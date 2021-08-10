Россия перевооружает военную базу в Таджикистане

Военнослужащие получили современное стрелковое вооружение и переносные зенитные ракетные комплексы

На вооружение 201-й российской военной базы в Таджикистане поступили новейшие автоматы Калашникова АК-12, современные армейские снайперские винтовки крупнокалиберные АСВК-М, огнеметы повышенной дальности, переносные зенитные ракетные комплексы "Верба" и пистолеты Ярыгина.

Все эти новейшие образцы стрелкового вооружения и огнеметы имеют повышенной запас настрела и позволяют вести прицельный огонь на расстояниях, которое недоступно для ответного огня противнику.

Более 2,5 тысяч военнослужащие российской военной базы, Таджикистана и Узбекистана испробовали поступившие образцы нового вооружения при проведении совместного трехстороннего учения на полигоне Харб-Майдон на границе с Афганистаном.

- Учения проводились с применением авиации, разведывательно-огневых комплексов и десантов на основе полученного опыта в Сирии, - заявил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин.

Отметим, что новая модификация 12,7 мм снайперской винтовки АСВК-М, входящая в состав перспективной системы экипировки военнослужащих "Ратник", позволяет уничтожать живую силу противника и бронетранспортеры на расстоянии до 2 километров.