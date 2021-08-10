Платежную систему «Мир» хотят продать частникам: что изменится для владельцев пластиковых карт

Разговоры о приватизации АО «Национальная система платежных карт», которое обеспечивает работу карт «Мир», идут уже давно. Фото: Shutterstock

Разговоры о приватизации АО «Национальная система платежных карт», которое обеспечивает работу карт «Мир», идут уже давно. Еще пять лет назад году руководство Центробанка сообщало, что акции АО НСПК в будущем будут проданы. Но сроки тогда не уточнялись.

И вот, похоже, лед тронулся. В правительстве сейчас обсуждают продажу акций «Национальной системы платежных карт» в частные руки. Главный вопрос - в том, какую именно долю продавать.

Напомним, «Национальная система платежных карт» была создана в 2014 году для защиты от санкций - российские власти опасались, что Visa и MasterCard перестанут работать в нашей стране. Карты «Мир» начали выпускать в 2015-м. Сейчас все акции АО НСПК принадлежат Центробанку. По закону, полностью продать компанию частникам нельзя: у государства должно остаться 50% + 1 акция (контрольный пакет), чтобы власти могли влиять на ключевые решения. Но закон можно и поменять - было бы желание.

- Обсуждаются два варианта: оставить у государства контрольный пакет или выпустить на рынок все 100% акций, - говорит аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев. - Платежная система «Мир» стратегически важна для государства. Ее с таким трудом и так активно создавали в качестве альтернативы западным платежным системам, что вряд ли власти захотят выпускать из рук такой актив. К тому же «Мир» - единственная платежная система, которая работает в Крыму. И если полностью отдать «Национальную систему платежных карт» в частные руки, то новый владелец сможет распоряжаться компанией по своему усмотрению и начать диктовать свои условия. Например, повысит комиссию для владельцев карт или откажется работать в Крыму, чтобы снизить риск санкций. Поэтому я считаю, что государство оставит у себя контрольный пакет, а остальные акции выпустит в продажу. В этом случае для держателей карт «Мир» абсолютно ничего не изменится.

Есть и другая причина, по которой государство вряд ли захочет расставаться с платежной системой. Чисто финансовая: зачем продавать курицу, которая несет золотые яйца?

- «Мир» очень активно расширяется. Получить кешбэк за туристические поездки можно только на карту «Мир». Компенсацию за отдых детей в летних лагерях - только на карту «Мир». Пенсии, зарплаты бюджетникам платят на карту «Мир». В результате по количеству выпущенных карт «Мир» обогнал Visa и MasterCard вместе взятых и занимает первое место в России (больше 100 млн карт, - Ред). Обороты растут, к тому же платежная система увеличивает присутствие не только в нашей стране, но и за рубежом. Карты «Мир» принимают в Турции, некоторых странах бывшего СССР, и, возможно, география будет расширяться дальше, - говорит Алексей Коренев.

В результате все семь лет, что существует «Национальная система платежных карт», ее прибыль и выручка стабильно растут (подробнее см. «Только цифры»). Сегодня по объему платежей система « ир» занимает примерно четверть российского рынка. Зарабатывает платежная система в основном на плате за обслуживание и комиссиях. Каждый раз, когда вы платите в магазине, он перечисляет комиссию банку, а тот делится с платежной системой.

В общем, акции АО НСПК явно будут пользоваться спросом. Процесс выхода на биржу занимает считанные месяцы. Так что если правительство и Центробанк в ближайшем будущем утрясут все детали, акции могут появиться в продаже уже в конце этого года или в начале следующего.

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