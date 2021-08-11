Юные герои, которых не приглашают на телешоу к Малахову и Собчак

Глеб ПАХОМОВ, Уфа, медаль «За спасение погибающих на водах» Фото: Личный архив

В СССР у школьников для примера был целый список пионеров-героев: Леня Голиков, Валя Котик, Марат Казей, Зина Портнова... Их награждали реальной Золотой Звездой Героя Советского Союза. В их честь называли парки и пионерские отряды, им ставили памятники. И все пионеры каждое утро видели их портреты на школьной стене, знали, на кого надо быть похожим.

Со сносом Советского Союза про пионеров-героев резко забыли. Дай бог, помнят одного Павлика Морозова, да и то потому, что в перестроечном угаре из него сделали «пугало» - он же донес на родню!

А ведь дети-герои никуда не исчезли. Они до сих пор спасают людей из воды и огня, ловят преступников.

«Комсомолка» отыскала их и спросила: а что они сами знают о своих предшественниках - тех самых пионерах-героях - и как изменилась их собственная жизнь после героического поступка?

Ильяс АХМАТГАЛИЕВ, Свердловская область, нагрудный знак «Участнику ликвидации последствий ЧС»

Залез через форточку

Ильяс АХМАТГАЛИЕВ, Свердловская область, нагрудный знак «Участнику ликвидации последствий ЧС»

- Я шел домой, когда заметил дым около одного деревянного дома. Через окно было видно, что в комнате горят вещи. Входная дверь оказалась закрыта, поэтому я полез через форточку на кухне, - рассказал «КП» подросток.

Попав внутрь, 15-летний парень (сейчас ему уже 16) оказался весь в дыму. Но не убежал, а начал звать подмогу. Крики услышали двое полицейских, проходивших мимо. Они тоже залезли в дом и принялись одеялами сбивать пламя.

- Я пошел вглубь, потому что знал: здесь живет бабушка, ей может быть нужна помощь.

Действительно, в дальней комнате Ильяс обнаружил пенсионерку без сознания. Школьник смог подтянуть ее к окну. Дальше с полицейскими вытащили бабушку на улицу и передали подоспевшим пожарным.

- В школе мое награждение медалью никак не отметили, только одноклассники поздравляли. По-доброму так, говорили, что тоже хотели бы совершить подвиг.

- Медаль надеваешь?

- Нет, не хочу выделяться. Мое награждение никак не отметили, и хорошо, меня устраивает.

Сейчас Ильяс учится на автомеханика. Никакой пример ему в жизни не нужен - парень уверен, что и сам во всем разберется.

- О пионерах-героях ничего не знаю, не слышал про них даже, - ответил на мой традиционный вопрос Ильяс.

Степан ЕРЕМЕНКО, Омская область, медаль «За спасение погибающих на водах». Фото: семейный архив

Вытащил, но сам увяз

Степан ЕРЕМЕНКО, Омская область, медаль «За спасение погибающих на водах»

- Мы всем классом пошли на карьер купаться. В стороне от нас сидели два мелких пацана. Вдруг один начал звать на помощь. Типа второй парень упал в воду и утонул. Ну мы сначала подумали, что разыгрывают, ничего не делали. Пацан все кричал и кричал, и я уже кинулся помогать.

Степан (14 лет в тот момент, 16 сейчас) полез искать утонувшего мальчика. Тело он нащупал ногами.

- Я, когда почувствовал парня, нырнул, взял его руками, поднял и вытолкнул на берег.

Школьник в этот момент рисковал сам - ноги его увязли в глине и иле, но обошлось. Утонувший мальчик не дышал, а кожа совсем побледнела.

- Мы начали его откачивать. Пацан в итоге выкашлял воду и задышал. Сейчас с ним все в порядке - мы не дружим, но здороваемся на улице. Родители спасенного мальчика в благодарность подарили мне велосипед.

Степан никому в школе не рассказал о медали. Награда теперь просто лежит в столе.

- Одноклассники потом в интернете прочитали о награждении, но я тогда в другую школу перешел.

Сейчас Еременко после 9-го класса уже учится в колледже на железнодорожника.

- Я и в школе плохо занимался, и сейчас не идет. Думаю, забрать документы - укладывать рельсы не мое. Не знаю, кем потом буду работать.

У Степана примеров в жизни нет, ни на кого он быть похожим не хочет - ни на родителей, ни на артистов, ни на бизнесменов. Кто такие пионеры, даже близко не представляет.

Каролина САЗОНОВА, Уфа, медаль «За содружество во имя спасения». Фото: семейный архив

Первоклассница смелее взрослого

Каролина САЗОНОВА, Уфа, медаль «За содружество во имя спасения»

- Я сидела дома у тети, смотрела телевизор. Вдруг погас свет. Я пошла в коридор посмотреть, что случилось, а там уже было много дыма, - вспомнила в разговоре с «КП» школьница.

