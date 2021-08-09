Как план ГОЭЛРО повлиял на наш авангард и мистическую прозу Платонова

В Музее Москвы открывается выставка «Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО».

10 августа 2021 в Музее Москвы открывается выставка «Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО». Эта памятная дата стала для кураторов музея поводом поговорить о том, как электрификация страны повлияла на советский авангард: изобразительное искусство, кино, архитектуру, музыку, театр, литературу и дизайн.

Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО) была создана в марте 1920 года по заданию Владимира Ленина.

- Электрификация не только повлияла на социальные, экономические, индустриальные процессы, но была и одним из ключевых образов эпохи, ставших для художников, поэтов, режиссеров и дизайнеров метафорой революции, — рассказывает куратор выставки Александра Селиванова.

По словам куратора, при помощи электричества коммунизм визуализировали. Просвещение и промышленный подъем стали представлять при помощи света, лучей и лампочек Ильича. Электричество становилось героем рассказов, пьес, детских сказок, плакатов, кино, а также появлялось в графике, живописи и скульптуре.

Один из героев выставки — художник и изобретатель Григорий Гидони, пропагандировал новое искусство света и цвета, полученное путем электрической энергии. Среди его экспериментальных концепций — светотеатр, светоархитектура, светомузыка, светодекламация и светохореография.

Также на выставке представлены работы Климента Редько — члена группы радикально настроенных художников-вхутемасовцев «Электроорганизм». Для создания электрического эффекта свечения в своих полуабстрактных работах Редько использовал художественные приемы, характерные для традиционной иконописи и лаковой миниатюры — черный фон, контрастные светящиеся линии и пятна.

Для многих авторов — поэтов, писателей, художников — электрический ток приобрел мистическую, почти сакральную окраску новой религии. Электричество становится одним из главных «веществ» в текстах Андрея Платонова: «Легкий, неуловимый дух любви: оно выходит из всего и входит во всё, где есть энергия». Электричество впервые попало в тексты Платонова в 1921 году, когда в Воронеже была опубликована публицистическая брошюра «Электрификация. Общие понятия». Затем электрическая энергия, электромонтеры и инженеры заполонили романы, повести и рассказы: от «Родины электричества» и «Высокого напряжения» до «Эфирного тракта», «Сатаны мысли» и «Жажды нищего».

В рамках выставки пространство залов превратилось в тотальную аудио- и световую инсталляцию, которую для Музея Москвы сделала видеохудожник, режиссер, архитектор и сценограф Дина Караман. Оно будет разделено на несколько зон — «Свет», «Ток», «Станции», «Линии», «Город», каждая из которых расскажет о том, как электрификация в разных своих проявлениях отражалась в искусстве и литературе.

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