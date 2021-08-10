Сергей Сафронов закончил лечение: «Лучевая терапия и химиотерапия подошли к концу. Все замечательно!»

Иллюзионист закончил лечение лучевой терапией и химиотерапией Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

38-летний иллюзионист и экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов в начале года узнал о том, что у него онкологическое заболевание. Полгода лечился и сегодня рассказал kp.ru о завершении терапии.

Сергей Сафронов узнал о болезни случайно: пришел в больницу на диспансеризацию с братьями и женой – решил пройти полное обследование организма. Так врачи обнаружили опухоль. Сафронову поставили диагноз лимфома Ходжкина – злокачественное заболевание лимфоидной ткани, поражение лимфатических узлов. У артиста болезнь обнаружили вовремя – диагностирована 1 - 2 стадия. С февраля началось лечение, которое теперь завершено. Сафронов рассказал нам: «Спасибо огромное за поддержку. Лечение лучевой терапией, химиотерапией подошли к концу. Все хорошо. Мы с братьями плодотворно работаем над новым шоу, над новыми проектами. Все замечательно, все прекрасно. Я рекомендую и вам регулярно проходить диспансеризацию».

Именно диспансеризация и спасала иллюзиониста – ведь никаких жалоб на здоровье у него не было. Врачи даже удивлялись, обнаружив опухоль в двенадцать сантиметров и величиной с кулак: неужели не мешала дышать? Не мешала. Поэтому обследование спасло жизнь Сергею – из-за пандемии был перерыв в выступлениях, так и нашлось время посетить больницу. Сафронов уже в строю – готовится к шоу. И делится опытом - прежде чем начать лечение он посетил несколько клиник, поговорил с разными врачами: «Именно этот врач сказал мне, что не надо ложиться в больницу - пришел, прокапался, и если хорошо себя чувствуешь, то идешь и продолжаешь свой привычный образ жизни. До этого врачи мне говорили: можно поехать в Германию и там полгода пролежать в больнице, в специализированном центре, практически не глядя на меня, сказали – ложитесь… А этот врач сказал – чем больше ты в действии, тем правильнее организм будет справляться». Лечился Сергей Сафронов в муниципальной больнице – нашел доктора, которому доверил жизнь. В феврале, когда артист стал лечиться, он выбрал муниципальную больницу: «Доктор сказал эта онкология лечится везде только такими-то лекарствами. Не важно в Германии или в Израиле получать лечение. Вопрос был в подходе. Можно лечь, где с тебя пылинки будут сдувать или лечиться и продолжать привычную жизнь». Сергей Сафронов выбрал второе и теперь понимает, что был прав.