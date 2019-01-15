В России появится новая госкомпания, которая займется отходами

В стране появится новая публичная государственная компания - «Российский экологический оператор». Указ о ее создании подписал президент Владимир Путин. Займется эта структура развитием системы обращения с твердыми коммунальными отходами — то есть мусором.

Функции ей передадут довольно обширные: распоряжаться бюджетными деньгами, выделяемыми на госпрограммы по мусору, привлекать частные инвестиции в сферу сбора и переработки отходов, обеспечивать выполнение экологического законодательства региональными мусорными операторами и т. п. То есть фактически от лица государства контролировать всю мусорную отрасль.

Уже в 2019 году этот новый единый мусорный оператор, как предполагается, получит из госбюджета 75 млрд рублей в рамках госпрограммы «Экология». А с 2020 года станет главным распорядителем средств от экологического сбора.

Напомним, с 1 января в стране стартовала мусорная реформа. Исключения сделаны для городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя — там начало реформы отложено на три года. В рамках реформы в регионах уже должны быть созданы свои региональные мусорные операторы, в руках которых теперь будет вся местная сфера обращения с коммунальными отходами — их вывоз, утилизация и т. п. Предполагается, что таким образом удастся вывести мусорный бизнес из тени, сократить число нелегальных свалок и т. д. Однако в процессе подготовки реформы выяснилось, что не все пошло как надо — на местах действуют кто во что горазд. Поэтому пошли разговоры, что надо создать еще и общегосударственную структуру, которая будет заправлять всей мусорной реформой сверху. Вот она и будет создана.