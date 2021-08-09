Александр Лукашенко: Может мы войдем в Россию, может Россия будет в составе Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: Павел Орловский/БелТА/ТАСС

Год назад в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых победил Александр Лукашенко. Однако большая часть белорусского общества не согласилась с результатами. Сразу после закрытия избирательных участках на улицы вышли тысячи человек, среди которых были как возмущенные горожане, так и профессиональные провокаторы, которые преследовали цель столкнуть силовиков с народом. Отчасти это удалось, однако Лукашенко смог жесткими методами удержать власть и предотвратить майданный сценарий. Спустя год он собрал большую пресс-конференцию, пригласив на нее иностранных журналистов. Публикуем самые важные заявления президента Белоруссии:

Об интеграции

«…Когда говорят все эти намеки об интеграции, я всегда головой Путина думаю, что нужна еще одна головная боль? Нет. Президент России это так и понимает. Для того чтобы интегрироваться, развивать экономику, не надо, чтобы кого-то брать в состав. Может, мы и будем одним государством, может, мы и будем в составе России, может, Россия будет в составе Белоруссии.

У нас была 30 или 31 дорожная карта. Мы с Путиным сразу же выбросили 31-ю карту, которая содержала политический подтекст. Это было предложение Владимира Владимировича на одних из переговоров.

Очень мудро он тогда сказал: если мы не можем решить эту одну 31-ю карту – давайте ее отложим. Давайте вообще выбросим. Там наднациональные органы и прочее... Я его тогда поддержал. Мы ничего не потеряем, потому что у нас есть не наднациональные, а совместные органы – допустим, совместные коллегии министерств промышленности, министерств обороны и с ними надо работать при всех вопросах.

Мы никогда не были против теснейшего союза, но нас всегда держали на расстоянии, и сейчас вы держите нас на расстоянии. Может, вам не нравится это, но факт есть факт, может, конечно, было лучше, если бы Китай был вашим таким союзником, и для мира, может, было бы лучше, но увы. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Мы остались вдвоем - Белоруссия и Россия. Потому что удар оттуда наносился через Беларусь, как всегда было, в сердце России…»

Александр Лукашенко: "Для того чтобы интегрироваться, развивать экономику, не надо, чтобы кого-то брать в состав". Фото: Николай Петров/Бел

О единой армии

«…Зачем сегодня создавать - впереди лошади телегу ставить - союзное министерство обороны? Не только мы, Россия к этому не готова. И это почему телега впереди лошади? Потому что начинать надо с единого закона – конституции, и там все должно быть прописано. Мы это не сделали, родилось и выросло целое поколение за эти годы, они уже несколько по-другому – да не несколько, а серьезно по-другому думают.

Карты и прочее… мы много сделали, мы их переформатировали в союзные программы, это не просто так формально взяли и переименовали. Нет, мы очень серьезно, чтобы никого не напрягать, их отредактировали. 28 карт у нас готовы, у нас остался один вопрос про природному газу и все. Но если мы в союзе и если мы видим перспективы, надо выравнивать цены: и там, и здесь или просто, как у вас принято говорить, отпустить в свободное плавание…»

О признании Крыма

«…Когда Лукашенко Крым признает? Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня много сдерживает, например, будапештская декларация…»

Об Украине и Донбассе

«…Белорусско-украинские политические отношения, чего пока не скажешь об экономических, находятся в самой низкой точке. И «красная черта» здесь перейдена, когда еще ЕС не прекратил авиасообщение с нами, а Украина это сделала. За что? Неужели до такой мерзости можно дойти, чтобы, извините меня, похерить все, что было до сих пор, все то, что мы делали, сделали для Украины…

…Любая попытка, какая бы у вас ни была армия в Украине, любая ваша попытка силой решить вопрос (Донбасса – Ред.) закончится трагедией для Украины. Если вы (Украина – Ред.) посмеете это сделать при поддержке третьих стран, я никогда не буду на вашей стороне. Если вы опять с Россией в Донбассе столкнетесь, я буду между вами. Это давно занятая мной позиция. Я буду между вами, даже если это будет угрожать моей жизни…»

Об участниках протеста

«…Как я их воспринимаю? Это часть белорусского народа. Ответ на этот вопрос абсолютно однозначен. Каждого человека - маленького, большого, среднего, элитного - я должен воспринимать как своего. Я даже никого не уволил. С некоторыми в Администрации Президента, не буду называть фамилии, по два часа разговаривал. Я им рассказывал, как было организовано насилие. Сейчас они все это поняли и иногда прячут глаза на совещаниях со мной.

Но есть те, которые совершали и планировали теракты против населения, против детей. И я буду разговаривать с ними на их языке, защищая не столько себя и своих детей, сколько ваших детей…»

Минск. Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в формате открытого разговора "Большой разговор с Президентом". Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС

О скандале на Олимпиаде

«…З6-е место в своей дисциплине! Вот больше не надо ни о чем говорить. Даже зная о БЧБ-шном (оппозиционном – Ред.) прошлом Кристины Тимановской, тем не менее было принято решение о назначении ей президентской стипендии. Более того, она была включена в состав национальной олимпийской команды.

А знаете, почему? МОК накатил и рекомендовал нашим. И мы семерых таких по их требованию включили - таких, которых вообще не видно там было, их нельзя было включать. И они еще на меня накатывают?

Она бы сама этого не сделала, если бы ею не управляли. Она из Японии связалась со своими дружками в Польше, и ей сказали дословно: «Приедешь в аэропорт, беги к японскому полицейскому и кричи, что те двое, которые подвозили в аэропорт, - это сотрудники КГБ». Хотя ни одного человека из спецслужб в Японии не было. Мы не практикуем этого...»

О преемнике

«…Они все на виду, кто может быть президентом. Но вот эти дни конечно показали, выкристаллизовались люди, оказывается у нас человек 15-20, которые могут вырасти в президента. Они, простите за нескромность, чем-то похожи на меня, ведь все рядом со мной росли – своей преданностью стране. Подавляющее большинство населения за них точно проголосует. Я вросся в эту страну, она - в меня. И я не понимаю, как можно жить: на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом - я это пока не представляю. Это не значит, что я вцепился и посиневшими пальцами буду держаться за это кресло. Нет. После меня придут люди. Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро!..»