«Единая Россия» взялась за «борщевой набор»

Самый разгар лета, а цены на овощи в магазинах зашкаливают. Фото: Shutterstock

Самый разгар лета, а цены на овощи в магазинах зашкаливают. Проблему обуздания цен в понедельник обсуждали на совещании с участием руководства «Единой России», членов правительства и глав регионов.

Приемную «Единой России» забросали жалобами. Народ недоволен ростом цен на сезонные продукты и продукты первой необходимости - так называемый «борщевой набор» (морковь, лук, картофель, свекла, капуста), а также на крупы, макароны, сахар, соль, растительное масло и хлеб.

- Нужно, чтобы мы в течение ближайших двух недель увидели снижение цен на овощи, чтобы это отразилось на ценниках в торговых сетях, - заявил на совещании секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По его словам, задача по снижению цен состоит из двух частей.

- Краткосрочная задача - добиться снижения в моменте, чтобы реально люди увидели сейчас снижение цен на овощи из так называемого «борщевого набора», - сказал Турчак.

Вторая часть задачи - разработка комплекса «системных мер, чтобы такой проблемы не повторялось в будущем».

По словам Турчака, партия совместно с правительством и губернаторами выработает конкретные решения по ограничению роста цен на «борщевой набор», а также на помидоры и огурцы.

- За эти выходные мы провели системный мониторинг во всех регионах, регионы дали свои предложения по стабилизации ситуации и снижению цен. Хочу подчеркнуть, что конечная цель – именно снижение цен, - заявил Турчак.

Он также предложил создать региональные штабы по данной тематике и оценить ситуацию с ценами через 2 недели.

- Знаю, насколько тема с ростом цен на продукты питания актуальна для каждый семьи вне зависимости от региона. Представьте мой поход, многодетной мамы, в магазин. Это не просто покупка каких-то товаров, это мелкооптовая закупка для моей семьи с семью детьми. Конечно, родители отмечают рост цен, - заметила участвующая в совещании детский омбудсмен Анна Кузнецова.