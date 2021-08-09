Причина смерти актрисы Татьяны Жуковой-Киртбая из сериала «Моя прекрасная няня»: «Ковидом переболела давно»

Актриса в сериале «Ученица Мессинга» в роли бабушки главной героини. Фото: Кадр сериала

Актриса Татьяна Жукова-Киртбая в новом театральном сезоне должна была выйти на сцену в спектаклях «ВВС (Высоцкий Владимир Семенович)» и «Веселого Рождества, мама». Сегодня родственники сообщили коллегам Татьяны Ивановны, что актриса умерла на 82-м году жизни.

Телезрители помнят заслуженную артистку Татьяну Жукову-Киртбая по ролям в сериалах и фильмах: «Дылды 2», «Отель Элеон», «Чернобыль», «Братья по обмену», «МУР», «Всегда говори всегда». Татьяна Ивановна последние годы чаще всего играла бабушек – роли эпизодические, но яркие. Многие узнают в ее исполнении Ефросинью Петровну Жихареву из сериала «Моя прекрасная няня». Пани Ядвига из «Кабачка 13 стульев», работница химчистки Полина в фильме «Москва слезам не верит» - тоже артистка Жукова-Киртбая.

Но свои главные роли Татьяна Ивановна сыграла сначала в Театре на Таганке, а потом в театре Содружество актеров Таганки. В театре рассказали kp.ru: «Татьяна Ивановна играла ведущие роди, была одной из лучших комедийных актрис в Москве, зрители ее всегда встречали и провожали бурными аплодисментами. Человек с отменным чувством юмора». С коллегами артистка всегда была приветлива, умела дружить, ни сплетен, ни зависти никогда не допускала. Ее любимым актером был Иван Бортник — в театре сегодня вспоминали, что Жукова считала его лучшим артистом страны.

Татьяна Жукова-Киртбая в сериале «Грязная работа». Фото: Кадр сериала

Жила актриса с семьей сына актера Михаила Липкина. Так как Жукова-Киртбая до отпуска болела, то возникли слухи: может быть коронавирус? Мы уточнили в театре: не стал ли COVID-19» причиной смерти актрисы? Сын актрисы Михаил Львович рассказал коллегам мамы: «Причина смерти – возраст. Ковидом она переболела уже давно».

У актрисы осталась большая семья – сын, дочь, внуки. О дате прощания в театре сообщат позже.