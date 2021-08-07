Спешить нельзя подождать: насколько актуальна и полезна на самом деле повторная вакцинация от COVID-19

Вакцина "Спутник Лайт" в процедурном кабинете. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

На днях глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус выступил с жестким заявлением: ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию. Чуть раньше, в конце июля, коллега Гебрейесуса руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен также высказалась против дополнительного третьего укола вакцин для привитых. На сегодня нет достаточных научных данных, которые подтверждали бы пользу бустерных (усиливающих) доз каких бы то ни было антиковидных прививок для повышения защиты от новых штаммов коронавируса, пояснила представитель ВОЗ.

Однако Гебрейсус сослался уже на другие аргументы. Бедным странам катастрофически не хватает вакцин, напомнил он. В большинстве таких государств на 100 человек сегодня приходится в среднем 1,5 дозы вакцины. То есть даже на один укол прививки может рассчитывать в лучшем случае каждый 130-й житель. По сути, ВОЗ призвала более богатые и успешные страны воздержаться от повторной вакцинации своих уже привитых граждан и поделиться препаратами с государствами «третьего мира». И сделать это нужно не только из соображений гуманизма. Чем активнее будет циркулировать коронавирус среди населения стран с низким уровнем вакцинации, тем выше риск появления новых, в том числе еще более заразных и более смертоносных штаммов SARS-CoV-2, предупредили в ВОЗ.

В России между тем ревакцинация официально стартовала и настоятельно рекомендуется тем, кто был привит от ковида более полугода назад. Также повторную вакцинацию запускают власти Израиля (подробнее см. ниже). В США заявили, что к началу осени тоже будет представлен план по ревакцинации населения страны.

А что говорят наука и медицина? Какие на сегодня есть данные в пользу скорейшей ревакцинации? Или, возможно, все-таки спешить пока не стоит? Об этом «Комсомолка» спросила авторитетных экспертов.

НАПРЯЖЕННОСТЬ ИММУНИТЕТА ПАДАЕТ

- Первоначальный оптимизм по поводу того, что мы приближаемся к концу пандемии, сменился осознанием факта изменчивости вируса, - говорит заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган. - Судя по продолжающейся активности COVID-19 во многих частях мира, пандемия далека от завершения в ближайшее время. И новые варианты SARS-CoV-2 продолжают появляться. Вариант Delta, впервые выявленный в Индии, сегодня стал преобладающим штаммом в России, Великобритании и многих других странах. Он является более заразным и более опасным. Но, к счастью, доступные сейчас двухдозовые вакцины, включая «Спутник V», по-прежнему обеспечивают хорошую защиту против него, особенно - от развития тяжелых и смертельных случаев.

С другой стороны, стало понятно, что напряженность иммунитета по прошествии месяцев после вакцинации падает, продолжает доктор Каган. Наиболее существенное падение происходит через 6-9 месяцев. Поэтому врачи и эксперты в области общественного здравоохранения все чаще говорят о необходимости ревакцинации. Хотя, этот вопрос все еще изучается, признает эксперт.

В России ревакцинация официально стартовала и настоятельно рекомендуется тем, кто был привит от ковида более полугода назад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОДЕЛИТЕСЬ, И ВАМ ВОЗДАСТСЯ

Всемирная организация здравоохранения считает, что прямо сейчас нам нужно сосредоточить внимание на первичной вакцинации большего числа людей на национальном и глобальном уровнях, напоминает Михаил Каган. Поскольку это единственный способ предотвратить распространение вируса и появление его новых разновидностей. Именно поэтому ВОЗ пока не дает рекомендаций по ревакцинации, полагая, что человечеству нужно использовать существующие запасы вакцин для первичной иммунизации, поясняет врач.

«Каждая бустерная доза вместо повторной вакцинации привитых может быть направлена в страны с низким уровнем доходов, где у большинства граждан вообще нет защиты, - приводит аргументы международной организации доктор Каган. - При этом ВОЗ считает, что именно вакцинация дальних уголков земного шара отсрочит или компенсирует потребность в бустерах для стран, производящих вакцины». Ведь если в бедных государствах благодаря прививочной кампании распространение инфекции затормозится, то угроза возникновения новых штаммов, уходящих от иммунитета, снизится для всего мира. А значит, странам - разработчикам и производителям вакцин не придется тратить огромные ресурсы на разработку все новых препаратов и очередные кампании по ревакцинации.

