Когда закончится эра нефти, Россия будет продавать водород: Проект «энергетического перехода» готов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции в Доме правительства РФ. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Правительство подготовило проект Концепции развития водородной энергетики. Об этом объявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.

О развороте нашей энергетики от традиционных нефти с газом в сторону водорода в последние месяцы говорилось уже много. Смысл в том, что надо как-то обеспечить стране будущее на случай, если борьба с изменениями климата и за «зеленые» технологии приобретет в мире самый серьезный характер и спрос на «грязное» традиционное топливо упадет.

- Развитие водородной энергетики позволит уменьшить риски потери рынков энергоносителей и поддержать экономический рост за счет формирования новых производств, а также создания высокотехнологичных рабочих мест, экспорта продукции и технологий, - заявил Михаил Мишустин.

Проект Концепции определяет, каким образом будет создаваться у нас водородная энергетика. Делать это предполагается в несколько этапов.

Первый этап займет ближайшие 3,5 года — до 2025-го. Будут созданы профильные кластеры, реализованы пилотные проекты по производству и экспорту водорода. Водород будет активнее использоваться на внутреннем рынке.

О каких «пилотах» может идти речь? В плане мероприятий по развитию отрасли, утвержденном Михаилом Мишустиным в октябре 2020 года, упоминались газовые турбины на метано-водородном топливе, опытные образцы железнодорожного транспорта, установки по производству водорода без выбросов углекислого газа.

Второй этап и дальше - это уже крупные экспортно-ориентированные производства. И применение водородных технологий в различных секторах экономики на серийной основе.

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Правительство также разрабатывает программу капитального ремонта школ

-Многие здания, где занимаются дети, физически и морально устарели. Надо приводить их в порядок, создавать комфортные условия для учебы и развития школьников, - заявил Михаил Мишустин на совещании со своими «вице».

Во время рабочей поездки премьера на Северный Кавказ к нему обратился глава Северной Осетии — с просьбой поддержать регион и помочь завершить строительство сельской школы.

-Правительство выделит необходимые средства. Федеральные инвестиции позволят закончить все работы уже в этом году и быстрее ввести здание в эксплуатацию, чтобы оно как можно скорее открыло свои двери для учеников, - заверил премьер-министр.

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