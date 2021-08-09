Звезда «Маски» Кирилл Туриченко рассказал о скандалах в «Иванушках»: Я не позволю Рыжему умереть!

«Комсомолка» поговорила с Кириллом в день премьеры его клипа на песню «Мой рай» Фото: Личный архив

Имя Кирилл Туриченко, казалось бы, должно вызывать у российского зрителя массу ассоциаций. Он играл главные роли в известных постановках, едва не прошел в финал «Евровидения», был солистом легендарной группы Smash!, теперь поет в не менее легендарных «Иванушках». Однако все эти бесспорные достижения не принесли Кириллу и десятой доли того успеха, какая досталась ему благодаря костюму Носорога и телевизионному проекту «Маска».

Как же так получилось? Почему имея возможность работать с лучшими продюсерами нашего времени, Туриченко прославился, скрыв свое лицо от широкой публики... И как же теперь в связи с невероятным успехом сложится сольная карьера Туриченко и что думают об этом его действующие коллеги по «Иванушкам»?

«Комсомолка» поговорила с Кириллом в день премьеры его клипа на песню «Мой рай», которую он и посвятил певице Макsим.

О сольной карьере и работе в «Иванушках»

- Предложение работать в продюсерском центре Игоря Матвиенко я получил в 2013 году. То есть почти 8 лет назад. Честно говоря, тогда я думал, что Игорь Игоревич хочет заняться моей сольной карьерой. Ведь к тому моменту у себя на родине, в Украине, я добился уже много, - вспоминает в беседе с kp.ru Туриченко. - Участвовал в отборе на «Евровидение», активно играл в театре. «Ромео и Джульетта», «Силиконовая дура». Очень много постановок и классических спектаклей, в которых я участвовал. «Принцесса цирка», «Школа жен». Кроме того, я готовился отбыть в Париж , где мне предложили поучаствовать в местном аналоге «Голоса», а так же работу в одном из французких мюзиклов – «Мушкетерах». К переезду я готовился основательно и около года учил язык.

Так что предложение от продюсерского центра Матвиенко поставило меня перед серьезным выбором. С одной стороны, на кону стояли мои личные амбиции, с другой – работа в легендарном коллективе. Выбор очень сложный, требующий переезда либо во Францию, либо в Россию. И пообщавшись с семьей и друзьями, я принял решение пойти в «Иванушки».

Не скрою, это решение стало для меня своеобразным вызовом. Ведь в группе я стал не полноценным исполнителем , а заменой и третьим. На некоторых концертах, особенно в первые годы работы, меня вообще не воспринимали, как будто и не видели даже. Люди смотрели на Кирилла и Андрея, иногда я просто ловил такие взгляды, жесты, когда на меня просто показывали: кто это? Конечно, это было обидно.

И тем не менее я сумел привнести новое в работу коллектива. Благодаря мне старые хиты «Иванушек» обрели новое звучание, у группы появилось больше поклонников и парочка свежих треков.

Звезда «Маски» Кирилл Туриченко рассказал о скандалах в «Иванушках» Фото: Личный архив

О «Маске»

- Однако именно «Маска дала мне возможность в полной мере заявить о себе, как об полноценном исполнителе. Дала мне самое главное – возможность быть собой. Я очень долго этого ждал. Я очень этого хотел.

«Иванушки» - это прекрасный проект. Это классно. Но я не был родоначальником этого проекта. Я все равно всегда буду тем, кто пришел на все готовое, это правда. Я привнес, конечно, свое что-то, но я никогда не могут прийти и претендовать на полноценного участника. Полноценный участник – Игорь Сорин и Яковлев Олег. При том, что Сорин был в группе всего два года. Больше всего для «Иванушек» сделал, как раз, Яковлев. Многие хиты родились при нем. И сегодня я просто это пою, я не могу ничего сделать иного. Да, я пытался, предлагал, мол, давайте писать альбом, давайте делать то, давайте снимать клипы. Мне говорят: зачем? Ну, если у нас есть хорошая музыка.

