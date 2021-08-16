H2O с электронным паспортом

Решение ужесточить контроль за выпускаемой продукцией возникло, конечно, не на пустом месте Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Причина четырех из пяти болезней на Земле - некачественная питьевая вода. Чего в ней только нет: шлаки, токсины, канцерогены...

Именно поэтому в большинстве цивилизованных стран мира, люди предпочитают пить воду, прошедшую строгий контроль по качеству и оптимальному соотношению микроэлементов. Мы стали покупать ее также привычно в бутылках, как буханку хлеба. Только какое в этой бутылке содержимое?

Проблемой качества питьевой упакованной воды озаботились в правительстве России. С 1 сентября этого года в РФ начнется регистрация в государственной системе маркировки всех участников оборота. С 1 декабря цифровая маркировка станет обязательной для минеральной воды, с 1 марта 2022 года - для всей упакованной питьевой воды.

Маркировка чистой воды

Решение ужесточить контроль за выпускаемой продукцией возникло, конечно, не на пустом месте. В Совете Федераций давно предлагают ввести обязательную маркировку бутилированной воды. Однако идея нашла поддержку не во всем бизнес-сообществе. По словам председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, доходы недобросовестных производителей воды сопоставимы с доходами от продажи оружия.

Парламентарии хотят добиться создания всероссийского реестра скважин природной питьевой и минеральной воды для контроля качества. Догадаться, откуда ветер дует в связи с неприятием маркировки со стороны некоторых ассоциаций и бизнес-сообществ, несложно.

Дефицит контрафакта

Одна из главных задач маркировки – борьба с контрафактом. Это понимают предприниматели, которые дорожат своей репутацией:

«…Для нас процесс маркировки – это еще борьба за репутацию нашей продукции. За годы нашего производства были неоднократные случаи подделок нашей продукции недобросовестными производителями. Когда маркировка коснется всей группы товаров, провести подделку через кассу станет нереально. Для нас это имеет огромное значение», - комментирует генеральный директор «АКВА СФЕРА» Александр Ризюк.

Итак, вопреки скептикам, маркировка бутилированной воды не приведет к дефициту товаров на рынке. В каждой товарной группе, где обязательная маркировка уже введена, продукты с полок магазинов не исчезли. А что исчезнет – это опасная для здоровья вода.

Эксперимент прошел удачно

В системе маркировки создано приложение «Честный знак», предназначенное для проверки его легальности. Говоря об упакованной питьевой воде, имеется в виду контроль ее истории от источника до потребителя. С помощью уникального для каждой единицы товара кода, можно узнать, кто произвел товар, его наименование, срок годности и много других полезных сведений.

Отметим, что обязательной маркировке всегда предшествуют пилотные проекты. В эксперименте по маркировке воды, который завершился 1 июня, приняли участие 319 производителей, выпускающих от 60 до 36 000 единиц продукции в час. За время эксперимента компании заказали порядка 10 миллионов кодов маркировки.

Маркировка – настоящий экзамен для бизнеса на профессионализм и желание работать в белую. Кроме того, обязательная маркировка вводится в период с декабря 2021 года по март 2022 года - в самый низкий для отрасли сезон, в течение которого многие производители отключают свои линии и останавливают производства для их планового переоснащения и модернизации.

Директор по производству компании «Шишкин лес» Юрий Герасименко отмечает: «С нашей точки зрения эксперимент получился очень удачный. Основная цель, которую мы ставили перед его началом, пройти все ступени маркировки: от создания личного кабинета до ввода продукции в оборот. Мы выявили много узких мест на нашем производстве. В этом помогли операторы системы Честный знак. При этом мы приобрели бесценный опыт». Сотрудники компании «Шишкин лес» получали консультации на каждом этапе и уже в январе планируют в рабочем режиме выпускать определенные партии товаров.

Одним из технических партнеров для производителей упакованной воды выступает компания «ТрекМарк», которая является поставщиком технических решений.

«Мы протестировали технологии маркировки более чем на 20 площадках, в том числе на ФАПК «Якутия», Старорусском пищекомбинате, компаниях «Сангурай», «Байкал-Экспорт», а также на мощностях крупнейших производителей минеральной воды на юге России в регионе Кавказские Минеральные Воды. Компаниям с хорошо настроенными линиями и отлаженным производственным процессом подходили стандартные решения. Для остальных нужно было создавать индивидуальные системы с учетом особенностей площадки. Такие работы занимали значительно больше времени. На старте у производителей часто возникали вопросы, но каждый проект мы завершали успешно», - сообщает директор по развитию «Трекмарк» Григорий Милешкин. Он отметил, что к маркировке активно подключается бизнес. Количество заключенных договоров постоянно растет.

Как регионы готовятся к этапу обязательной маркировки

Как и в любом новом деле, во внедрении маркировки нужно время. О готовности производства рассказывает заместитель генерального директора по производству Объединенной водной компании Наталья Гейченко: «Мы подобрали для нашей компании оптимальное техническое решение нанесения маркировки. Сейчас мы находимся на стадии заключения контракта с интегратором. Компания опытная, будем надеться, что все обязательства будут выполнены в полном объеме и в срок. У нас будет возможность протестировать процесс маркировки упакованной воды, так как к 1 ноября уже будет установлено оборудование на производстве».

В ходе эксперимента дана возможность протестировать все технические решения.

«Мы активно готовимся к внедрению обязательной маркировки. Ведём переговоры с интеграторами и подбираем оптимальные технические решения для производства. Но, безусловно, нашему предприятию и всей отрасли крайне необходима государственная финансовая поддержка, без которой невозможно будет внедрить и наладить весь процесс маркировки», - подчеркивает Антон Никулин, начальник производства «Аква-Альянс».