Сергей Сафронов проходит химиотерапию: «За 14 лет работы на «Битве экстрасенсов» никто не увидел у меня опухоль»

Иллюзионист решил лечиться в Москве, в муниципальной больнице. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

38-летний Сергей Сафронов полгода лечит онкологию. Многодетный отец говорит: «Мне повезло. Еще бы пару месяцев и все…» Иллюзионист вовремя пришел в больницу – просто решил обследоваться, проверить здоровье, которое его раньше не подводило. Сергея ничего не беспокоило, не было тревожных симптомов – и решение пройти диспансеризацию спасло ему жизнь. Из-за пандемии был перерыв в концертах братьев-иллюзионистов Сафроновых, но теперь выступления возвращаются – и Сергей на сцене. Он уже может иронизировать над тем, что, общаясь долгое время с магами и чародеями слышал разные предсказания о себе, но никто из волшебников не увидел опухоль в 12 см. Сафронов долгие годы был соведущим в программе «Битва экстрасенсов», покинул шоу недавно и со скандалом. Теперь жизнь иллюзиониста изменилась, и он делится своим опытом.

Полгода назад Сафронов начал лечение. Диагноз Сергею Сафронову поставили в январе: лимфома Ходжкина – это злокачественное заболевание лимфоидной ткани, поражение лимфатических узлов. Болезнь обнаружена вовремя – в заключении написано в 1 - 2 стадии. О своем лечении Сергей Сафронов рассказал в новом выпуске проекта «Почему я?» с Валерией на YouTube.

Сафронов с соведущей «Битвы экстрасенсов» Верой Сотниковой. Участники шоу часто предсказывали звездам судьбу, болезни.

Сафронов пришел на диспансеризацию после новогодних праздников – появилось из-за пандемии время, решил обследоваться. Братья обследовались все вместе, и когда Сергей только ждал результатов анализов и ничего не подозревал – в сми появилась информация, что он госпитализирован с тяжелой болезнью. Сафронов обратился к докторам за разъяснениями – но они не могли назвать точного диагноза, требовались дополнительные обследования. Сергей испугался, ему объяснили, что обнаружили опухоль: «Нашли такую штуку, которая обволакивает легкие, сердце, сосуды. Врачи удивились, что я нормально дышу. Проверили – да, нормально дышу, полной грудью. Ничего не замечал, не беспокоило ничего. Это быстро прогрессирующая штука и ее вовремя заметили. Слава Богу нет заражения крови. Диаметр ее был 12 см - размером с кулак. Врачи не знали доброкачественная опухоль или нет». Врачи отправили фрагмент новообразования на биопсию. Сафронов говорит, что первые прогнозы были такие: «Подозревали либо саркому – это вообще беда. Либо лимфому Ходжкина». В результате подтвердился второй диагноз.

Сергей рассказывает о лечении, чтобы поделиться опытом и помочь кому-то: «Я пока не знаю что такое депрессия. Поэтому стараюсь не закрываться, чтобы не загонять себя в какие-то мысли, печали, трагедии. Именно поэтому выбрал врача, который сейчас мной. Обошел нескольких докторов. Именно этот врач сказал мне, что не надо тебе никуда ложиться — пришел, прокапался и если хорошо себя чувствуешь, то идешь и ведешь свой привычный образ жизни. До этого доктора мне говорили: можно поехать в Германию и там полгода пролежать в больнице, в специализированном центре практически не глядя на меня сказали – ложитесь… А этот врач сказал – чем больше ты в действии, тем правильнее организм будет справляться…»

В феврале, когда артист стал лечиться, он выбрал муниципальную больницу: «Врач сказал эта онкология лечится только этим лекарствами. Не важно в Германию или Израиль ты поедешь. Вопрос в подходе. Может лечь и с тебя пылинки будут сдувать. Или продолжишь вести привычны образ жизни…» Сергей выбрал второе. На диетах не сидит, но рекомендации соблюдает – к примеру, ест больше красных овощей.

Рассказал артист о самочувствии на сегодняшний день: «Врач сказал: это лучшее из худшего, это лечится. Долгое и неприятное лечение. Химиотерапию прохожу раз в две недели: полный комплект в меня вливают. Неделю тяжеловато. Это мягко сказано. Если забыть выпить нужные таблетки от тошноты… Однажды подзабыл и еле доехал, хорошо у меня в машине пакетики были… Понимая, что всю неделю будет тяжело, самое главное не закрываться, а наоборот двигаться: съездить на дачу, к братьям. К счастью, концерты начались. Полуторачасовой концерт - вдохнул и пошел дальше, быстро собираешься, работаешь. Здесь важен настрой. Важно понимать, что если ты себе позволишь слабинку, то организм тут же включится. Раньше думал, что организм живет отдельно, мысли отдельно. Теперь понимаю: как себе настроишь, так и будет».

Иллюзионисту предлагали свои услуги разные волшебники и гадалки. Но он отнесся к этому скептически, теперь Сафронов может иронизировать о своей работе в рейтинговом шоу «Битва экстрасенсов». Долгие годы Сафронов был соведущим «волшебного» проекта, ему многое предсказывали, но опухоль в двенадцать сантиметров никто не увидел из чародеев: «За четырнадцать лет работы на «Битве экстрасенсов» никто даже не заметил там. Все мне рассказывали, но не это».

Сергея Сафронова поддерживают друзья и семья. Жена окружила заботой, даже младшая дочь понимает, что папа болеет и иногда к нему на ручки нельзя. Удивительно, но иллюзионист дружит даже с бывшей супругой. Так что Сафронов вниманием не обделен и настроен решительно. Актер Андрей Гайдулян справился с такой же болезнью – много работает, занимается спортом, живет полноценной жизнью.

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