Девочка кинулась к своей старенькой тете рассказать о пожаре.

- Мы побежали к двери, там уже горел огонь. Тетю начало трясти, она запаниковала, плакала, кричала и ничего не делала. Я сначала перепугалась тоже, но потом собралась и стала действовать.

Каролина - тогда ей было 8 лет, 9 сейчас - взяла ревущую тетю за руку и оттащила к окну. Выбив стекло, девочка начала звать на помощь. Прохожие услышали крики, подбежали и помогли школьнице с тетей выбраться из горящей квартиры. Если бы не она, тетя так бы и осталась в доме.

- Тебя в школе как-то отметили?

- Провели специальный урок и рассказали о моем поступке. Больше ничего.

- Медаль носишь?

- На первое сентября обязательно надену.

- У тебя есть человек, на которого ты бы хотела быть похожей?

- У меня дядя - полковник полиции, я стараюсь, как он, не нарушать правила, переходить только на зеленый свет, старшим помогать... А вообще ни на кого я быть похожей не хочу. Я хочу сама всего добиться.

Каролина рассказала, что в будущем собирается стать военным врачом. Почему военным? Потому что он «круче, чем простой врач». Про пионеров девочка знает только то, что они были «трудолюбивыми людьми».

Нижневартовский ОМОН позвал Альберта (справа), Андрея (в центре) и Аниту (слева) в гости. Мальчики до сих пор жалеют, что им не дали пострелять. Девочка после поступила в кадетский класс. Фото: семейный архив

Поймали педофила

Альберт и Андрей БОЛЬШАКОВЫ, Нижневартовск, медали «За мужество в спасении»

- Я сидел у друга, когда прибежал мой младший брат Андрей и пожаловался, что какой-то дядя увел нашу сестренку со двора, - рассказал «КП» Альберт. Мужчина заманил девочку ко входу в подъезд обещаниями дать конфет, а потом силой утащил за руку в квартиру.

11-летний Андрей (сейчас 13 лет) проследил, куда конкретно завели его сестру.

- Сначала мы стучали в дверь, но нам никто не открывал. Потом я с соседней стройки притащил два куска арматуры. Ей мы стали выламывать замки, - вспомнил Альберт (тогда 14 лет, сейчас 16).

- Дверь железная?

- Да. Но мы смогли расковырять два замка. И мужик все-таки открыл дверь.

Альберт с кулаками кинулся на похитителя. Андрей быстро вывел Аниту. Сделал он это вовремя - похититель вытолкнул дерущегося подростка и закрыл дверь на третий замок.

- Мама вызвала полицию. Наряд приехал к закрытой двери и еще час пытался вскрыть ее.

История закончилась благополучно. Похититель - ранее судимый за педофилию - ничего не успел сделать девочке. Полиция его задержала. Заведено дело о похищении. Андрею и Альберту вручила медали в Москве председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Росгвардия даже провела парадное построение для школьников.

- Ты кем хочешь стать? - вопрос Альберту.

- Хочу служить в ОМОНе, но у меня было хулиганское детство, и мне отказали. Теперь после 9-го класса пойду учиться на сварщика.

- Есть старшие, на кого бы ты хотел быть похожим?

- Двое. Первый - Хабиб (Нурмагомедов, экс-чемпион мира по смешанным единоборствам. - Ред.). Я сам стараюсь заниматься самообороной.

- Медаль носишь?

- Редко, по праздникам надеваю. Не хочу выделяться.

Про пионеров Альберт смог вспомнить две вещи: они носили красные галстуки и жгли пионерские костры.

В «Юнармии» всему научат

Глеб ПАХОМОВ, Уфа, медаль «За спасение погибающих на водах»

- Я лежал у реки, когда девочка начала тонуть. Я подплыл к ней, толкнул в сторону берега, взял ее за корпус (так и сказал: «взял за корпус») и потащил из воды, - рассказал парень. Ему тогда было 15, сейчас 16.

- Ого! Я в Крыму пробовал ради интереса вытащить из воды жену, как это было показано на плакате, но в итоге мы оба начали тонуть. А у тебя все так легко вышло, - удивляюсь.

- Так меня в «Юнармии» два года учили спасать людей на воде. Мы там и борьбой занимаемся, парашютными прыжками. Я стану спасателем. Осенью после 9-го класса иду в техникум учиться на водителя. Дальше служба в ВДВ, а после уже в МЧС - надеюсь.

