда об отдыхе в Абхазии – 2

Несмотря на специфический колорит, все равно здесь хорошо. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Это продолжение, Часть 1

Экскурсия называлась "Вечерняя Гагра" и это было самое дешевое, что имелось в наличии. Всего 400 рублей с носа.

С опозданием минут в двадцать приехал автобус и экскурсовод Кама. Девушка лет 25 в малиновой блузке, чёрной плиссированной юбке, с гулечкой чёрных волос и улыбкой до ушей (позже она объявит, что ее назвали в честь самого хорошего, что было в жизни ее отца. Это был велосипед).

Уже в автобусе, рассчитанном на двадцать пассажиров, выяснилось что мне продали место, которого нет.

- Ни граммочки нет? - огорчилась Кама. - А если мальчика сзади взять на колени?

- Мальчик с местом, мы за него платили, - возмутилась семья "на камчатке".

- Ну, что делать, тогда я туда сяду, а девушку вперёд посажу, - рассудила Кама и угрожающе приподнялась.

Оценив риски, семья с камчатки испугалась и ужалась. Место сразу нашлось.

Экскурсия по вечерней Гагре

"Что я хочу сразу сказать первым делом. Я нефотогигиеничная, - сообщила Кама, завладев микрофоном. - Поэтому не снимайте, меня, пожалуйста. Запомните, от того, что вы меня снимаете, мой абхазский нос увеличится на 17 процентов и становится похожим на нос принцессы троллей Марибель из "Снежной королевы". У нас так экскурсовода Ирму в прошлом году сняли и выложили в ютуб. Теперь, когда у нас плохое настроение, мы набираем в ютубе «экскурсовод Ирма» и смеёмся полдня.

Кама заразительно засмеялась, автобус вместе с ней.

Пока ржали и гуглили, кто такая принцесса Марибель, прибыли на первую точку: смотровую площадку на горе Мамзышха. Здесь давали превосходный закат и вид на вечерний город.

Смотровая площадка на горе Мамзышха. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Проход на смотровую площадку украшали два старинных контейнера для мусора с одной стороны и качели над пропастью с другой. Два аборигена настойчиво предлагали сфотографироваться с совой. Мужик с громкоговорителем водил лошадь и комментировал новоприбывших.

- Ух, как ты кукурузу мурцуешь, аж искры летят. Сто лет не ела, что ли? - проорал он моей соседке, вздумавшей заточить кукурузу.

- Девушка в пальто, вы забыли дома ушанку, - досталось мне.

Сообщать, что у меня не пальто, а пыльник - не хотелось. На смотровую площадку было не пробраться. Судя по всему, экскурсия "Вечерняя Гагра" пользовалась популярностью, поэтому народу на площадке теснилось больше, чем на мосту в Зарядье.

Коротали время за дегустацией вина. Несмотря на то, что вино больше походило на невкусный сок, собравшиеся дегустировали с удовольствием, а настроение постепенно улучшалось.

Смотровая площадка на горе Мамзышха. Фото: Евгения КОРОБКОВА

После дегустации продолжение маршрута пошло вообще отлично. Автобус подпрыгивал от хохота. Русский язык экскурсовод знала не то чтобы хорошо, но нехватку слов мастерски восполняла обаянием и чувством юмора.

Кама сообщила, что абхазы одеваются "в рамках нормативности". Что лично она предпочитает ездить за одеждой либо в Сочи, либо в Сухум. Что всем рекомендует Сухум - там можно приобрети много недорогих турецких вещей. Что на каменистой структуре растет интенсивная динамика леса и все растения - медикаментозные, "эндамические" и называются либо "олеандр", либо "кипарис", либо "чыгым"

- Повторите, "чыгым", - призвала Кама.

- "Чыгым", - послушно повторили мы.

- Очень хорошо. "Чыгым" означает "я не знаю", - резюмировала гид.

На пирсе царила разруха, стояли рыбаки с удочками и бродили лохматые собаки. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Много чыгыма, в частности, росло на морском обзорном пирсе, откуда открывался вид бухты, где расположена Гагра. На пирсе царила разруха, стояли рыбаки с удочками и бродили лохматые собаки. В горах виднелся дворец принца Ольденбургского, основателя курорта Гагра. Кама показала на него пальцем и сказала, что дворец сейчас реставрируется.

В горах виднелся дворец принца Ольденбургского, основателя курорта Гагра. Кама показала на него пальцем и сказала, что дворец сейчас реставрируется. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Осмотрев снаружи ресторан "Гагрипш" - символ Абхазии, мы спустились в Приморский парк и прошли метров сто. Прогулка напоминала компьютерную игру "Супермарио": задача состояла в том, чтобы не наткнутся на рассредоточенных по парку цыганок.

