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Звезды9 августа 2021 21:10

Звезда «Маски» Кирилл Туриченко рассказал о скандалах в «Иванушках»: Я не позволю Рыжему умереть!

«Иванушка» пообщался с kp.ru накануне премьеры видео «Мой рай»
Евгения Кириченко
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«Комсомолка» поговорила с Кириллом в день премьеры его клипа на песню «Мой рай»

«Комсомолка» поговорила с Кириллом в день премьеры его клипа на песню «Мой рай»

Фото: Личный архив

Имя Кирилл Туриченко, казалось бы, должно вызывать у российского зрителя массу ассоциаций. Он играл главные роли в известных постановках, едва не прошел в финал «Евровидения», был солистом легендарной группы Smash!, теперь поет в не менее легендарных «Иванушках». Однако все эти бесспорные достижения не принесли Кириллу и десятой доли того успеха, какая досталась ему благодаря костюму Носорога и телевизионному проекту «Маска».

Как же так получилось? Почему имея возможность работать с лучшими продюсерами нашего времени, Туриченко прославился, скрыв свое лицо от широкой публики... И как же теперь в связи с невероятным успехом сложится сольная карьера Туриченко и что думают об этом его действующие коллеги по «Иванушкам»?

«Комсомолка» поговорила с Кириллом в день премьеры его клипа на песню «Мой рай», которую он и посвятил певице Макsим.

О сольной карьере и работе в «Иванушках»

- Предложение работать в продюсерском центре Игоря Матвиенко я получил в 2013 году. То есть почти 8 лет назад. Честно говоря, тогда я думал, что Игорь Игоревич хочет заняться моей сольной карьерой. Ведь к тому моменту у себя на родине, в Украине, я добился уже много, - вспоминает в беседе с kp.ru Туриченко. - Участвовал в отборе на «Евровидение», активно играл в театре. «Ромео и Джульетта», «Силиконовая дура». Очень много постановок и классических спектаклей, в которых я участвовал. «Принцесса цирка», «Школа жен». Кроме того, я готовился отбыть в Париж , где мне предложили поучаствовать в местном аналоге «Голоса», а так же работу в одном из французких мюзиклов – «Мушкетерах». К переезду я готовился основательно и около года учил язык.

Так что предложение от продюсерского центра Матвиенко поставило меня перед серьезным выбором. С одной стороны, на кону стояли мои личные амбиции, с другой – работа в легендарном коллективе. Выбор очень сложный, требующий переезда либо во Францию, либо в Россию. И пообщавшись с семьей и друзьями, я принял решение пойти в «Иванушки».

Не скрою, это решение стало для меня своеобразным вызовом. Ведь в группе я стал не полноценным исполнителем , а заменой и третьим. На некоторых концертах, особенно в первые годы работы, меня вообще не воспринимали, как будто и не видели даже. Люди смотрели на Кирилла и Андрея, иногда я просто ловил такие взгляды, жесты, когда на меня просто показывали: кто это? Конечно, это было обидно.

И тем не менее я сумел привнести новое в работу коллектива. Благодаря мне старые хиты «Иванушек» обрели новое звучание, у группы появилось больше поклонников и парочка свежих треков.

Звезда «Маски» Кирилл Туриченко рассказал о скандалах в «Иванушках»

Звезда «Маски» Кирилл Туриченко рассказал о скандалах в «Иванушках»

Фото: Личный архив

О «Маске»

- Однако именно «Маска дала мне возможность в полной мере заявить о себе, как об полноценном исполнителе. Дала мне самое главное – возможность быть собой. Я очень долго этого ждал. Я очень этого хотел.

«Иванушки» - это прекрасный проект. Это классно. Но я не был родоначальником этого проекта. Я все равно всегда буду тем, кто пришел на все готовое, это правда. Я привнес, конечно, свое что-то, но я никогда не могут прийти и претендовать на полноценного участника. Полноценный участник – Игорь Сорин и Яковлев Олег. При том, что Сорин был в группе всего два года. Больше всего для «Иванушек» сделал, как раз, Яковлев. Многие хиты родились при нем. И сегодня я просто это пою, я не могу ничего сделать иного. Да, я пытался, предлагал, мол, давайте писать альбом, давайте делать то, давайте снимать клипы. Мне говорят: зачем? Ну, если у нас есть хорошая музыка.

