Морковь заморская, экзотическая: почему в России дефицит овощей, которые растут на любой даче

Морковь в российских магазинах по цене не уступает экзотическим фруктам. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Начало августа, пора нового урожая. В магазине одной из самых дешевых торговых сетей, расположенном в ближайшем к нашей даче селе, бананы стоят около 57 рублей за кило. Морковь — 80 рублей. Дела в нашей подмосковной деревне сейчас обстоят явно лучше, чем в начале лета в городе Липецке, откуда президенту Владимиру Путину пожаловались на морковь за 110 рублей при бананах за 78. Но пропорция сохраняется: морковка — дороже заморских бананов.

Что за чудеса такие? Особенно с учетом того, что с начала года, по данным Росстата, картофель подорожал почти на 60%, свекла и капуста - примерно вдвое, а морковка — и того больше. «КП» разбиралась в ситуации вместе с экспертами.

КОГДА ПОДЕШЕВЕЮТ ОВОЩИ?

Минсельхоз в комментариях к росстатовской статистике неоднократно рассказывал — в том числе и «КП» - что коррекция цен на овощи и картофель ожидается по мере сбора нового урожая. Чему должно способствовать и расширение в 2021 году посевных площадей.

По Росстату, морковка с картофелем с середины июля и правда начали дешеветь — но как-то ну совсем не так уверенно, как до того дорожали.

- Пора нового урожая началась в первые дни августа. Поэтому ожидать существенного падения цен на морковь раньше середины месяца не стоит, - говорит доцент экономического факультета Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Черников.

Как поясняют эксперты, корнеплоды из «борщевого набора», которые мы сейчас видим на прилавках, - действительно уже новый урожай. Но не наш. Картошка, например,— из Египта, Пакистана, Израиля и даже Ирана. Морковь — та, которая везде лежит, красивая и помытая, - тоже в основном из Израиля. С капустой получше — ее поставки идут с кавказских регионов.

В общем, как обещают агроаналитики, надо еще немного потерпеть — и где-то к сентябрю жизнь любителей борща и щей уж точно должна наладиться. Правда, судя по всему, не надолго.

В сфере сбыта сельхозпродукции сложились избыточные структуры посредников, разгоняющих цены Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

ОТКУДА ТАКОЙ РОСТ ЦЕН?

Лето с зимой в России чередуются каждый год. Но в предыдущие годы морковка «по сезонным причинам» вдвое не дорожала. Производители объясняют, что нынче подвела засушливая погода в прошлом сезоне, из-за которых урожай картофеля, моркови и свеклы оказался невысоким и быстро закончился. Пришлось завозить больше импорта, что и вызвало взрывной рост цен на «борщевой набор».

- Ежегодно перед получением нового урожая цены на овощи растут. Это нормальное сезонное колебание цен. Но только им, равно как и незначительным сокращением производства и дисбалансом импорта-экспорта, нельзя объяснить столь аномальный рост цен, как в этом году, - разводит руками завкафедрой конкурентного права Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Андрей Тенишев. - Но о расследовании истинных причин ценовой аномалии ничего не сообщалось.

Вот и прогнозы на новый сезон, когда уже будут собраны дозревающие пока в полях морковка со свеклой, выглядят как-то не совсем логичными. Урожай овощей, как объясняют мне аналитики, будет лучше, чем в прошлом году. А цены — выше.

- Не стоит рассчитывать, что картофель и морковь в течение всего следующего года обязательно будут дешевле бананов и апельсинов, – констатирует начальник отдела развития продуктов компании «Август» (обслуживают сельхозпроизводителей) Дмитрий Белов. – Так или иначе должны сказаться рост стоимости семян и удобрений в 2021 году, а также дефицит рабочей силы в АПК, сложившийся в том числе из-за ограничений трудовой миграции во время пандемии.

А еще рост затрат на горюче-смазочные материалы, транспортировку, кредиты…

Больше половины урожая овощей у нас традиционно давали личные подсобные хозяйства населения. Фото: Артем КИЛЬКИН

ПОЧЕМУ ТАК СЛОЖНО ВЫРАСТИТЬ САМИМ?

