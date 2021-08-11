Вопрос дня: А кто герои для вас и ваших детей? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Леонид КАЛАШНИКОВ, глава Комитета Госдумы по делам СНГ:

- Для меня в детстве это герои из «Двух капитанов» Каверина. Да и сейчас - вот летчик, который посадил самолет на кукурузное поле, разве не герой? Мои же дети росли в годы, когда фильмы и книги прославляли всевластие денег. Но это их, мне кажется, не испортило. Кто герои для внуков, пока неясно, но меня радует, что они растут во время, когда люди начинают воспринимать героями ученых, врачей, инженеров.

Иван ДУШАРИН, вице-президент Федерации альпинизма России:

- Для сегодняшней молодежи Павка Корчагин - пустой звук, а для меня он был образцом жертвенности во благо общества. Для нашего поколения невозможно пройти мимо раненого в горах, а нынешние проходят. Говорят: «я деньги заплатил за восхождение» - и идут мимо.

Сергей ШЕСТОВ, глава Ассоциации ветеранов «Вымпел»:

- Сын гордится мной и людьми, что рядом со мной. Я таскал его на наши мероприятия, и он видел своими глазами людей, которые уже стали героями. Ну а внуки живут в другом мире, где герои выдуманы...

Евгений БУНИМОВИЧ, глава Комиссии по образованию Мосгордумы:

- Я, будучи детским омбудсменом, не раз встречался с ребятами, которые совершали геройства. Потрясающие примеры - когда спасали братьев, соседей. Мои внучки занимаются спортом, и для них герои те, кто на Олимпиадах творил чудеса. Я с ними вместе смотрел, как гимнаст выступал после тяжелой травмы...

Елена КОТОВА, глава благотворительного фонда «Колыбель надежды», Пермь:

- Вот спрашиваю детей, и они отвечают: герои - мама, друг, он сам. Вот Спайдермен был герой, а теперь начали вспоминать богатырей из былин...

Татьяна ЛЕБЕДЕВА, олимпийская чемпионка:

- Мои дочери, надеюсь, старались брать с мамы пример (хотя старшей было всего два года, когда я выиграла «золото» в Афинах). Ну а у меня все из советской эпохи. Для меня героями были Ольга Корбут, Николай Андрианов, Людмила Турищева.