Мое участие в «Маске», кстати, прошло мимо остальных «Иванушек». Они меня не поздравили даже. Никто мне ничего не написал, не сказал, ни «молодец», ничего. Меня поздравил сын Кирилла – Кирилл. Меня поздравляли все родственники Андрея. Его бывшая жена Маша и ее брат Леша. Меня поздравили все, кроме них. Я не знаю, с чем это связанно.

Когда «Иванушки» перестанут работать

- Однако, несмотря на свой успех в «Маске», покидать «Иванушек» я не собираюсь. И конфликтов между мной и остальными участниками у меня нет.

Я всегда пел сольно. И у нас в принципе в группе это возможно. У нас нет ограничений. У нас абсолютно нормальные, хорошие отношения с нашим продюсером. Кирилл, например, давно поет сольно.

Конечно, сейчас периодически возникают слухи о моем уходе из группы. Но такая информация возникает о каждом из нас. Например, в канун своего 51-летия Рыжий тоже заявил, что возможно уйдет из группы. Он сказал: «Мне надоело, я хочу сидеть на море и кушать барабульку. Я устаю». Конечно, он лукавит. Без сцены он не сможет жить. Но тем не менее количество перелётов очень задалбливает всех. Даже меня . Хоть я и помладше ребят. Плотный гастрольных график это очень сложно.

Например, как-то во время гастролей по Америке, я вообще потерял сознание. Было очень много перелетов. Плюс во время этих гастролей у меня была двойная нагрузка. Я совмещал обязанности солиста и звукорежиссера. Так как наш штатный звуковик вылететь на эти гастроли не смог. По форс-мажорным обстоятельствам. Так что в рамках концертов я ездил сначала на саундчек. Настраивал оборудование. Потом уже непосредственно на выступление. И вот однажды во время одного их перелетов я просто потерял сознание от перенапряжения. Так что я ребят в чем-то понимаю.

Кроме того! Сейчас в жизни «Иванушек» существуют и другие события, которым бы они хотели уделить время. Например, пару месяцев назад мой коллега Кирилл Андреев стал дедушкой. У него родилась прекрасная внучка. И ему сейчас хочется с ней понянчиться. Поэтому сейчас они очень избирательно подходят к вопросу выступлений. В сентябре попросили отпуск. Я же с этим не совсем согласен. Я хочу работать. Слава богу, сейчас у меня есть сольные подвижки. Так что освободившееся время буду тратить на себя.

«Иванушка» пообщался с kp.ru

«Иванушка» пообщался с kp.ru

Фото: Личный архив

О побочных проектах

- Я очень поддерживаю «Иванушек» в других их начинаниях, не связанных с нашим коллективом. У Кирилла это сольные песни. Также он реализуется при помощи игры в хоккей. Андрей открывает магазины. Тоже классно. Тем более, что это именно я познакомил его с тем человеком, который позволил ему реализовать этот проект.

Я тоже не стою на месте. Например, недавно я открыл магазин в торговом центре. Если говорить об ассортименте, то вы можете найти в этом магазине всё. И бытовую технику, и канцтовары, и носки. Что интересно, там посезонно меняется продукция. В чем плюс? У Андрея все делается под его маркой, все это заточено под него. Магазин «Рыжий». Там продаются куклы «Рыжий» и много чего другого с изображением Андрея. У меня товары не брендированы лично под меня. Я сейчас считаю, что я еще недостаточно «Рыжий». Однако в ближайшем будущем у нас с Андреем рассматривается такая коллаборация. Мы будем делать совместный мерч. Однако скорее всего, он не будет продаваться. Скорее, будет разыгрываться среди наших поклонников. Максимум будет одна стойка в магазине, где можно будет приобрести что-то, а в большинстве это все будут просто подарки.

