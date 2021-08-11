Упаковка, которая нас убивает: «мусорная» госкорпорация объявила войну пакетам для фруктов и овощей на прилавках магазинов

Со следующего года вступает в силу закон о расширенной ответственности производителей: они должны взять на себя расходы на утилизацию упаковки — платить экосбор. Фото: Shutterstock

Российский экологический оператор (РЭО), который у нас отвечает за мусорную реформу, призвал торговые сети отказаться от «излишней» упаковки овощей и фруктов. Госкорпорация по собственной инициативе проверила ряд крупнейших торговых сетей - «Перекресток», «Азбука вкуса», «Магнит», «Пятерочка», «Мираторг» и другие. В итоге «мусорщики» пришли в недоумение.

Как утверждает глава РЭО Денис Буцаев, в госкорпорации хорошо понимают, что есть случаи, когда упаковка нужна из логистических соображений — чтобы сохранить качество продукта при перевозке и хранении. Но более 20% фруктов и овощей в магазинах помещены в явно избыточную упаковку из двух или трех компонентов — причем из материалов, которые нельзя переработать.

О чем речь? В РЭО приводят такие примеры. Лимоны и яблоки кладут на картонную подложку и сверху накрывают пленкой неизвестного происхождения. Могли бы использовать монопакет из пульпекартона или вообще обойтись без упаковки. Подложку из вспененного полистирола (это которая темненькая такая) кладут под огурцы. Этот материал сложен в переработке, а при нагревании (например, в условиях свалки) выделяет опасный для здоровья стирол. Еще сотрудники РЭО нашли пресловутые огурцы в упаковке из ПВХ, которая способна выделять хлор.

В качестве альтернативы в госкорпорации предлагают использовать моноупаковку из перерабатываемых материалов (то есть один, и более экологичный, пакетик вместо нескольких слоев или ярусов). Также «мусорщики» напоминают, что со следующего года вступает в силу закон о расширенной ответственности производителей: они должны взять на себя расходы на утилизацию упаковки — платить экосбор. За упаковку из перерабатываемых материалов ставка экосбора будет ниже — что выгоднее и ритейлу, и покупателям, который в конечном итоге и платят за все. А что делать? Сейчас упаковка — это половина твердых коммунальных отходов. Кто тут возражал против мусорных полигонов вокруг городов?

У торговых сетей своя правда. Их представители уже заявили, что более экологичная перерабатываемая упаковка обходится дороже, чем неэкологичная — а покупательская способность населения и так падает.

- Есть очень простая альтернатива, которая и так используется во многих сетевых магазинах, особенно эконом-класса, - когда овощи и фрукты продаются россыпью, а потребитель сам кладет то, что ему нужно, и в том количестве, которое нужно, в пакетик. Количество упаковки при этом существенно сокращается, - говорит председатель правления конфедерации обществ потребителей (КонФОП) Дмитрий Янин. - А если уж так необходим лоток, то можно использовать вполне перерабатываемый у нас картон. Но вообще отдельная упаковка — это придумка для «ленивого» покупателя, который не хочет лишние 5 минут провести в зале. Цена ее высока. Как для самого потребителя, для которого возрастает стоимость товара. Так и для общества, которое расплачивается дополнительными свалками — поскольку в основном упаковка из наших магазинов действительно из неперерабатываемых материалов. И здесь важно еще и повышать чисто потребительскую грамотность — чтобы люди понимали, за что они платят в магазине и как можно сократить расходы еще и с пользой для экологии.

- Сейчас речь идет именно о фруктах и овощах? А с другими продуктами что — проблем с упаковкой нет?

- Есть. Например, с мясными полуфабрикатами. Но в этом случае нужны более сложные решения. Мясо в пакетике или на бумажном поддоне — не всегда гигиенично. С фруктами и овощами таких проблем нет, с ними проще, можно вообще хоть в авоську положить.

Есть и еще один момент, на который обращают внимание эксперты.

- Рост неперерабатываемого мусора сейчас в первую очередь обеспечивает онлайн-торговля, - замечает Дмитрий Янин. - Вместе с ростом онлайна объемы такого мусора у нас увеличились в разы. Если мы будем бороться с упаковкой в обычных стационарных магазинах, а на это не обращать внимания, то большого эффекта не стоит ожидать.