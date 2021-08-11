Генпрокуратура рассказала, какие мигранты не нужны России

Из России выдворили мигрантов-преступников Фото: Михаил ФРОЛОВ

Генпрокуратура России в этом году активизировала взаимодействие с правоохранительными органами других стран по борьбе с преступностью. На днях выдала компетентным органам Таджикистана для уголовного преследования 8 граждан. Вот истории мигрантов, которые жили и трудились в России.

1. Насратшо Джонмирзоев. В июле 1996 года в г. Хороге Республики Таджикистан из автомата обстрелял автомобиль сотрудников правоохранительных органов. В результате погибли начальник ОУР ГОВД г. Хорога, милиционер этого же отдела, судебно-медицинский эксперт, а также местный житель.

2. Икромжон Боронов. В сентябре 2009 года вместе с сообщниками разработал план сбыта и контрабанды наркотических средств в Россию. Один из соучастников подыскал женщину, которая должна была за денежное вознаграждение в одежде своего ребенка перевезти наркотическое средство. Другой – приобрел героин в крупном размере весом 416 грамм, авиабилеты, а также детскую куртку, в которую совместно с членами преступной группы спрятал наркотики. В свою очередь Боронов контролировал действия соучастников по телефону и должен был встретить женщину-курьера в России.

Однако в международном аэропорту "Худжанд" при таможенном осмотре она была задержана. Наркотическое средство, находившееся в куртке ребенка, изъято.

3. Фируз Сафаров. В сентябре 2012 года в Душанбе, вступив в предварительный сговор с другими лицами, незаконно приобрел, хранил и перевозил 1990 грамм наркотического средства. При попытке сбыта его соучастник был задержан, а наркотическое средство изъято.

4. Мирзоали Давлатов. В ноябре 2019 года в районе Рудаки, действуя по предварительному сговору с другими лицами, незаконно проник в дом потерпевшего и тайно похитил имущество на сумму 78 700 сомони.

5. Даврон Бердиев. В феврале 2020 года, являясь старшиной роты охраны и снабжения воинской части 0201 ГУПВ Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан по Согдийской области, самовольно оставил расположение части и незаконно отсутствовал по месту службы более месяца.

6. Эмомали Салимов. Будучи призванным на действительную военную службу и проходя ее в войсковой части 5453 Управления внутренних войск министерства внутренних дел Республики Таджикистан, убыл в краткосрочный отпуск, по окончании которого без уважительных причин в расположение части не явился и скрылся.

7. Акмал Юнусов. Обвиняется в крупном мошенничестве.

8. Идрис Назаров. Обвиняется в избиении несовершеннолетнего из хулиганских побуждений.

- После установления местонахождения вышеперечисленных лиц на территории России Генпрокуратурой Таджикистана в Генпрокуратуру России были направлены запросы об экстрадиции обвиняемых, которые были удовлетворены, - подтвердили в Генпрокуратуре России.

В сопровождении спецконвоя при соблюдении необходимых мер безопасности обвиняемые переданы правоохранительным органам Республики Таджикистан.

Кстати, наказания по ряду уголовных статей в Таджикистане намного суровей. Именно по этой причине многие иностранные преступники пытаются переехать в Россию и любыми путями получить вид на жительство или гражданство.

Они рассчитывают, что если их поймают, то наказание они будут отбывать в нашей стране, где уголовный кодекс более лояльный. Но как мы видим, далеко не всем это удается.

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