Оставим уж в покое закордонные бананы — есть вроде и отечественный опыт, когда благодаря развитию собственного производства цены на продукцию снижались. И вроде бы в тех же условиях — росте затрат на топливо, семена… Данные Росстата свидетельствуют: огурцы с начала года подешевели почти на 46%. Да, их новый урожай появляется раньше, чем морковки с капустой. Но они и весной морковными темпами не дорожали. Резко выросло — не без государственной финансовой поддержки — отечественное тепличное производство (огурцы, томаты, зелень), за пять лет с 2016 года — на 80% с лишним. С томатами дела похуже, а вот своими огурцами за счет модернизации производства и резкого роста урожайности мы теперь обеспечены примерно на 90%, причем и зимой тоже. Это несмотря на рост тарифов на электроэнергию и газ для тепличников за пять лет почти на треть.

Неужто морковку сложнее в нужных количествах вырастить, чем огурцы? Она и теплиц не требует - с их растущими затратами на электричество и обогрев.

Зато необходимы современные хранилища — разводят руками эксперты. А у нас это зачастую — еще наследство советских времен, когда на сортировку капусты с морковкой гоняли бесплатную рабочую силу в виде студентов, школьников и сотрудников НИИ. И получается, что без огромных государственных вливаний — опять никак.

- Система хранения растениеводческой продукции должна внедряться на уровне национальных проектов: тогда будут обеспечены приемлемые цены, здоровое питание населения, развитие фермерства, малого предпринимательства, - утверждает Дмитрий Белов.

Позвольте, а уж тут-то почему без «уровня нацпроекта» никак? Как намекают специалисты, в частности, потому, что многим участникам процесса крайне выгодна нынешняя ситуация, когда в определенное время года возникает дефицит продукции.

- У нас в сфере сбыта сельхозпродукции сложились избыточные структуры посредников, разгоняющих цены, - объясняет Сергей Черников. - И это накладывается на те факторы, о которых мы уже говорили — рост затрат на горючее, удобрения, импортные «комплектующие» в виде оборудования, семян, гербицидов... Со всем этим сейчас активно разбирается правительство, но структуру, складывавшуюся на протяжении уже 30 лет, за полгодика переформатировать невозможно. Особенно в ситуации её активного противодействия. Так что лучше настраиваться на рост цен к концу года.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А куда делась продукция с сельских огородов?

Хорошо помню рапорты Росстата былых времен: больше половины урожая овощей у нас традиционно давали личные подсобные хозяйства населения. А уж картошки — в некоторые годы до 80-90%. Едешь в Москву с дачи — по всем деревням возле дороги стояли ведра с той же морковкой и картошкой. Если сам не выращиваешь, можно было закупиться сполна. Сейчас ведра исчезли. Чаще цветочки продают.

- В некоторых регионах есть серьезные льготы для организации своего фермерского дела — чтобы побудить сельчан официально выращивать ту же картошку, - говорит Сергей Черников. - Но давайте вспомним арифметику. У опытных фермеров получается в среднем собирать около 50 тонн картошки с гектара. При этом силами одной семьи обрабатывать уже даже два гектара непросто. Для покрытия хотя бы половины потребности в одном только картофеле в России должно быть больше 200 тысяч таких хозяйств. Сейчас, судя по статистике, их всего около 180 тысяч, и большинство занимаются более прибыльным животноводством. И, кстати, доля сельского населения у нас уменьшается. Поэтому идеи про крестьянские подворья, создающие "большую часть урожая", конечно, можно реализовать, но только при очень фундаментальных изменениях в стране.

НАГЛЯДНО

Так менялись ценники на свежие овощи и корнеплоды

К концу декабря 2020 К концу июня 2021

Морковь +122,09% -6,72%

Капуста белокочанная +93,59% +9,60%

Картофель +56,43% -19,84%

Лук репчатый +29,28% -7,43%

Помидоры -31,79% -16,98%

Огурцы -45,93% -18,48%

(Данные Росстата на конец июля)

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

«Единая Россия» взялась за «борщевой набор»

Партия призвала добиться снижения цен на овощи за две недели (подробнее)