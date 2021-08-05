Россия, Таджикистан и Узбекистан начали военные учения на границе с Афганистаном Фото: EAST NEWS

На границе с Афганистаном стартовали совместные военные учения России, Таджикистана и Узбекистана. В маневрах на полигоне Харб-Майдон принимают участие 2,5 тысячи военнослужащих, сообщили журналистам в Центральном военном округе (ЦВО).

Учения продлятся до 10 августа 2021. Военнослужащие применят новые мишени, имитирующие танки, беспилотники, произведенные в кустарных условиях, бронеавтомобили, БМП, «джихад-мобили», ростовые фигуры террористов-смертников. Как рассказали в ЦВО, штурмовая и армейская авиация будет использовать площадные цели, такие как лагерь боевиков, схроны, бронеколонны на марше, скопления живой силы и техники условного врага.

Как писал сайт kp.ru, Россия, Таджикистан и Узбекистан решили провести учения в связи с угрозами, которые возникают на фоне поспешного вывода американских войск и в целом контингентов НАТО из Афганистана.

Напомним, дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.