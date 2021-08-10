Итоги выступления сборной России в Токио: Слезы, триумфы и полная перезагрузка

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«У нас медали!». «У нас золото!», «Снова победа!» - даже дикторы центральных телеканалов, отбросив профессиональную беспристрастность, произносили эти слова и эмоционально, и от души. И если в первые дни Олимпиады многим казалось, что это событие далекое, то ближе к финалу у экранов кричали всей страной. По эмоциям соревнования одиночниц в художественной гимнастике и вовсе войдут в вечные воспоминания и, возможно, даже в наш генетический код. Да, девушкам не дали выиграть, но то, как рыдали все ведущие на всех каналах, как обсуждали эту несправедливость во всех домах нашей необъятной, такое не забывается. И теперь нам только дай за кого поболеть - глотку сорвем!

Если есть где вдруг болельщик сборной России, который последние лет так семь находился не на этой планете, его восторги и восхищения от минувшей Олимпиады удивят. Ну всегда же болели, всегда были герои, что нового? Увы, мы слишком привыкли к тому, что нашу команду заваливали в подозрениях, обвинениях, разного рода ограничениях и дополнительных требованиях. К тому, что живем мы под санкциями, выступаем на самых крупных турнирах без флага и гимна. Ворошить прошлое, разбираться как мы в эту яму попали, кто виноват, и как избежать повторения ошибок, конечно, надо. Но сейчас, в канун Токио, главная задача, которая стояла перед нашим Олимпийским комитетом (ОКР), - как вернуть доверие Олимпийской команде России. Доверие международной спортивной семьи, доверие болельщиков, уставших от скандалов, истерзанных обидами и оскорблениями.

Президент ОКР Станислав Поздняков и его команда работали днем и ночью, убеждая, доказывая и договариваясь. И мы, надо признать, успешно прошли при подготовке к этой Олимпиаде тернистый путь от «шеф, все пропало», до «едем побеждать!». От витавшей дисквалификации российского спорта в целом на несколько лет, до поездки полноценной Олимпийской команды на Игры. И это определённо большая заслуга, ведь именно она позволила всем нам вспомнить, что такое настоящий спорт, настоящие эмоции и настоящая гордость за своих и за нашу родину.

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Получилось? С болельщиками точно да. Мы снова верим, мы снова готовы болеть и переживать. И, главное, любить. Когда на Красной площади хор пел гимн России в честь нашей команды, зрителей к сцене не допускали. Коронавирус, все понятно. Но люди, случайно оказавшиеся рядом, стояли у ограждений и пели тоже. И такие искренние оценки очень о многом говорят.

Что касается международного престижа, то тут вопрос можно разделить на две части. Что сделали мы и как это воспримут?

Команда ОКР прошла Олимпиаду без единого допингового скандала. И это при том, что наших проверяли «с пристрастием», так что муха не пролетит. Что ж, великолепно. Хочется надеятся, что и задним числом нам никакие беды не прилетят. Сборная победила эту «спортивную чуму». В современном спорте это как личная гигиена, думается все фармацевтические войны позади, во всяком случае на этом этапе развития. Наши новые чемпионы другие, они живут в мире «чистых» спортсменов, вокруг них не крутятся токсичные дельцы, они не хотят жульничать, они открытые и честные.

Оценит ли все это мировое сообщество? Думается, что профессионалы, спортивный мир все видит и все понимает. И подавляющее большинство спортсменов и спортивных чиновников тоже оценивают верно. И, кстати, к главе ОКР относятся с должным уважением. Что совсем немаловажно.

Другой вопрос, что вся эта ситуация подкармливает отдельных зарубежных политиканов - любителей бурных дискуссий «в стакане воды». Эту карту еще не раз будут разыгрывать, но собственно к спорту это уже не имеет ни малейшего отношения.

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В Токио же наши не велись на провокации, а если и замечали недоброжелателей, но отвечали достойно. Это тоже важный момент - психологическая устойчивость, ее точно также надо тренировать. Теннисист Даниил Медведев вежливо, но строго потребовал удались мексиканского журналиста, который обвинил «всех русских» в нечестной игре. Без нервов, но жестко.

