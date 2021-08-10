Год после протестов в Белоруссии: Кому Минск стал ближе - Европе или России?

Скинуть Батьку не вышло Фото: Александр КОЦ

Ровно год назад в Белоруссии начались невиданные для этой страны по размаху и накалу протесты. Демонстранты требовали отмены итогов выборов президента, на которых Александр Лукашенко, правивший страной уже 26 лет, снова, по сообщению избирательной комиссии, набрал 80% голосов. Но скинуть Батьку не вышло. Он удержался.

К зиме митинги выдохлись. Лидеров оппозиции пересажали, а кого не успели, те убежали за границу. Запад, конечно, ввел санкции.

Как теперь живет Белоруссия? В кольце врагов (даже братская Украина расплевалась с Батькой). С постоянными скандалами (то посадят в Минске самолет с оппозиционером, то запустят в Европу арабских мигрантов, то бегунья с Олимпиады откажется возвращаться). И защитой только от России.

ВЕЗДЕСУЩИЙ КГБ

Я приехал в Белоруссию накануне годовщины протестов. Целую неделю колесил по стране, разговаривал с людьми. Вообще главной моей целью было выследить арабов, бегущих в Литву, но, как оказалось, белорусы не прочь поговорить и о своей жизни.

Первое, на что я обратил внимание, - повальный страх перед местным КГБ.

- Говорите потише. Мимо прошла женщина, она еще посмотрела в нашу сторону, как бы она не позвонила в комитет, - попросила меня молоденькая студентка в минском парке 40-летия Великого Октября, когда я спросил о прошлогодних митингах.

- Видите, маршрутка отъехала? Один из пассажиров точно сообщит КГБ. Скоро за вами придут, - обрадовал мужик на остановке в маленьком приграничном городке Поречье, где я искал арабов-нелегалов.

КГБ всплывал почти в каждом разговоре - с таксистами, дворниками, даже собирателями ягод, которых я подвез до Гродно. Даже продавщица свечек в церкви не захотела со мной говорить, убоявшись прослушки. Она попросила не упоминать ее нигде, чтобы не было проблем.

И вот что удивляет: страх поразительным образом соседствует с доверчивостью. Скажи, что ты не комитетчик, а российский журналист, и дальше люди готовы костерить власть на чем свет стоит. Главное, в это время посматривать за окружающими.

Последний раз я был в Белоруссии в 2013-м - мы с женой провели в Беловежской Пуще медовый месяц. Тогда КГБ при мне не вспоминал никто! Не знаю, с каких пор это появилось у соседей - в последний год или раньше, но страх явно нездоровый.

Силовики на протестах-2020 в Минске удивляли своей жесткостью. Вот, например, белорус в майке «Рожден в СССР» подарил ОМОНу цветы. А тот его тут же скручивает... Фото: Уладь ГРИДИН

ХОТЯТ ЛИ БЕЛОРУСЫ МЕТЛЫ

До сих пор главным белорусским чудом для меня остаются дворники. Они там все… местные! Я-то родился и вырос в Москве, последний раз славянина с метлой видел в ранние 90-е.

- Почему у вас дворы не метут мигранты? - спросил я дворника студенческого общежития во 2-м Велосипедном переулке Минска.

- Платят мало. У нас в дворники одни старики идут. Прожить на пенсию невозможно, на зарплату дворника - тоже. Но если сложить то и то, выходит по-божески. Вот мне 70 лет, а я мету - иначе никак.

- Мне нравится, что у вас везде чисто. У нас в России нагажено - едешь на электричке, еще на подъезде к станции в лесу начинаются горы пластика. А в Белоруссии порядок. Это у вас менталитет или заставляют?

- Заставляют. Я-то знаю, что белорусы мусорят, как и все, а мне это убирать приходится. Но у Лукашенко пунктик насчет чистоты. Он во время объездов если мусор увидит, сразу начинается разнос чиновников.

В жизни дворника со 2-го Велосипедного переулка за последний год ничего не поменялось. В митингах он не участвовал и протестующих не поддерживает: «Если Батьку свалить, будет как на Украине. Олигархи растащат страну. А так хотя бы зарплату день в день платят».

«АИСТЫ» УЛЕТЕЛИ

Моим личным разочарованием стало посещение фирменного магазина при Минском мотоциклетно-велосипедном заводе. Это здесь делают знаменитые «Аисты». У меня в детстве был складной «Аист» - худший велосипед всей жизни. Но мне нравилась сама мысль, что белорусы до сих пор что-то сами клепают, а не все везут из Китая, как мы. Увы, моей личной сказке быстро пришел конец.

Сначала в магазине я просто влюбился в клона итальянского мотороллера «Веспа» под названием «Весна». Могут же! Но все испортила надпись на ценнике: «Сделано в Китае».

Нарядных «Аистов» в магазине полно: и шоссейные, и горные, и городские.

- Все китайское! - буркнула продавец. - У нас только собирают.

Прямо обидно стало. В 1945 году завод основан, не разорился. Только сам уже ничего не делает - клеит свое название на китайские детали. И стоит это недешево - за простенький парковый велосипед просят 30 тысяч рублей (российских, конечно).

