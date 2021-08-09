Свободных мест нет: Первые прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх улетели из Москвы

И все-таки они полетели! В понедельник, 9 августа 2021, из двух столичных аэропортов взяли курс на Красное море сразу три лайнера. Фото: Shutterstock

И все-таки они полетели! В понедельник, 9 августа 2021, из двух столичных аэропортов взяли курс на Красное море сразу три лайнера. Из “Шереметьево” в 8.55 вылетел гигантский Boeing 747-400 авиакомпании “Россия”, на борту больше 500 пассажиров, и абсолютно все места заняты. Вслед за ним отправился такой же огромный борт в Шарм-эль-Шейх. А из “Домодедова” в 5 утра стартовал Airbus 330-300 египетского национального перевозчика Egypt Air в Хургаду с тремя сотнями туристов. И тоже полный под завязку.

Ничего удивительного: это первые прямые рейсы на египетские курорты после перерыва в пять с лишним лет, их очень ждали и отпускники, и туроператоры. Тем более, что сейчас многие популярные зарубежные курорты для россиян недоступны.

- Долгожданное событие для многих наших граждан, которые предпочитают для отдыха жаркий климат или увлекаются дайвингом. Хургада и Шарм-эль-Шейх станут органичным дополнением к традиционным для нас городам черноморского побережья, - поделился своим мнением с “КП” официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.

Важный нюанс: все места на первые рейсы были проданы как часть турпакетов двух компаний, “Библио-Глобус” и TUI. Если спрос останется ажиотажным, в свободной продаже билеты вряд ли появятся. Но, впрочем, отдых в Египте всегда был выгоднее именно в таком, организованном варианте.

- Туристы любят отдыхать в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе не только благодаря работающей в курортных отелях системе «Всё включено», многие полюбили Красное море и его невероятные красоты, - считает гендиректор TUI Россия Тарас Демура.

- До остановки авиасообщения Египет был одним из самых популярных направлений среди российских туристов. Сейчас мы фиксируем большой спрос на полеты в курортные города до конца осенних детских каникул. Уже сейчас видим бронирования туров на новогодние праздники, - оптимистично настроена управляющий директор туроператора «Библио-Глобус» Ирина Костенко.

“Россия” будет летать на красноморские пляжи десять раз в неделю – по пять рейсов в Хургаду и Шарм. У Egypt Air запланированы семь рейсов. Так что в общей сложности до египетских пляжей смогут добраться порядка 7 тысяч путешественников. Очень мало для массового курорта – в одну только Анталью сейчас прилетает 100 тысяч россиян в неделю! Туристическое сообщество надеется, что Оперштаб скоро даст добро на увеличение числа рейсов и разрешит чартеры (пока возможна только регулярка и лишь их Москвы). Перевозчики готовы – Росавиация на днях выдала допуски аж на 800 рейсов в неделю в оба красноморских аэропорта, разным авиакомпаниям и из разных российских регионов. Все дело теперь в отмашке от Оперштаба.

Впрочем, Хургада и Шарм-эль-Шейх – не единственные места, с которыми 9 августа возобновилось авиасообщение. Первый после пандемии самолет улетел и в Доминикану – Boeing 777 авиакомпании Azur Air оказался самым нетерпеливым, взмыл в небо уже в 0.05 минут. И тоже, кстати, полный. Теперь на карибский курорт самолеты будут летать трижды в неделю.

С понедельника официально разрешены и полеты в Молдову – по факту они и так были, но в статусе грузопассажирских рейсов. В Кишинев можно добраться самолетами “Аэрофлота”, S7 и Air Moldova. А также в Бахрейн. Но запланированный на 7.30 утра вылет лайнера Gulf Air из “Домодедова” был отменен.

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