Зазевавшимся туристкам цыганки шустро вешали на руку красную нитку, говорили, что это "заряженная нитка с Афона" и просили пять тысяч или хотя бы пятьсот рублей.

Фото: Евгения КОРОБКОВА

Последним пунктом маршрута стала знаменитая колоннада в мавританском стиле рядом с рестораном Гагрипш и Приморским парком. Думаю, ради вечернего освещения экскурсия и стала вечерней.

Эту колоннаду вы все прекрасно знаете: либо фотографировались с ней в детстве, либо видели в фильме "Зимний вечер в Гаграх", либо все вместе.

Сооружение выстроили в честь победы в Великой Отечественной войне, успели построить лишь в пятидесятые, но с тех пор она стала символом города. За годы красота изрядно поизносилась. Помню, как приезжала сюда несколько лет назад, и эта колоннада выглядела хуже чем часовня, о развалинах которой горевал Шурик в «Кавказской пленнице». Теперь же я ее не узнала. Недавно колоннаду отреставрировали так, что любо-дорого поглядеть.

Последним пунктом маршрута стала знаменитая колоннада в мавританском стиле рядом с рестораном Гагрипш и Приморским парком. Фото: Евгения КОРОБКОВА

На этом экскурсия закончилась. Кама попросила давать ей денежки без сдачи, потому что она "не математичка". А мне так вообще сделала скидку:

- Девушка, мне так неудобно, что вы неудобно сидели. Давайте, я вам скидку сделаю. Сто рублей.

Я протянула пятьсот, но сдачи, конечно, не было.

- Будут проблемы - всегда обращайтесь, - радостно крикнула экскурсовод на прощанье.

Так выглядела гагрская колоннада в 1971 году. Фото: И.Двали/Фотохроника ТАСС

Ресторан Гагрипш

На следующий день я отправилась по следам экскурсии в ресторан Гагрипш, самое пафосное место в Гагре, которое мы смотрели накануне.

Вообще-то, экскурсовод Кама остерегала от посещения Гагрипша:

- Здесь кормят хуже всего в Гагре, - предупредила она.

Но я не за едой, конечно, а за высокой культурой. Как-никак, в Гагрипше бывали Чехов, Бунин и Шаляпин.

Когда-то необычное здание, собранное без единого гвоздя, привёз в Гагры принц Александр Ольденбургский. Несмотря на нерусскую фамилию, принц был вполне себе русским и мечтал сделать из Абхазии курорт не хуже Ниццы. Здание Гагрипша принц купил на одной из парижских выставок.

Ресторан задумывался как центральное место для проведения всех курортных праздников. Здесь отмечали все на свете члены царской семьи.

На следующий день я отправилась по следам экскурсии в ресторан Гагрипш, самое пафосное место в Гагре, которое мы смотрели накануне. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Поднимаясь по высокой каскадной лестнице, обрамленной слоновыми пальмами, я вспомнила, что в "Гении места" Петр Вайль описывал ее как один из символов разрухи после грузино-абхазской войны. Вспомнила и не поверила себе. От былой разрухи не осталось и следа. Лестница выглядела первозданно.

Работали и тикали огромные механические часики под крышей "Гагрипша".

Так выглядел ресторан "Гагрипш" в 1969 году. Фото: Эммануил Евзерихин/Фотохроника ТАСС

Деревянному ресторану удалось пережить разруху, девяностые, войны и катаклизмы.

Правда, пробраться внутрь оказалось сложнее, чем миновать цыганок в Приморском парке.

Внутри Гагрипша обнаружилась злая бабка- отпугиватель, шпыняющая праздно шатающихся нищебродов мокрыми тряпками.

- У нас надо от 1500 рублей заказать, - стращала бабка, недоверчиво глядя на меня.

Интерьеры ресторана "Гагрипш" Фото: Евгения КОРОБКОВА

Было непросто, но мне удалось доказать платежеспособность и проникнуть в святая святых. Несмотря на наличие скотча, скрепляющего некоторые детали, в целом, ресторан выглядел очень впечатляюще и даже напоминал дом Пашкова изнутри.

А вот с обслуживанием дела обстояли так, как трудно себе вообразить. Гордые официанты, видимо, заподозрив мое рабоче-крестьянское происхождение, сразу меня запрезирали. В полупустом зале к столу не подходили, пришлось брать меню самой и бегать за официантом. Далее было долгое ожидание блюд, склероз-сервис (забывались вилки, ножи, ложки). Грязные тарелки со стола не уносились совсем.

