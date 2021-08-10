Крупнейшие производители водки предупредили о повышении ее себестоимости

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Повальный рост цен практически на все товары не мог не отразиться и на популярном российском напитке — водке, отмечают руководители крупнейших предприятий отрасли.

- Рост себестоимости водки существует — это не вызывает никаких сомнений, - заявил kp.ru президент корпорации «Русский стандарт» президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. - Например, пшеница подорожала за последние 2 года как минимум в 2,5 раза — было 7 тысяч рублей за тонну, сейчас примерно 15-20 тысяч. Это основная составляющая спирта. Кроме того — стекольное производство. Те инвестиции, которые были сделаны в двухтысячных годах, уже изживают себя, количество производимого стекла становится меньше, поэтому стекло тоже выросло в цене — процентов на 30-40. Цены растут на все компоненты.

Главный вопрос, который волнует читателей, как отразится этот рост себестоимости на ценах в магазинах. А если водка подорожает, то насколько? У многих в памяти хранится стишок эпохи застоя:

«Было три, а стало пять — всё равно берём опять!

Даже если будет восемь — всё равно мы пить не бросим!

Передайте Ильичу — нам и десять по плечу...»

А чего ждать сейчас?

- Не думаю, что повышение себестоимости приведет к росту розничных цен, - сказал Косарев. - Существующая розничная цена будет держаться. Сфера, в которой мы работаем, очень конкурентная, и производители будут стараться находиться в пределах минимальной розничной цены. Потому что если цена повысится, люди станут больше потреблять нелегального алкоголя. Мы этого допустить не можем — это сильно ударит и по доходам компаний, и по здоровью людей. Поэтому несмотря на рост себестоимости мы постараемся удерживать минимальную розничную цену.

Производить водку становится всё дороже, но о резком повышении цен говорить пока рано. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Сейчас себестоимость бутылки водки с минимальной ценой 243 рубля — составляет 30-40 рублей, отметил глава «Русского стандарта». Львиная доля уходит государству в виде налогов - 185 рублей. Остальное - торговая наценка и прибыль производителя.

Ранее о росте себестоимости производства водки в интервью РБК заявил и один из крупнейших производителей этого напитка - гендиректор «Татспиртпрома» Руслан Максудов. По его подсчетам, в целом она выросла на 3%. Он тоже отметил, что рост вызван подорожанием практически всех компонентов, используемых в производстве самого напитка и тары — это зерно, сахар, пленка, древесина (даже деревянные поддоны — и те подорожали на 15%), металл.

Но и глава «Татспиртпрома» отметил, что его компании «удается нивелировать рост сырья и производственных материалов», и роста розничной цены не будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владельцев самогонных аппаратов хотят поставить на учет

Эксперт считает, что не с тех начали (подробности)