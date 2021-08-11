Немцы утверждают, что арестовали российского шпиона, который работал против британцев

Немецкая полиция задержала шпиона предположительно российской развездки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Очередной шпионский скандал разворачивается сейчас в Европе, где якобы задержан агент российской разведки. О задержании сотрудника посольства Великобритании в Берлине сообщили в среду утром на официальном сайте Генеральной прокуратуры ФРГ, хотя реальный арест произошел вечером накануне в Потсдаме недалеко от Берлина. Англичанин задержан на территории Германии по подозрению в работе на российскую спецслужбу.

Подробностей пока мало, власти ФРГ считают, что подозреваемый с ноября 2020 года якобы сотрудничал с одной из спецслужб России. Полицейские и контрразведчики уже провели обыск дома и на работе у обвиняемого, а сам британец ждет решения своей судьбы во время судебного слушания, которое состоится сегодня.

- Обвиняемый передал по крайней мере один раз документы, полученные им в ходе профессиональной деятельности, представителю российской спецслужбы, - утверждается в сообщении немецких правоохранителей. - После этого он получил вознаграждение за передачу информации наличными, точная сумма пока что не известна.

Пока в СМИ появилось примерное имя и возраст арестованного – Дэвид С., которому 57 лет. При этом иностранец не был дипломатом, а являлся административным сотрудником из числа британских граждан, принятых на месте. При этом в Генеральной прокуратуре Германии добавили, что операция стала возможной благодаря совместным действиям немецких и британских ведомств, в нем участвовало Контртеррористическое командование Службы столичной полиции Лондона, которое, в том числе занимается и вопросами утечки секретной информации.