МОЛОДЕЖЬ СМОТРИТ НА ЗАПАД

Вторым моим разочарованием стало настроение молодежи. Если люди постарше - за тесную связь с Россией, то белорусские подростки и студенты - кого я разговорил - смотрят только на Запад.

- В Белоруссии перспектив вообще никаких. Тут ничего не развивается - одни колхозы и заводы, где надо стоять у станка за копейки. В России получше - можно своим бизнесом заняться, создавать новое. Но в Европе, конечно, еще лучше. В Польше 80% экономики - это малый бизнес, - рассказала мне молодой архитектор Елена в центре Минска.

Девушка призналась, что на митинги не ходила, но многие друзья там были.

- А если придется выбирать: дружить с Европой или с Россией?

- Наверно, я все же за Европу.

- Почему?

- Там свободы больше.

- Вы знаете, что во Франции официально признана проблема антисемитизма? Еврею опасно гулять по улицам Парижа. А в Германии распустили роту армейского спецназа за разговоры о превосходстве белого человека и зигование. И вы их все равно выбираете вместо нас?

Архитектор Лена смутилась. На секунду. И выдала: «Друзьям, пожившим и в Евросоюзе, и в России, Европа понравилась все же больше...»

А ОБЪЕДИНЯТЬСЯ-ТО БУДЕМ?

Ох, что-то мне это напомнило: мы даем соседям миллиарды, безоговорочно поддерживаем их власти, а молодежь смотрит не в нашу сторону. Как же так? Ответил мне политолог, старший научный сотрудник Института Российской истории РАН Андрей Марчуков:

- В Польше и Литве десятки неправительственных фондов работают с настроением и умами белорусской молодежи, продвигают европейский стиль жизни. У нас таких центров нет даже для Украины. Мы должны продвигать мысль, что с Россией жить выгоднее, чем с Западом. Но наши пропагандисты все силы тратят лишь на рассказы, что Лукашенко не такой плохой, каким его показывает Запад. Вместо того чтобы убеждать, какие хорошие мы.

- После санкций Европы против Белоруссии многие заговорили, что Минску теперь одна дорога - объединяться с Россией. За последний год мы стали ближе?

- Не особо. У белорусского руководства в подкорке так и сидит идея «многовекторности» - и нашим и вашим. Реальная интеграция возможна только со сменой элит.

- И с кем Белоруссия интегрируется?

- Смотря кто будет после Лукашенко. Либо с нами, либо с Западом.

Политолог Станислав Бышок рассказал мне, почему мы так держимся за Лукашенко и боимся его отставки.

- Проблема российской внешней политики в том, что у нас никогда нет второго запасного кандидата. Лукашенко не будет у власти вечно - он уже пообещал уйти после конституционной реформы. Голосование запланировано на 2022 год. Кто будет следующим? А мы не знаем, потому что у нас нет популярного пророссийского кандидата. Более того, мы даже с популярными оппозиционерами не общаемся. Вон, Тихановская не раз говорила, что желает диалога с Россией, но мы ее игнорируем. В результате она встречается с Байденом, Макроном и Меркель.

- Что нам мешает самим вырастить лояльную смену Лукашенко?

- Если бы мы жили на Западе, мы бы так и сделали. Но Россия предпочитает не вмешиваться в выборы, а работать с уже действующей властью. Пока Лукашенко официально не ушел, мы общаемся только с ним и с его одобренными партнерами. А в Европе уже готовят лояльных себе кандидатов на выборы.

Хорошо политологу рассуждать про подготовку смены. Как показывает практика, в Белоруссии политической конкуренции не любят. Было на прошлых выборах два реальных оппонента у Лукашенко: популярный банкир Бабарико и блогер Тихановский (муж той самой бежавшей в Литву Тихановской), оба теперь в тюрьме.

- Если наши партнеры усвоят, что Россия не дает своих в обиду, это сыграет нам на руку. Другие хотя бы из шкурного интереса получить защиту станут пророссийскими. Пока же мы даже Бабарико, который много лет проработал в российском банке, не защитили, - заключил Марчуков.

САНКЦИИ ПРОШЛИ МИМО

А может, Лукашенко не кинулся в объятия матушки России, потому что санкции Запада не так уж и сильно ударили по Белоруссии?

- В первом полугодии 2021-го ВВП республики вырос на 3,3%. На 3,5% увеличились реальные доходы населения. Минск сейчас тратит много денег на поддержание зарплат госслужащих, пенсии и пособия, - рассказал «КП» ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Алексей Шурубович.

Эксперт объяснил, почему санкции не раздавили Белоруссию. Самое главное: ограничения не касаются действующих контрактов. То есть пока республика продолжает торговать по-старому, и серьезные изменения мы увидим только в 2022-м.

- А еще секторальные санкции не коснулись главных статей экспорта Белоруссии: бензина, дизеля и самых популярных видов калийных удобрений. В Европу нельзя продавать мазут и газойль, но ими Минск и так не много торговал, - добавил Шурубович.

И прорывного роста от Белоруссии ждать тоже не стоит.

- Экономика республики сильно завязана на Россию, а у нас у самих пока стагнация, - пояснил эксперт.

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