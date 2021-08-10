Мировые цены на сахар выросли из-за заморозков в Бразилии: коснется ли подорожание России

Цены на сахар, в частности, уже побили предыдущий рекорд стоимости — марта 2017 года. Фото: Shutterstock

Пришла беда, откуда не ждали — из солнечной Бразилии. Случились там совершенно не характерные для этой страны сильные заморозки. В связи с чем на мировых рынках в рост пошли цены на кофе и сахар. Цены на сахар, в частности, уже побили предыдущий рекорд стоимости — марта 2017 года.

Причем тут мы? Вспомним «сахарную» историю конца 2020 года. Сахар-песок оказался самым вздорожавшим продуктом-2020, цены выросли почти на 65%. А виновата в этом была, как убеждали эксперты, ситуация на мировых рынках: из-за пандемии и остановки ряда производств возникла нехватка сахара и биржевая стоимость его подскочила. Наши производители и бросились продавать сахар на экспорт, компенсируя убытки предыдущих лет, когда цены на этот продукт у нас в стране были на минимуме из-за перепроизводства. А закончилось все тем, что уже у нас возникла нехватка сахара и рост цен.

Может ли ситуация повториться уже осенью-зимой 2021?

Прогнозы аналитиков пока довольно расплывчаты. Но все же эксперты назвали «КП» несколько отличий ситуации нынешней от прошлогодней.

1. Правительство теперь за ценами на сахар бдительно следит — выполняя поручение Президента.

В декабре 2020 с производителями и поставщиками сахара было заключено соглашение о заморозке цен, оно действовало до 1 июня. Дальше, как обещали в Минсельхозе, цены будут сдерживать «другими методами».

Вопреки ряду прогнозов из серии «ну все пропало», резкого увеличения цен на сахар после 1 июня действительно не произошло. Полпроцента прироста (см. «Калькулятор «КП»), по нынешним временам, цифра просто смешная.

О каких «других методах» речь?

О них в конце июля на совещании с кабмином у президента Владимира Путина отчиталась вице-премьер Виктория Абрамченко. На поддержку производителей масла и сахара при условии хорошего поведения — то есть неповышения цен - было выделено 9 млрд руб. Из них 3 млрд руб. - конкретно производителям сахара.

- Еще одной мерой, принятой правительством для стабилизации ситуации с сахаром, стало принятие решения о беспошлинной квоте на ввоз сахара белого в объеме 350 тыс. тонн в период с 15 мая по 31 августа 2021 года. Сейчас в рамках квоты завезено более 37 тыс. тонн сахара, который приобретен в основном кондитерскими предприятиями. В целях недопущения повторения ситуации в этом году увеличены посевные площади под сахарную свеклу на 90 тыс. га. Планируется собрать 426,2 тыс. тонн этой культуры, - заявила тогда вице-премьер.

Импорт сахара в июле 2021 года действительно резко вырос — в 2,3 раза в сравнении с июлем прошлого года (данные ФТС). Везем мы его не только из Бразилии, но и большого числа других стран — Алжир, Марокко, ОАЭ и т. п. Причем беспошлинно — что означает более низкую конечную цену.

2. Виды на собственный урожай сахарной свеклы пока не самые плохие.

По данным аналитической службы Союзсахара, с 1 августа наши заводы уже производят сахар из свеклы нового урожая. На 9 августа его отгружено на 4 тысячи тонн больше, чем на ту же дату прошлого года, - более 18,9 тыс. тонн.

В Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), однако, рекомендуют пока не торопиться с выводами. Уборка сахарной свеклы только началась, и пословица «цыплят по осени считают» к ней тоже вполне относится. В ряде регионов из-за засухи свекла не успела набрать нужной сахаристости — и это может оказаться проблемой (при большем урожае не удастся получить больший объем сахара). Что, впрочем, еще могут исправить дожди.

ИТОГО

- Предпосылки для роста цен на сахар есть, - прокомментировал «КП» ситуацию директор центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов. - Проблемы не только в Бразилии. В Европе — крупнейшем производителе сахара — тоже не все в порядке с урожаем свеклы. Надо иметь в виду, что помимо колебаний цен на мировых рынках, на стоимость сахара у нас на российских прилавках влияют еще и сугубо внутренние факторы. Как-то: рост стоимости горюче-смазочных материалов, электроэнергии, газа, затрат на поддержание производственных фондов. А колебания на мировых рынках и неясные виды на собственный урожай эти проблемы усугубляют. Что можно сделать - с учетом того, что климатические проблемы и у них, и у нас в ближайшее время по всей видимости будут только усугубляться? Самый простой выход, кроме уже принятых мер — создание резервного фонда подобных продуктов первой необходимости, цены на которые подвержены резким колебаниям. В России уже есть практика зерновых интервенций со стороны государства. С сахаром — для избежания неожиданно резких скачков цен — можно делать то же самое

КАЛЬКУЛЯТОР «КП»

Так изменились цены на сахар-песок на прилавках

(в среднем по России)

За год (июль 2021 к июлю 2020) +41,34%

С начала 2021 года (июль 2021 к декабрю 2020) +3,19%

За месяц (июль 2021 к июню 2021) +0,48%

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