Глеб рассказал о другом подвиге. Недавно на глазах парня столкнулись три машины. Один из водителей от удара потерял сознание. На асфальт потек бензин. Школьник не стал ждать, когда начнется пожар, побежал к машине и вытащил автомобилиста.

- Ты носишь награду?

- Конечно.

- А есть люди, с которых ты бы хотел брать пример?

- Гагарин, Шаймуратов (генерал, погибший в войну, в 2020 году посмертно стал Героем России. - Ред.). Еще я хочу быть похожим на моих преподавателей из «Юнармии».

- Почему на Шаймуратова?

- Он местный, из Башкирии, талантливо командовал и героически погиб.

Лишь на одном вопросе Глеб срезался. Парень так и не смог объяснить, кто такие пионеры. «Вроде они связаны с патриотизмом?» - неуверенно предположил школьник. Про пионеров-героев парень не знал ничего.

Владислав АНОСОВ, Вологодская область, медаль «За спасение погибающих на водах». Фото: семейный архив

Деревенские спасают городских

Владислав АНОСОВ, Вологодская область, медаль «За спасение погибающих на водах»

- Я с приятелем Артемом купался на речке. Нам тогда было по 11 лет (сейчас Владиславу 13). Он начал тонуть. Сначала я подумал, что он притворяется, но потом понял, что все серьезно. Артем схватился за меня и стал топить нас обоих. Потерял сознание. Я взял его за запястье и вытянул на берег.

У Владислава хватило сил не только вытащить Артема, но и откачать его. Пострадавший мальчик задышал и к приезду скорой полностью оправился.

- Вы теперь не разлей вода?

- Не особо, он из города Вытегра, а я из деревни Деревягино. Он к нам на лето приезжает. Два года назад, когда все произошло, мы приятельствовали. А сейчас просто здороваемся.

- Как одноклассники отреагировали на медаль?

- Завидуют и дразнят. Есть один парень в классе, он меня задирает все время. Когда мне с медалью дали большой набор лего, он спрашивал: «Ну что, герой, получил лего?» Я медаль не ношу - она у меня дома в ящике стола лежит.

- В школе как-то твой поступок отметили?

- Нет, никак. И хорошо: мне все это внимание не нужно.

Владислав признался, что не знает, кто такие пионеры-герои. И вообще пионеры. Учителя им ничего про них не рассказывали. Школьник ни с кого пример брать не собирается.

- У меня нет человека, на которого бы я стал равняться. Я сам решу, как мне жить.

Парень мечтает стать блогером. У него был свой канал на ТикТоке с 4 тысячами подписчиков, но его заблокировали из-за малолетства автора. Теперь Владислав начал с нуля второй канал.

Скандал раскрутить легче

Мы спросили у народного учителя России Ефима РАЧЕВСКОГО, что он думает об отсутствии у детей примера в жизни.

- Все сильно зависит от места. У нас (в московской школе № 548 «Царицыно»), например, при входе висит доска, где перечислены все ученики, погибшие в 1941-м при обороне Москвы. И дети получают пример героического поведения. Но так заведено не везде. Обычно все держится на активном директоре, завуче или учителе. Если никому ничего не надо, то детям и не рассказывают о мужественных сверстниках.

- В советское время разбирали биографии пионеров-героев...

- Тогда система другая была. Сейчас все не так.

- Но это же важно?

- Конечно! Надо рассказывать о выдающихся поступках. Нет примеров рядом - возьмите героев из литературы. А если отличился кто-то из своих, это обязательно отметить! Признание важно и самим детям-героям: уважение сверстников для них, может, ценнее похвалы взрослых.

- Вокруг полно замечательных детей: одни берут медали на научных олимпиадах, другие спасают жизни. Но известность получают блогеры, тиктокеры, рэперы. Так и должно быть?

- Нет, это перекос нашего времени. Рекламодателям проще иметь дело с хайповыми персонажами. Они дают деньги на рекламу. Легко раскрутиться со скандальным блогером, а с каналом о спасателях - сложно. Государству надо сознательно повышать интерес к мужественным и правильным поступкам. Но делать это надо тонко: патриотизм должен быть культурным, а не шапкозакидательским.

Я рассказал эксперту, как несколько лет назад Минфин разыграл между СМИ гранты на повышение финансовой грамотности у населения. В обычной жизни эта тема не особо интересна: она проигрывает скандалам или трагедиям. Но глобально грамотность важнее, чем тысяча громких ДТП с актерами. И, получив деньги от Минфина, СМИ широко рассказывали о финграмотности.

Рачевский согласился, что так же можно развивать интерес к мужественным поступкам. Не хотят журналисты просто так писать об этом - пусть делают за государственные гранты. Сознательные дети в перспективе ценнее для страны, чем сэкономленные сейчас деньги.

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