Мое участие в «Маске», кстати, прошло мимо остальных «Иванушек». Они меня не поздравили даже. Никто мне ничего не написал, не сказал, ни «молодец», ничего. Меня поздравил сын Кирилла – Кирилл. Меня поздравляли все родственники Андрея. Его бывшая жена Маша и ее брат Леша. Меня поздравили все, кроме них. Я не знаю, с чем это связанно.

Когда «Иванушки» перестанут работать

- Однако, несмотря на свой успех в «Маске», покидать «Иванушек» я не собираюсь. И конфликтов между мной и остальными участниками у меня нет.

Я всегда пел сольно. И у нас в принципе в группе это возможно. У нас нет ограничений. У нас абсолютно нормальные, хорошие отношения с нашим продюсером. Кирилл, например, давно поет сольно.

Конечно, сейчас периодически возникают слухи о моем уходе из группы. Но такая информация возникает о каждом из нас. Например, в канун своего 51-летия Рыжий тоже заявил, что возможно уйдет из группы. Он сказал: «Мне надоело, я хочу сидеть на море и кушать барабульку. Я устаю». Конечно, он лукавит. Без сцены он не сможет жить. Но тем не менее количество перелётов очень задалбливает всех. Даже меня . Хоть я и помладше ребят. Плотный гастрольных график это очень сложно.

Например, как-то во время гастролей по Америке, я вообще потерял сознание. Было очень много перелетов. Плюс во время этих гастролей у меня была двойная нагрузка. Я совмещал обязанности солиста и звукорежиссера. Так как наш штатный звуковик вылететь на эти гастроли не смог. По форс-мажорным обстоятельствам. Так что в рамках концертов я ездил сначала на саундчек. Настраивал оборудование. Потом уже непосредственно на выступление. И вот однажды во время одного их перелетов я просто потерял сознание от перенапряжения. Так что я ребят в чем-то понимаю.

Кроме того! Сейчас в жизни «Иванушек» существуют и другие события, которым бы они хотели уделить время. Например, пару месяцев назад мой коллега Кирилл Андреев стал дедушкой. У него родилась прекрасная внучка. И ему сейчас хочется с ней понянчиться. Поэтому сейчас они очень избирательно подходят к вопросу выступлений. В сентябре попросили отпуск. Я же с этим не совсем согласен. Я хочу работать. Слава богу, сейчас у меня есть сольные подвижки. Так что освободившееся время буду тратить на себя.

«Иванушка» пообщался с kp.ru Фото: Личный архив

О побочных проектах

- Я очень поддерживаю «Иванушек» в других их начинаниях, не связанных с нашим коллективом. У Кирилла это сольные песни. Также он реализуется при помощи игры в хоккей. Андрей открывает магазины. Тоже классно. Тем более, что это именно я познакомил его с тем человеком, который позволил ему реализовать этот проект.

Я тоже не стою на месте. Например, недавно я открыл магазин в торговом центре. Если говорить об ассортименте, то вы можете найти в этом магазине всё. И бытовую технику, и канцтовары, и носки. Что интересно, там посезонно меняется продукция. В чем плюс? У Андрея все делается под его маркой, все это заточено под него. Магазин «Рыжий». Там продаются куклы «Рыжий» и много чего другого с изображением Андрея. У меня товары не брендированы лично под меня. Я сейчас считаю, что я еще недостаточно «Рыжий». Однако в ближайшем будущем у нас с Андреем рассматривается такая коллаборация. Мы будем делать совместный мерч. Однако скорее всего, он не будет продаваться. Скорее, будет разыгрываться среди наших поклонников. Максимум будет одна стойка в магазине, где можно будет приобрести что-то, а в большинстве это все будут просто подарки.