Великая музыка Петра Ильича, конечно, гордость страны и бальзам на душу меломанов. И решение именно ее взять в качестве «запасного» гимна было и верным и мудрым. Да и флаг ОКР вызывал у болельщиков гораздо меньше отрицательных эмоций, чем нейтральный флаг МОК.

И все же это были очень сложные Игры. 20 раз наши выигрывали «золото» и 20 раз наши тренеры и спортсмены понимали, что них украли минуты триумфа, когда ты на пьедестале, поднимается ввысь твой флаг и звучит гимн твоей страны. Получается, вся махина МОК наказала этих юношей и девушек, в честной борьбе выгрызавших свои победы. Именно им надо было что-то доказать, персонально их унизить и обидеть? Глупо как-то, мелко.

Тем более, что мы и Чайковского с удовольствием послушали. Заодно подняв уровень музыкального образования населения.

Японцы ребята ответственные. Не было никаких сомнений в том, что они с максимальной серьезностью отнесутся ко всем антиковидым мерам. И они справились. И изоляции, и бесконечные тесты, и постоянный контроль и наблюдение...

Но надо отдать должное нашим спортсменам и чиновникам. То, как следили за безопасностью у нас, можно в учебниках описывать. Ни одного лишнего шага, ни одного лишнего движения. В итоге все один случай ковида в сборной, да и то еще на стадии перелета.

Мы выступили сильнее, чем на двух предыдущих играх. 71 медаль из них 20 (!) золотых. Главный вывод - российский спорт жив, больше того, он конкурентоспособен и на следующих играх в Париже мы просто обязаны свои результаты улучшить. Саблистка Софья Великая на одной из церемоний в честь олимпийцев эмоционально крикнула: «Едем брать Париж». И похоже такое настроение у всех наших ребят. Чемпион по тхэквондо Максим Храмцев с обезоруживающей улыбкой выдал: «Обязательно поеду выигрывать!».

Игры подарили нам самое главное - новых героев. Золото в легкой атлетике сумела взять Мария Ласицкене в прыжках в высоту. Прекрасная и спокойная.

Было золото нашего борца Заурбека Сидакова. Об этом парне можно много рассказывать, но чтобы у взрослых людей пошли мурашки по коже, достаточно сказать, что он был заложником во время захвата террористами школы в Беслане в 2004 году. Это ли не история про то, как спорт сильнее насилия и жестокости?

Пловец Евгений Рылов выиграл два золота на дистанциях 100 и 200 метров на спине. И появился на награждении в масках с котиками. А ведь золота в индивидуальном плавании мы не видели два десятка лет!

Наши сборные по спортивной гимнастике и мужская, и женская, сумели прервать неудачную серию и впервые в истории России выиграть командные золотые награды на Олимпиаде. Это не просто победы, это триумф.

Можно только представить внутренние президента Олимпийского комитета Станислава Позднякова, когда его дочь София выходила на финальный поединок в фехтовании саблей против Софьи Великой. И выиграла!

«Папа сказал, что я гений, - рассказала «КП» София. - Он бы очень рад, даже больше чем я». Видео, где счастливый Станислав Алексеевич, сам 4-кратный Олимпийский чемпион, поздравляет Софию сразу после ее победы, до сих пор один из главных хитов Олимпийского интернета. Второе золото София Позднякова выиграла уже вместе с командой.

В целом, Олимпиада в Токио стала для нашей сборной новой ступенью, новым шагом в истории. Судите сами. Мы прошли ее чисто, без скандалов, без обвинений в допинге, без истерик. Хочется верить, что ОКР удалось перелистнуть ту страшную страницу, где спортсменов России мели под одну гребенку и обвиняли во всех смертных грехах. Мы очистились, мы снова сильны и теперь путь есть только один - наверх. Давайте докажем это в Пекине! Вперед, Россия!

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