"Им восхищались и его проклинали": Не стало первого российского омбудсмена Сергея Ковалева

Правозащитник Сергей Ковалев в 1995 году. Фото Николая Малышева /ИТАР-ТАСС/

Уроженец украинской Середины-Буде (ныне Сумская область Украины) Сергей Адамович Ковалев ушел из жизни в Москве, утром 9 августа, во сне, на 92 году.

Ковалев оставил заметный след в новейшей истории страны - был назначен Ельциным первым уполномоченный по правам человека в РФ. Стал соавтором Российской декларации прав человека и гражданина, написанной 30 лет назад. И прорабатывал вторую главу Конституции страны 1993 года «Права и свободы человека». Возглавлял правозащитное общества «Мемориал» и «Институт прав человека».

Вообще-то Ковалев окончил биофак МГУ. И даже стал кандидатом биологических наук. Но после доклада Хрущева о культе личности Сталина больше тяготел не к «миокардиальным волокнам сердца лягушки», чьи электрические свойства он исследовал в своей диссертации, а к защите униженных и оскорбленных хомо сапиенс.

Сергей Ковалев скончался на 92 году жизни.

Активной правозащитной деятельностью занимался более полувека, начав со сбора подписей в защиту диссидентов Синявского и Даниэля, осужденных за антисоветскую пропаганду. И сам получил срок за то же самое в 1974-м. Срок отбывал в Перми, а ссылку в Магадане.

Вернувшись сначала в Тверь, а потом в Москву, на волнах перестройки оказался в Верховном Совете РСФСР (за Ковалева ратовал академик Андрей Сахаров).

В 1993-м возглавил Комиссию по правам человека при президенте Ельцине. А в 1994-м стал первым Уполномоченным по правам человека в РФ.

Десять лет был депутатом Госдумы, и в январе 1994-го даже выдвигался на должность спикера парламента.

Зимой 1994-го Ковалев во время Первой чеченской войны находился в расположении президента Ичкерии Джохара Дудаева в Грозном.

Уполномоченный по правам человека России призывал российских танкистов выходить из города без стрельбы. А также призывал военнослужащих сдаваться в плен. Дудаев в 1995-м наградил Ковалева орденом «Рыцарь чести». Таким же, как и Шамиля Басаева — его Сергей Адамович называл «современным Робин Гудом с гранатометом».

Кстати, с Басаевым Ковалев будет пытаться вести переговоры при захвате террористами больницы в Буденовске. Правда, говорят, что скорее помогал Басаеву так составить требования к правительству России, чтобы их приняли.

Говоря о Нюрнбергском процессе, в 2003-м Ковалев утверждал, что «с точки зрения права это чисто безобразие, это суд победителя над побежденным. Нюрнберг — событие печальное».

2010 год. Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева и правозащитник Сергей Ковалев на конференции "Европейский путь для России - заблуждение или естественный выбор?". Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

В ноябре 2004-го считал, что в Норд-Осте нельзя было уничтожать террористов всех скопом, газовой атакой, потому что не у всех из них были пояса смертников, а руководителей антитеррористической операции надо было посадить.

В 2005-м Ковалев говорил:

- Не люблю того, что называют патриотизмом и считаю это общественно вредной идеей.

В августе 2008-го осудил позицию Москвы в конфликте Грузии и Южной Осетии.

В ноябре 2016-го на так называемом "Крымском форуме" во Львове Ковалев заявлял:

- Россия — это угроза всему миру. Крымская авантюра России отличается наглостью.

Да, это человек шел к Басаеву, чтобы освободить заложников в Буденновске. Но он же сделал максимум для того, чтобы боевики уехали без возмездия с места теракта в родные горы.

Да, он ратовал за сохранение жизни российских солдат в Грозном. Но судьба тех, кого он призывал сдаваться, оказалась незавидной. Многие из плена не вернулись.

Воевавшие в Чечне, освобождавшие заложников в Норд-Осте, отражавшие атаку на Южную Осетию, ветераны Великой Отечественной, возможно, удивлялись, что права человека в их стране защищал такой человек.

И наоборот - либеральная общественность всегда принимала Ковалева за «своего" и считала, что место Сергея Адамовича в истории еще определит будущее.

Может, так и будет.

Но уже сегодня можно сказать, что ушел один из последних советских «искренних» диссидентов. Который при том был дистиллированным, практически открытым борцом с государством, даже находясь на государственном посту. Боролся с драконом, и "использовал дракона"...