Ожидать ли нам роста заболеваемости коронавирусом в сентябре после затишья конца лета

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России остается стабильной вот уже несколько недель Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России остается стабильной вот уже несколько недель, однако, врач, вирусолог Евгений Тимаков высказал мнение, что нам рано успокаиваться, и ковид отступать не собирается, а напротив, нанесет новый удар уже в сентябре. Действительно ли затишье – лишь временная передышка перед новым всплеском в осеннее – зимний сезон? «Комсомолка» спросила у Артема Гилья, специалиста по международному здравоохранению, профессора Высшей школы управления медицинского Университета имени Сеченова.

- Определенный сезонный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией действительно есть, хотя не все ученые едины в этом мнении. И все же, если посмотреть на прошлый год, то мы наблюдали более высокие цифры зимой, чем, скажем, летом, - говорит Артем Гиль. – Учитывая то, что число вакцинированных в России по-прежнему невелико, а ограничительные меры соблюдаются слабо, то действительно, мы можем вновь столкнуться с ростом числа заболевших ковидом и увеличением смертности.

Рост неизбежен, поскольку распространяется Дельта вариант коронавируса, более заразный, чем первоначальный штамм, считает эксперт.

- Если в то время, как у нас распространялся первичный вариант коронавируса, возможно было говорить о достижении коллективного иммунитета, начиная от 70 % иммунизированного населения, то при варианте Дельта нам нужно около 90 % привитых и переболевших, чтобы взять эпидемию под контроль, чтобы она не распространялась, как пожар, - говорит Артем Гиль.

На данный момент доля вакцинированных одним компонентом по России составляет 26%, а полностью привитых двумя компонентами – всего лишь 19%.

- Этого мало, хотя мы за месяц подросли с 14 % полной вакцинации до 19 %, но, все же, этого недостаточно - отмечает Артем Гиль. - Вопрос еще и в том, что вакцина не одинаково доступна по регионам России, есть города, в которых бывают перерывы с доступностью препарата, как, например, в моем родном Челябинске.

Текущий спад заболеваемости эксперт связывает еще и с тем, что август – традиционно пиковый месяц для отпусков. В сентябре дети вернуться в школы, студенты в университеты, а работающие – в офисы.

- Думаю, что цифры по заболеваемости начнут подниматься уже с третьей недели сентября, - говорит Артем Гиль.

- Сыграет ли на руку коронавирусу то, что осенью придут еще и другие вирусы, такие, как грипп, например?

- Есть гипотеза, что грипп и другие вирусы, напротив, способствуют более легкому течению коронавирусной инфекции. Но, оговорюсь, это еще недоказанная гипотеза. Это касается так называемого гуморального или неспецифического иммунитета, который активизируется в ответ на любую инфекцию. Интерфероны в организме направлены на борьбу с любыми вирусами, а после того, как человек переболел инфекцией, в его организме какое-то время сохраняется повышенная выработка интерферонов. Однако, как мы помним по прошлому году, когда грипп практически исчез, не думаю, что он сыграет существенную роль и в этом году. Люди все же стали носить маски в общественных местах, мыть руки, поэтому гриппу и другим респираторным инфекциям не разгуляться. Основной инфекцией продолжит оставаться коронавирус.

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