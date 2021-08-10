Окровавленное тело гражданина Кубы найдено в Люберцах

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ранним утром в полицию поступило сообщение об обнаружении окровавленного тела мужчины в микрорайоне «Парковый» в Люберцах. На теле пострадавшего было множество глубоких резаных ранений, однако мужчина все еще был жив. Прибывшие на место врачи экстренно госпитализировали пострадавшего в реанимацию одной из ближайших больниц.

«В микрорайоне парковый был обнаружен раненный 34-летний гражданин Республики Куба Хорхе Ч.* На спине мужчины обнаружили множество резаных ранений. Он был госпитализирован в реанимацию с диагнозом: двусторонний гемопневмоторакс, множественные колото-резанные раны спины», - рассказал сайту kp.ru источник в правоохранительных органах

Врачи экстренно провели операцию, чтобы спасти мужчине жизнь. В настоящий момент он находится в больнице и опросу не подлежит. О потерпевшем известно мало: он гражданин Кубы, находился на территории России без регистрации.

Следователи изъяли с места преступления ножницы и два черенка от лопаты, которые, возможно, помогут установить личность нападавшего. Что именно случилось с иностранцем и кто нанес 34-летнему Хорхе такие ранения - сейчас выясняют оперативники. Полицейские проводят проверку и разыскивают неизвестного, который тяжело ранил кубинца.

* Имя изменено

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