Туриченко прославился, скрыв свое лицо от широкой публики

Туриченко прославился, скрыв свое лицо от широкой публики

Фото: Личный архив

О скандалах вокруг наследства Олега Яковлева

- Я не люблю эти все дела, даже в своей жизни. Если у меня происходят какие-то проблемы, касающиеся каких-то денег, я вообще пытаюсь избегать, но если есть, стараюсь забыть и человека, и деньги, если мне должны. Клянусь. У меня была такая ситуация, когда я приехал в Москву, и у меня не было ничего. Я купил машину, я выплачивал кредит. И я не мог его даже на себя оформить. Оформил на другого человека. Он 7 лет работал у моего друга. Я ему деньги давал, он платил. И в какой-то момент он сказал, что это не твоя машина, а моя. И я отпустил. Вот так. Поэтому ситуацию с Олегом и его наследством я не понимаю... Что же до популярности, которую , без сомнения, принесла Яковлеву вся эта история с наследством, то как говорится, плохая реклама – это тоже реклама. В последнее время Рыжий очень любит жаловаться : «Я умру скоро с такими гастролями, я уже не выдерживаю». Я говорю: «Я тебе не позволю. Во-первых, я тебя оживлю. А во-вторых, если уже так, я буду возить с собой твою урну, ставить на сцену, микрофон подводить, и там будет играть фонограмма твоего голоса. Ты будешь у меня работать ровно столько, сколько нужно, сколько потребует народ, потому что ты себе уже не принадлежишь, ты принадлежишь народу».

О певице Макsим

- На песню «Мой Рай» (кавер хита Макsим-Ред.) я не планировал снимать какого-то супер клипа. Я просто хотел снять видео на песню, которая понравилась бы многим. Поначалу снимал сам на свой фотоаппарат. Я увлекаюсь фотосъемкой. У меня для этого есть профессиональное оборудование. Камера, свет. При помощи него я периодически делаю контент для блога. Однако в какой-то момент видео из обычного любительского переросло в профессиональный клип.

Кадр из клипа на песню «Мой рай»

Кадр из клипа на песню «Мой рай»

Марина, кстати, одобрила мое начинание. Мы пересеклись на гастролях. Обговорили детали. Потом уже списались наши менеджеры и тоже все переговоры прошли гладко. Последняя переписка с ней у нас была 11 июня. И я должен сказать, что ничто в разговоре не предвещало грядущей трагедии. Ни во время гастролей, ни в личном общении.

Что же касается ситуации. Я очень переживаю за Марину. Желаю ей скорейшего выздоровления. И очень рад, что сейчас ее дела пошли на поправку.

Я вообще считаю, что это правильно – поддерживать. Тем более, что она хорошая артистка. Я сам ее слушал, мне нравится. Кроме того! Если, не дай бог, что-то бы случилось со мной, я думаю, мне было бы легче, если меня бы поддерживали коллеги. По крайней мере, я бы понимал, что я нужен. И это как-то влияло бы на мое состояние. Я уверен. Потому что когда ты лежишь дома, не знаю, с той же ангиной и тебе никто не звонит, блин, ты реально наедине только с антибиотиками и все. А так, когда тебе позвонят, подбадривают, заедут там, чего-то привезут, как-то поддержат, сразу легче становится.

О личной жизни, романах с Рудовой и Барановской

- Мне приписывают много романов. В частности с Наташей Рудовой или Юлией Барановской. По сети гуляют даже кадры, где мы якобы целуемся с Юлей. Хотя ничего подобного и близко не было. Мы просто поздоровались. Я целуюсь намного круче, а это просто поздоровались.

Что же касается моей личной жизни, то с ней у меня все в порядке. Сейчас все наладилось. И у меня есть девушка, с которой я начинаю прекрасную жизнь. У меня нет такого опыта сильного в этом, я не знаю, как это делается. Тем более, с моей работой, гастролями, всем остальным, но я очень надеюсь, что получится. Зовут мою девушку Даша. Это потрясающая девушка, которую можно увидеть в моем клипе.

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КИРИЛЛ ТУРИЧЕНКО - МОЙ РАЙ (COVER)
КИРИЛЛ ТУРИЧЕНКО - МОЙ РАЙ (COVER)
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