«Честный отличник может никуда не поступить»: Что делать, если ваш ребенок – не стобалльник и медалист

Не стоит бояться, что ребёнок не получит «вышку» сразу после школы. Прислушайтесь к своим детям, чего они хотят. Фото: Shutterstock

На днях мы опубликовали материал с пресс-конференции ректоров трех топовых вузов – МГИМО, ВШЭ и МФТИ, где они рассказывали о запредельном конкурсе: мол, так много победителей олимпиад, медалистов, что обычным стобалльникам не всегда пробиться на бюджет… Так, бюджетных мест в МГИМО 437, а абитуриентов-стобалльников 500. Когда такое было? Такой же ажиотаж среди поступающих и в других вузах: в Первом Санкт-Петербургском медицинском университете имени Павлова на одно место претендуют 943 человека.

«И не только там такой конкурс! К примеру, в Бауманке 20130 человек подали документы. По самым приблизительным подсчётам, это от 500 до 1000 на место. Караул же!» - пытаются свести дебет с кредитом читатели в комментариях. И справедливо задаются вопросом: а что делать, если ребенок не стобалльник? Будем честны: набирают максимальный балл на 3 – 4 экзаменах – исключительные дети. А остальным что делать? Обычным отличникам и даже хорошистам? Забыть про хороший вуз и сразу ориентироваться на колледж?

- Здесь важен один ориентир – цель образования, - говорит Елена Провозен, руководитель департамента продукта и преподавания образовательной компании MAXIMUM Education. - Зачем человеку учиться? Большинство из нас ответят: для того, чтобы иметь достойную профессию в будущем, реализовать свои способности, стать хорошим профессионалом в выбранной области и иметь возможность обеспечить себя и свою семью материально. Выходит, что все эти доводы говорят исключительно о профессии, но не о ЕГЭ и престижном вузе.

Во-первых, не в каждый вуз такой запредельный конкурс. Таким могут похвастаться только в топовых университетах. Стоит рассмотреть варианты менее популярных направлений, не столичных вузов или предметов, с которыми проходные баллы ниже обычно (например, с физикой). На ряд направлений и с 190 баллами за три предмета можно поступить на бюджет.

Сегодня движение WorldSkills набирает популярность каждый год. Фото: Алексей БУЛАТОВ

И да, СПО (среднее профессиональное образование) сейчас становится достаточно востребованным путём развития после школы. Стоит только посмотреть на набирающее обороты и популярность движение WorldSkills, где ребята со всего мира соревнуются и совершенствуются именно в прикладных профессиях, показывают своё мастерство в самых разных областях. Это гораздо ценнее и важнее, чем номинальная «сотка» на ЕГЭ и медаль в школе.

Не стоит бояться, что ребёнок не получит «вышку» сразу после школы. Прислушайтесь к своим детям, чего они хотят. Вместе решайте, куда двигаться после школы. Вариантов явно больше, чем один. Можно поступить не в самый топовый вуз, колледж или, возможно, просто пойти работать и подумать, чего хочешь от жизни. А высшее образование никогда не поздно получить, главное – знать, что ты хочешь и зачем тебе это.

У ажиотажа с поступлением есть и другая сторона. Об этом говорит доктор физико-математических наук, профессор, Александр ИВАНОВ на своей страничке в соцсетях:

«По новым правилам каждый абитуриент имеет право подать документы в пять вузов и до десяти специальностей в каждом, то есть может заявиться как потенциальный претендент в пятидесяти конкурсных списках. Однако реально претендовать на бюджетное место он сможет лишь тогда, когда представит заявление о согласии на зачисление, которое может быть только одно. В итоге подавляющее большинство поступающих вынуждено решать тяжёлую проблему: как на основании безмерно раздутых конкурсных списков определить, куда подавать согласие о зачислении. Цена ошибки — потеря престижного бюджетного места или непоступление никуда даже для стобалльника. Есть в правилах и лазейка для нарушителей: подать заявление о согласии можно сразу в 2-3 вуза. Это запрещено, но наказание не предусмотрено. Нарушителя куда-нибудь зачислят: приемным комиссиям дали шесть дней – до 17 августа, даты публикации списков зачисленных – чтобы обзвонить двойников. А честные останутся в дураках.»

Работа приемной комиссии в вузе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВАЖНО

Не надо слез, не надо паники…

Понятно, что родители волнуются о том, куда поступит их ребенок. Но нередко папы и мамы из самых благих побуждений излишне накручивают себя и своих подростков. Хотя даже плохо сданные экзамены и проваленное поступление не означает, что сын или дочь точно покатились по наклонной и сломали себе жизнь. Надо как-то взять себя в руки, и продумать план Б.

- Успокойте ребенка - даже если он не поступит на бюджет или вообще не поступит в вуз, вы не перестанете его любить или уважать и поддержите. У каждого свои пути в жизни и это нормально.

- Многие колледжи сейчас имеют очень высокий статус, их выпускники трудоустроены не хуже выпускников вузов. Поскольку конкурс в колледжах по среднему баллу аттестата, возможно, будущим выпускникам стоит сконцентрироваться на оценках в школе и не сильно переживать за ЕГЭ.

- В конце концов, есть вариант взять год передышки после школы для выбора своего пути и подготовки к экзаменам. Возможно, когда не будет давления школы, будущему студенту окажется легче готовиться и искать себя.

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