«На мой взгляд, если бы сейчас вакцин было достаточно для каждого взрослого человека в мире, ВОЗ бы изменила свое мнение в отношении моратория на вакцинацию в экономически развитых странах», - добавляет эксперт.

ПЕРВЫЕ ДАННЫЕ: ЗАЩИТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УСИЛИВАЕТСЯ

Какой же путь выбрать странам, не страдающим от критического дефицита вакцин? Один вариант - сосредоточиться в первую очередь на том, чтобы защитить непривитых у себя и за рубежом. И рассчитывать, что замедление пандемии за счет повсеместной иммунизации приведет к отсрочке необходимости в повторных прививках. Второй подход - активно разворачивать национальную кампанию по ревакцинации.

- Это очень непростой вопрос, и каждая страна его решает по-своему, - говорит доктор Каган. - Например, Израиль объявил о планах начать ревакцинацию пожилых людей на следующей неделе в надежде повысить их защиту от COVID-19. Ряд других богатых стран, включая Великобританию, рассматривают такой же вариант.

Все вакцины против COVID-19, разрешенные большинством стран с высоким уровнем доходов, снижают риск госпитализации и смерти человека более чем на 90%, напоминает врач. При этом ученые пока не знают, насколько сильнее бустерная доза сверх стандартных двух уколов защитит обычного человека. Хотя, уже начинают поступать первые данные о том, что защита действительно усиливается. В частности, об этом на основании предварительных итогов исследований заявили представители компании-разработчика вакцины Moderna.

КОНКРЕТНО

К чему склоняются разные страны

Не только Израиль вводит дополнительный укол вакцины для представителей старшего поколения.

- На основании данных, свидетельствующих, что уровни антител со временем снижаются, Великобритания анонсировала планы развернуть программу ревакцинации в сентябре для пожилых людей, медработников и других лиц с высоким риском заражения COVID-19, - рассказывает Михаил Каган. - Ряд других стран пока колеблются, считая, что нынешние вакцины по-прежнему высокоэффективны. Несмотря на неопределенность в отношении того, как долго продлится действие прививок.

На этой неделе стало известно о том, как со временем меняется эффективность вакцины Pfizer, отмечает врач. Пока это предварительный отчет, еще не прошедший экспертную оценку. В документе приводятся такие данные:

- через два месяца после стандартного двухкомпонентного курса вакцинации эффективность против симптоматического COVID-19 (бессимптомные формы не учитывались) составляет 96%;

- через 6 месяцев - 84%;

- при этом эффективность не просто от симптомов ковида, а от тяжелой формы заболевания и через полгода остается высокой: 97%.

ВМЕСТО ВЫВОДА

В России решение о необходимости ревакцинации было принято, исходя из распространения высокозаразного штамма Delta и данных о том, что вакцинированные люди заражаются и могут передавать инфекцию другим, поясняет Михаил Каган.

- Введение бустера и снижение риска заражения привитых граждан сокращают угрозу дальнейшего распространения Delta, - говорит врач. - Кроме того, нужно учитывать, что высокоинфекционные варианты ковида могут подорвать восстановление российской экономики. Мне кажется, нам следует исходить в первую очередь из долга государства защищать своих жителей, - отмечает эксперт.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Эволюционный биолог Михаил Гельфанд: «По себе вижу, что это необходимо»

Вопрос о том, насколько актуальна ревакцинация, мы задали в эфире программы «Антиковид» на радиостанции «Комсомольская правда» доктору биологических наук, вице-президенту по биомедицинским исследованиям Сколковского института науки и технологий Михаилу Гельфанду.

- Я вакцинировался в январе в рамках клинического исследования. У меня каждый месяц берут очередную порцию крови. Я могу следить, что со мной происходит, в режиме реального времени. - рассказал ученый. - И да, я собираюсь ревакцинироваться в августе.

При этом хорошей популяционной статистики пока нет, отмечает Гельфанд. «Но похоже, что ревакцинироваться стоит. Идеальный вариант с биологической точки зрения – разными классами вакцин. Например, если человек прививался «Спутником V», то ревакцинироваться надо препаратом AstraZeneca или Pfizer. Но, к сожалению, в России не лицензированы никакие вакцины, кроме отечественного производства. Это плохо».