Мишустин: «Выплаты в 10 тысяч рублей на школьников начнем с понедельника»

Технически все готово к тому, чтобы начать перечислять выплаты в 10 тысяч рублей на детей школьного возраста со 2 августа. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Технически все готово к тому, чтобы начать перечислять выплаты в 10 тысяч рублей на детей школьного возраста со 2 августа. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу. Раньше правительство заявляло, что выплаты начнутся 16 августа.

- Средства начнем перечислять уже в понедельник, - сказал Мишустин. - Сегодня внесем все необходимые изменения в постановление правительства, чтобы родители получили деньги раньше, и у них было больше времени подготовить ребят к школе.

Напомним, выплата в 10 тысяч рублей перед началом учебного года охватит 20 млн. детей в возрасте от шести до восемнадцати лет. По словам Мишустина, на две недели раньше начнутся и выплаты семьям, где воспитываются люди с ограничениями по здоровью в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по основным образовательным программам.

Премьер также рассказал, что правительство подготовило законопроект об улучшении жилищных условий сотрудников и пенсионеров МВД. Ранее такое поручение дал президент.

- В первую очередь, нуждающиеся в жилье смогут выбирать, получать им единовременную выплату или готовую квартиру, - сказал Мишустин.

Те, кто был уволен со службы по состоянию здоровья или из-за изменений в штате сохранят право на получение выплаты для покупки жилья. Кроме того, как рассказал Мишустин, пенсионеры органов внутренних дел, которые отработали не менее 25 лет, смогут продолжать пользоваться служебными квартирами, пока ожидают собственное жилье.

- Все, кто выбрал своей профессией охрану правопорядка, работают в тяжелых условиях. Каждый день проявляют самоотверженность, рискуют своими жизнями, и сегодняшние решения помогут им и их семьям чувствовать себя более защищенными, - сказал Мишустин.

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