Стоит ли ехать с Якиным в Гагры нынешним летом: вся правда об Абхазии, "стране чудес и безобразия"

Гагра ближе всего от границы Фото: Евгения КОРОБКОВА

Кому на Руси жить хорошо (особенно нынешним летом) - так это Абхазии. Из-за всего этого коронавирусного бедлама в страну массово поехали туристы из России. И теперь в каждом заповедном месте, у каждой реликтовой сосны, на каждом камне там красуется по русской блогерше с селфи-палкой.

И я там была на прошлых выходных. Денег у меня кот наплакал, но неожиданно выдалась возможность отдохнуть на три дня за двенадцать тысяч рублей. И кто бы отказался.

Билеты за пять тысяч рублей

Сидя в тоске на остановке «Гольяново» случайно обнаружила, что «Победа» выбросила дешевые билеты до Адлера туда и обратно. Без багажа, само собой, но за пять тысяч. Отдых в Сочи оказался запредельно дорогим, а вот гугление Абхазии порадовало приятными ценами и неплохими отзывами: море чистое, народу мало. Где отдыхать - в Гагре. Она ближе всего от границы. Комнату в очень приличном гостевом доме на берегу моря удалось снять за две тысячи рублей. Еще тысячу отложила на трансфер до места.

Гугление Абхазии порадовало приятными ценами и неплохими отзывами Фото: Евгения КОРОБКОВА

Абхазия - страна чудес и безобразия

Узнав о моем решении, друзья и знакомые бросились отговаривать. Предупреждения были такими.

1. Женя, не езди в Абхазию. Тебя там обязательно обманут, потому что там обманывают вообще всех.

2. Женя, не езди одна в Абхазию. Одинокая тетка из России - долгожданная добыча для горцев.

3. Зачем тебе Абхазия, там антисанитария, разруха и вообще все ужасно, как грится, страна чудес и безобразия.

Забегая вперед, скажу, что ни одно из трех предупреждений не сбылось и не оправдалось. Особенно обидно за пункт два. (Шутка).

Ни одно из трех предупреждений об Абхазии не сбылось и не оправдалось Фото: Евгения КОРОБКОВА

Перелет с Буруновым

Чтобы даме не сдавать ничего в багаж, вещей с собой взяла по минимуму. Переживала, что "Победа" не пустит на борт с моим рюкзаком, но неожиданно обнаружилось, что "Победа" улучшилась. На мелкие багажные превышения перестали обращать внимание, а внутри самолета неудобства экономного рейса приятно замаскировали голосом актера Сергея Бурунова:

"В нашем самолете вообще ничего нельзя... ни пледов, ни еды нет. Но зато воды - сколько угодно. Просите, не стесняйтесь..."

Как сказала бы одна моя знакомая писательница, объяснил с сочувствием к пассажирам, но при этом выразив точку зрения противоположной стороны. Плавающий фокал, как учат в Литинституте.

Комнату в очень приличном гостевом доме на берегу моря удалось снять за 2000 рублей Фото: Евгения КОРОБКОВА

Трансфер с энергичной Сарочкой

Температура в Сочи плюс тридцать градусов. На борту самолета комично звучит "Метель" Свиридова, а дядька на микроавтобусе уже строчит эсэмэс, что приехал и готов везти до границы.

"Зачем надела это платье,

все это платье в леопарде,

смотрел и спереди, и сзади

и позабыл всех слов", - поет Миша Галустян в микроавтобусе.

Сервис в Абхазии пока на нуле - признавал один очень хороший таксист Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Поездка занимает минут двадцать. Не успела даже поспать. Граница проходит через реку Псоу. Для помощи при прохождении КПП нам выделяют проводника, немолодую, но шуструю женщину Сарочку в красной кепочке.

- Я раньше учительницей химии и биологии работала, а теперь через границу вожу, - вздыхает Сарочка.

Вообще-то проходить границу можно и без Сары, доехав за тридцать рублей на общественном транспорте. Но с Сарой оказалось быстрее и надежнее. Поругавшись с какими-то местными парнями, она пробила нам места к кабинкам вне очереди. Так что все пролетели через пограничников очень быстро.

Кстати, Сара рекомендует показывать именно загранпаспорт. Никаких штампов там не ставят. А вот двух граждан с ветхими российскими паспортами - чуть было не отправили назад.

Вместе с провожатой проходим по зеленому мосту через речку, где пасутся цапли. Потом очень быстрый досмотр на абхазской границе. И все. Признаться, я была удивлена, потому что еще лет десять назад кабинок было мало, а здание поражало ветхостью. Сейчас все сильно изменилось в лучшую сторону. Правда, говорят, что в час пик можно простоять и час.

Пересаживаемся уже в другой автобус и едем-едем-едем еще минут пятнадцать.

Никто даже не надул. А я так ждаль, так ждаль.

Не боюсь Советского Союза

Среди наших туристов есть такая особенная группа граждан, которой все плохо. В Турции им виски разбавляют, в Италии - недоливают и каменисто, в Испании - слишком Испанско... Что касается Абхазии, то здесь... советско.

- Ну мы в шоке от местного отдыха, - жаловалась мне одна дама из Питера, отдыхающая в Гагре. - Здесь же просто совок образца восьмидесятых.

(Потом, кстати, выяснилось, что шокированная петербурженка за неполный год посетила "Страну души" уже трижды).

Что касается Советского Союза - то вопрос, хорошо это или плохо - спорный.