Туриченко прославился, скрыв свое лицо от широкой публики Фото: Личный архив

О скандалах вокруг наследства Олега Яковлева

- Я не люблю эти все дела, даже в своей жизни. Если у меня происходят какие-то проблемы, касающиеся каких-то денег, я вообще пытаюсь избегать, но если есть, стараюсь забыть и человека, и деньги, если мне должны. Клянусь. У меня была такая ситуация, когда я приехал в Москву, и у меня не было ничего. Я купил машину, я выплачивал кредит. И я не мог его даже на себя оформить. Оформил на другого человека. Он 7 лет работал у моего друга. Я ему деньги давал, он платил. И в какой-то момент он сказал, что это не твоя машина, а моя. И я отпустил. Вот так. Поэтому ситуацию с Олегом и его наследством я не понимаю... Что же до популярности, которую , без сомнения, принесла Яковлеву вся эта история с наследством, то как говорится, плохая реклама – это тоже реклама. В последнее время Рыжий очень любит жаловаться : «Я умру скоро с такими гастролями, я уже не выдерживаю». Я говорю: «Я тебе не позволю. Во-первых, я тебя оживлю. А во-вторых, если уже так, я буду возить с собой твою урну, ставить на сцену, микрофон подводить, и там будет играть фонограмма твоего голоса. Ты будешь у меня работать ровно столько, сколько нужно, сколько потребует народ, потому что ты себе уже не принадлежишь, ты принадлежишь народу».

О певице Макsим

- На песню «Мой Рай» (кавер хита Макsим-Ред.) я не планировал снимать какого-то супер клипа. Я просто хотел снять видео на песню, которая понравилась бы многим. Поначалу снимал сам на свой фотоаппарат. Я увлекаюсь фотосъемкой. У меня для этого есть профессиональное оборудование. Камера, свет. При помощи него я периодически делаю контент для блога. Однако в какой-то момент видео из обычного любительского переросло в профессиональный клип.

Кадр из клипа на песню «Мой рай»

Марина, кстати, одобрила мое начинание. Мы пересеклись на гастролях. Обговорили детали. Потом уже списались наши менеджеры и тоже все переговоры прошли гладко. Последняя переписка с ней у нас была 11 июня. И я должен сказать, что ничто в разговоре не предвещало грядущей трагедии. Ни во время гастролей, ни в личном общении.

Что же касается ситуации. Я очень переживаю за Марину. Желаю ей скорейшего выздоровления. И очень рад, что сейчас ее дела пошли на поправку.

Я вообще считаю, что это правильно – поддерживать. Тем более, что она хорошая артистка. Я сам ее слушал, мне нравится. Кроме того! Если, не дай бог, что-то бы случилось со мной, я думаю, мне было бы легче, если меня бы поддерживали коллеги. По крайней мере, я бы понимал, что я нужен. И это как-то влияло бы на мое состояние. Я уверен. Потому что когда ты лежишь дома, не знаю, с той же ангиной и тебе никто не звонит, блин, ты реально наедине только с антибиотиками и все. А так, когда тебе позвонят, подбадривают, заедут там, чего-то привезут, как-то поддержат, сразу легче становится.

О личной жизни, романах с Рудовой и Барановской

- Мне приписывают много романов. В частности с Наташей Рудовой или Юлией Барановской. По сети гуляют даже кадры, где мы якобы целуемся с Юлей. Хотя ничего подобного и близко не было. Мы просто поздоровались. Я целуюсь намного круче, а это просто поздоровались.

Что же касается моей личной жизни, то с ней у меня все в порядке. Сейчас все наладилось. И у меня есть девушка, с которой я начинаю прекрасную жизнь. У меня нет такого опыта сильного в этом, я не знаю, как это делается. Тем более, с моей работой, гастролями, всем остальным, но я очень надеюсь, что получится. Зовут мою девушку Даша. Это потрясающая девушка, которую можно увидеть в моем клипе.