Пожары в Якутии: огонь уничтожил десятки домов в селе Бясь-Кюёль, сотни человек эвакуированы

Сейчас ситуация в Якутии больше похожа на фильм про апокалипсис Фото: Иван МАКЕЕВ

Масштабные лесные пожары угрожают десятку населенных пунктов в семи районах Якутии, где сейчас введен режим ЧС регионального характера. Наиболее тяжелая ситуация с природными возгораниями сложилась в селе Бясь-Кюёль Горного района: там перекинувшийся из леса огонь уничтожил 31 жилой дом и восемь хозяйственных построек.

Жители села уже начали расчистку территории после пожара Фото: Иван МАКЕЕВ

В селе сразу началась эвакуация. В общей сложности населенный пункт покинули около 400 жителей – они уехали в райцентр Бердигестях, где организованы три пункта временного размещения. Пожарные смогли отстоять 225 домов, однако 31 жилой дом не подлежит восстановлению.

В общей сложности населенный пункт покинули около 400 жителей Фото: Иван МАКЕЕВ

- Пострадавшим жителям направят выплаты, их детей отправят в детские лагеря. Власти также определять ущерб сельскохозяйственным предприятиям, возместят утрату заготовленного сена и скота, - сообщил в понедельник, 9 августа, глава местного оперативного штаба по восстановлению инфраструктуры Дмитрий Бердников.

Пострадавшим от лесных пожаров жителям выплатят 30 тысяч рублей, а их детей отправят в детские лагеря Фото: Иван МАКЕЕВ

В свою очередь заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина уверила, что пострадавшим от пожара жителям Бясь-Кюёль оказывается оперативная социальная поддержка. Кроме государства помочь потерявшим кров сельчанам стараются и благотворительные организации. Власти уже определили 185 жителей села, которым будет оказана материальная помощь в размере 30 тысяч рублей.

Огонь уничтожил десятки домов в селе Бясь-Кюёль Фото: Иван МАКЕЕВ

Решаются также вопросы по обеспечению пострадавших медицинской помощью, одеждой, едой и местом для проживания. Жителям, которые вместе с домом потеряли и основные документы, в срочном порядке восстанавливают паспорта.

Масштабные лесные пожары угрожают десятку населенных пунктов в семи районах Якутии Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители села уже начали расчистку территории после пожара, кроме того, сегодня на месте работала правительственная комиссия по восстановлению жилья. Сейчас в пунктах временного размещения в Бердигестях находятся 33 человека, в пострадавшем из-за бушующего пламени селе остались примерно 180 человек.

Затронули масштабные лесные пожары в Якутии не только Бясь-Кюёль: с начала сезона 103 природных возгорания зафиксировали на территории Сунтарского улуса в Нюрбинском районе действует пять очагов, а в Усть-Алданском районе огонь на протяжении целой недели пытается подойти вплотную к населенному пункту.

Затронули масштабные лесные пожары в Якутии не только Бясь-Кюёль Фото: Иван МАКЕЕВ

Сейчас ситуация в Якутии больше похожа на фильм про апокалипсис: в воздухе стоит едкий запах гари, небо затянуто плотным дымом, самолеты спасателей и пожарных вынуждены взлетать и садиться практически вслепую, а сделанные днем фотографии легко перепутать с ночными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Спасаетесь сами – хотя бы отвяжите животных»: в Якутии люди бросают все, убегая от страшных пожаров

Горит Якутия… Масштаб пожаров такой, что дымом от него накрыло полстраны (подробности)

Мир в огне: В Греции с горящих островов убегают на рыбацких лодках, а в США пламя уничтожило целый город

Жаркая и сухая погода с сильным ветром привела к трагедиям в разных уголках планеты (подробности)