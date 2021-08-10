Владельцев самогонных аппаратов хотят поставить на учет

Для самогонщиков наступают трудные времена Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кто не зарегистрировался — тому штраф

Для самогонщиков наступают трудные времена — почти как в известной короткометражке Леонида Гайдая. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегилирование) утвердила с 9 августа Административный регламент по государственной регистрации оборудования для производства этилового спирта производственной мощностью более 200 декалитров — проще говоря, самогонных аппаратов.

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- Норма по госрегистрации такого оборудования не нова, - пояснили kp.ru в Росалкогольрегилировании. - Она предусмотрена статьей 14.1 федерального закона № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и действует с 2016 года. В административном регламенте идет речь о регламентации предоставления госуслуги по регистрации этого оборудования. Никаких новых требований этот документ не привносит. Мощность оборудования, которое необходимо регистрировать, должна быть больше 200 декалитров, то есть 2 тысяч литров в год.

Предполагается, что владелец такого аппарата должен обратиться в территориальный орган Росалкогольрегулирования и заявить, что да, есть у меня такое оборудование. Компетентные люди запишут паспортные данные самогонщика, что за оборудование у него есть и по какому адресу находится. Ни денег с него за это не возьмут, ни премии не дадут. Но если выяснится, что владелец аппарата утаил его от госорганов, то на него могут наложить штраф - от 3 до 5 тысяч рублей. А сам аппарат конфискуют. Этот щадящий и посильный штраф — для физлиц. Должностные лица должны будут раскошелиться на сумму от 20 тыс. до 50 тыс. руб, а юрлицам грозит штраф от 100 тыс. до 150 тыс.

В общем, как змеевику ни виться, а от возмездия не уйти - даже если человек гнал свой чистейший самогон только для себя и близких друзей.

Но и это не все - Союз производителей алкогольной продукции и Росалкогольрегулирование планируют ограничить торговлю самогонными аппаратами. Сейчас их можно купить в открытом доступе, в том числе и в интернете. А надо, считают борцы с домашними винокурами, только в специализированных магазинах.

Оборот нелегального алкоголя — 5 млрд в год

- По сути своей это очень правильная мера, - прокомментировал ситуацию kp.ru гендиректор "Клуба профессионалов алкогольного рынка" Максим Черниговский. - Сейчас наблюдается повальное увлечение домашним производством крепких напитков. В 2020 году самогонных аппаратов было продано в 2 раза больше, чем в 2019-м. Причины во многом, экономические. Легальный крепкий алкоголь стоит достаточно дорого относительно реальных зарплат, особенно, в провинции. И люди находят возможность минимизировать свои траты. Аппараты приобретают не только для собственного потребления, но и для торговли. По данным Росалкогольрегулирования, в сегменте крепкого алкоголя доля нелегальной продукции составляет 30 процентов от всего объема. Откуда он? Да, есть нелегальные подвальные производства, есть и третьи смены на легальных предприятиях, но и частники-самогонщики тоже вносят свой вклад.

Однако по мнению эксперта, в борьбе с контрафактом государство заходит не с того конца.

- По закону в интернете запрещена торговля спиртным, но по факту она там процветает в любое время суток - почему бы госорганам, тому же Росалкогольрегулированию или Роскомнадзору не ударить по этим нелегальным каналам? - недоумевает Черниговский. - Действует порядка 3 тысяч онлайн-площадок по торговле нелегальной алкогольной продукцией, их оборот — 5 млрд руб в год.

Нужно ли регистрировать домашний самогонный аппарат?

Четкой ясности, кто конкретно должен идти сознаваться в том, что он самогонщик, нет. Вот какой-нибудь безобидный дачный затейник гонит для друзей свой продукт «чистейшей слезы». По праздникам. И что ему, идти с повинной? Между прочим, выпуск самогоночки по авторским рецептам уже несколько лет как стал модной частью дачной и домашней культуры, этим занимаются многие известные и уважаемые люди, которых мы нередко видим на ведущих телеканалах. И что же, их в реестр самогонщиков заносить, что ли?

Официальные документы не очень дружат с реальной жизнью. Говорится о необходимости регистрации аппаратов производственной мощностью свыше 200 декалитров, но не говорится, за какой период. В Росалкогольрегулировании пояснили, что подразумевается год.

Хорошо, звоню по первому попавшемуся в интернете телефону производителя самогонных аппаратов, выбираю подходящие по цене — от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

- Какая у них производительность?

- 4 литра в час, - отвечает менеджер.

- А в год?

- Да сколько выпьете — столько и гоните, в технических условиях нет такого показателя: за год.

- Как нет? А как же понимать, нужно его регистрировать или нет?

- Не нужно, - успокаивает менеджер.

Ну, ему лишь бы продать. Конечно, для домашнего пользования 200 декалитров никто гнать не будет. Это 2000 литров спирта или в пересчете на водку 10 тыс. бутылок в год.

Но в государственных документах говорится не о фактическом производстве, а о способности оборудования. И наш безобидный аппаратик на 4 литра при условии, что будет работать 300 дней в году по 2 часа в день, теоретически способен дать 240 декалитров. А значит, если формально подходить, его нужно регистрировать.

Но при таком стахановском режиме этот аппарат может запросто сгореть на работе. Тогда, получается, его и регистрировать незачем. В общем, госорганам надо бы документацию привести к общему знаменателю с окружающей действительностью. А изготовителям аппаратуры для любителей хорошо бы указывать в исходных данных годовую производительность — чтобы владелец «игрушки» четко знал, идти ему сдаваться или можно спокойно расслабиться.