Интерьеры ресторана "Гагрипш" Фото: Евгения КОРОБКОВА

Что касается еды по ценам хорошего московского ресторана (три шарика мороженого 350 рублей, форель - 850), то она оказалась не то чтобы гадостью, но просто невкусной. Шашлык - жесткий, а фирменный кофе «гагрипш» по баснословной цене (300 рублей) оказался фирменной ерундой.

В Москве бы за такое прекрасное обслуживание я бы не только не оставила ни гроша на чай, а ещё бы менеджера позвала. Но в Абхазии 10 процентов чаевых уже входили в счёт.

Обзорная площадка ресторана Фото: Евгения КОРОБКОВА

Зато погуляла внутри здания, вышла на балкончик и смотровую площадку. Очень впечатляет.

Спустившись с обзорной площадки ресторана спросила, не вызовут ли мне такси до гостиницы.

- Руку поднимите, что-нибудь остановится, - посоветовали мне важно.

Чек из ресторана "Гагрипш" Фото: Евгения КОРОБКОВА

СПРАВКА «КП»

Принц Ольденбургский, кстати, родственник последнего российского императора Николая, считается основателем современного курорта Гагра. Он мечтал превратить эти места в великолепный курорт, российское Монте-Карло, вложил сюда собственные средства. Датой появления курорта Гагра считается 09 января 1903 года.

Русские аристократы приезжали сюда не только полечиться, но и поиграть в азартные игры. Ибо здесь устроили первые казино.

Краткие впечатления

- Отправляясь на экскурсию, надо поинтересоваться, кто будет экскурсоводом. Опытным путем установлено, что взрослые женщины от сорока и старше лучше говорят по-русски и рассказывают более релевантные вещи. Несмотря на обаяние Камы, я сведения о Гагре черпала, присоседившись к другим экскурсиям.

- Стоимость экскурсий разнится, причем сильно. В гостинице "Вечернюю Гагру" предлагали за 400 рублей, а на уличных точках аналогичное удовольствие стоило триста.

- Те, кто говорят, будто в Гагре все развалено и не реставрируется - не правы. Пострадала от войны старая часть. Много зданий запущено и развалено, но сейчас много восстанавливается. Новая Гагра вообще в приличном состоянии. Много кафешек, увеселений, заработало даже чертово колесо.

- В ресторанах и кафе и впрямь плохо обслуживают, но не во всех. Работать официантами понаехали много русских и украинских граждан. Они внимательные и заинтересованные в посетителях.

- Чтобы поймать такси - надо поднять руку. Путешествие в любую точку города стоит от 100 до 200 рублей.

- Несмотря на специфический колорит, все равно здесь хорошо. Может, погода и зелень настраивает. Прогуливаясь по колоннаде, встретила знакомую из Москвы. Женщину добрую, либерально настроенную и ненавидящую все советское. Прогулка по колоннаде почему-то очень впечатлила ее, так, что она, чуть и не со слезами на глазах, сказала:

- Господи, только порадоваться за этих прекрасных людей, пусть у них, наконец, все будет хорошо.

Вот так вота.

ГДЕ ПОЕСТЬ

Шашлык не бери, форель бери

В Гагре довольно много кафешек, но, к сожалению, трудно найти такую, чтобы было вкусно и в то же время официанты не смотрели на тебя, как на врага народа. Хороший шашлык не удалось попробовать нигде (вот тебе и Кавказ). Удивительно невкусная и дорогая черноморская белуга, а камбала - замороженная. В салатах повсюду майонез. Вино так себе.

Но что действительно вкусно - так это местная форель. Ее жарят очень здорово, причем, как в дорогих, так и в дешевых местах. То же касается овощей на гриле. Их трудно испортить.

В гагринском ресторане "Барабуля" дают вкусную барабульку, которую можно грызть, как семечки. Бывший ресторан "Золотая рыбка", ныне "Фьюжн" порадовал хорошей живой музыкой и исполнительницей Аленой.

А в недорогом заведении "Бамбук" официантка такая, что хочется искренне пожелать ее дорогому "Гагрипшу": шустрая, как электровеник, веселая, очень внимательная и доброжелательная.

Хвалят "Кавказскую кухню", расположенную возле пляжа и эвкалиптовой аллеи. Но там хмурые официантки, всегда куча народу и заказ готовят от часа. Мне не удалось дождаться ни разу.

Цены - разные, от копеечных до столичных. Причем, от цены не зависит ни качество обслуживания, ни вкус блюд.

В следующий раз я расскажу про абхазское застолье. Продолжение следует.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Стоит ли ехать с Якиным в Гагры нынешним летом: вся правда об Абхазии, "стране чудес и безобразия"

Корреспондент Евгения Коробкова урвала очень дешевые билеты и рискнула отправиться в Абхазию в гордом одиночестве (подробности)