«Советская Абхазия, красавица моя», - писал Николай Асеев.

«Советская Абхазия, красавица моя», - писал Николай Асеев Фото: Евгения КОРОБКОВА

Именно советская. Без негативной коннотации. Благородно-аскетичная, чистая (местами). Нет пошлых рекламных щитов, пестроты, грязи, некрасивых памятников. Зато есть богатая и ухоженная зелень. С пляжа не орет уродская музыка. Улицы не утыканы пёстрыми кафе. И смотреть на этот аскетизм не вопиюще-жалко, а приятно. (Кстати, куда приятнее, чем на жыр и излишества).

Четыре года назад, в октябре-ноябре я приезжала в Сухум по делам. Тогда мне очень понравилось здесь, хотя не обошлось без характерных моментов.

Ностальгическое воспоминание 1. Сдачи нет

Ноябрь 2017 года. Поселились в абхазский отель. Администратор с бейджиком Саид - парень лет тридцати, в мохнатой безрукавке и важных очках на цепочке, как у Кисы Воробьянинова.

- О,- говорю, - какие у вас знатные очки. Сразу видно, большой человек.

- Да, - важно отвечает Саид. - Я же князь какой-то там.

Я забыла, какой именно. Но решила поддержать Саида и отвечаю:

- Ага, я тоже царица. Тамара.

- Ваша фамилия? - спрашивает Саид. И пишет в карточке «Тамара Коробкова».

Захожу в номер. Интернета нет. Спускаюсь снова. «А интернет у нас платно», - отвечает администратор. Сто рублей в сутки. Вы три дня жить будете? С вас, значит, триста рублей.

Даю тыщу. Сдачи нет. Даю 500. Сдачи нет. Спрашиваю, что делать. Отвечают: идите в столовую. Там бизнес-ланч как раз 200 рублей.

В столовой абхазская тетенька налила суп и положила фаршированный перец. Спрашивает: а кофе варить?

«Сто пятьдесят рублей. Кофе в стоимость ланча не входит».

Даю тыщу. Сдачи нет. Даю пятьсот рублей. Сдачи нет. Тетя говорит:

- Ну ладно, я пятьсот возьму, а на остальные тебе погадаю. Вечером только приходи. А то сейчас директор придёт обедать. Он не одобряет.

Стоимость экскурсии "Вечерняя Гагра" - 400 рублей Фото: Евгения КОРОБКОВА

Отдала пятьсот рублей. Тетя песню поёт. От радости, видно, что хорошо заработала:

- Тамара, угадай, как меня зовут? - спрашивает.

- Сулико Суреновна?

- Нет, - смеется тетя. - Меня зовут Зинаида Петровна.

- Как вам это удалось? - удивляюсь я.

Кокетливый смех.

Входит мужик с носом изо лба и меховой жилетке поверх строгого костюма. Набрал много еды, не заплатил и сел рядом со мной. В общем, по всему видно, что директор.

Я спрашиваю:

- А правда, что вон ту милую женщину зовут Зинаида Петровна?

Он подавился куриной ножкой и отвечает:

- Я тут только одну милую женщину вижу. И это вы. А вон та пожилая обманщица, - тычет вилкой в сторону тетки, - никакая не Зинаида Петровна, а просто Мрамза.

Что сейчас. Интернет есть. Сдачи по-прежнему нет

Небольшой частный отельчик "Рица", в который удалось вселиться, оказался очень приличным. На ресепшн - ваза, наполненная ракушками вместо конфет, зато белоснежные простыни и интернет в наличии, а на завтрак - разные каши, входящие в стоимость.

Хозяева - Светлана и Александр Шалвович не то чтобы проявили особую радость по поводу моего прибытия. За три дня пребывания так и не привыкла, что хозяйка даже не реагирует на твое всесоюзное "Здрасьте", а сидит, опустив голову. Мол, надо что - обращайся, подскажу, а просто так - не тревожь мне душу, скрипка. Медитирую, как Будда, глядя в пол.

Небольшой частный отельчик "Рица", в который удалось вселиться, оказался очень приличным Фото: Евгения КОРОБКОВА

- Ну, что поделать, сервис у нас пока на нуле, - признавал один очень хороший таксист Тимур (про него я расскажу позже).

Но это мелочи. Зато денежки обналичивали, если перевести на карточку хозяину отеля. Причем, беспроцентно, сколько перевел - столько и отдавали наличкой. И сдачу, тьфу-тьфу-тьфу, выдавали всю, в отличие от кафе, рынка и особенно - заведений общепита. В кафе и ресторанчиках, кстати, десять процентов уже включены в чек за еду, но сдачу все равно никто никогда и ни за что не отдаст. Не ждите, не надейтесь.

Ностальгическое воспоминание 2. Анекдот времён развитого социализма

В магазин кавказского посёлка входит покупатель, кладёт купюру на прилавок: “Две пачки "Космоса"! “

Продавец кладёт сдачу, покупатель удивляется: "А раньше сдачи не было".

Продавец: "Панимаешь, дарагой, у нас проверка свэрху!" Отворачивается. Покупатель: "А "Космос?"

Продавец: " А вот "Космоса" сегодня нэ будет.

Через час после приезда в Гагры начиналась экскурсия "Вечерняя Гагра" стоимостью 400 рублей. Туда я, бросив вещи в номере, отправилась, не теряя зря времени.

Продолжение следует.

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