Кто беднее: в России выяснили, как наличие братьев или сестер влияет на уровень будущей зарплаты человека

Когда в семье двое детей ребенок получает больше персональной свободы и возможности взаимодействовать с миром самостоятельно
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Россияне, которые воспитывались с братом или сестрой, в 3,5 раза чаще зарабатывают более 80 тысяч рублей в месяц, чем те, кто был единственным ребенком в семье.
Среди выросших в семьях с двумя детьми больше людей с дипломами о высшем образовании. А россиян, воспитанных в полных многодетных семьях или неполных семьях, значительно больше среди тех, кто закончил средние профессиональные учебные заведения или имеет только школьный аттестат (подробнее см. КОНКРЕТНО).
Управляющий партнер консалтинговой компании «Психея», психолог Алексей Муразанов отметил, что на Западе многократно проводились исследования, связанные с социально-экономическим статусом семьи. Чем он выше, тем выше у ребенка доходы, стабильнее будущее, больше сбережений, лучше здоровье. И наоборот, чем ниже у домохозяйства социально-экономический статус, тем у ребенка ниже перспективы в карьере и зарплате, в продолжительности и качестве жизни.
- Чем ниже ресурс, который выделяется ребенку в семье, тем менее успешно его будущее, - считает Муразанов. - Один ребенок может заниматься во всех кружках, заполучить любого репетитора, путешествовать по миру с родителями, знакомиться с эстетикой других культур, изучать языки и общаться с разными людьми, а другой не ходит ни в какие секции, живет в одном месте, общается с одними и теми же людьми до 23-24 лет. У кого гибкость ума, то есть потенциал с точки зрения и организма, и психики, и личности в целом выше? Кто более адаптивен, быстрее ориентируется в ситуации, имеет больше стратегий борьбы со стрессом? Горизонты первого расширяются, а это увеличивает степень свобод и пластичности. А ограниченное количество ресурсов у второго сокращает его потенциал независимо от того, сколько в нем было заложено эволюционно и наследственно.
По словам психолога и социолога, в полных семьях с одним ребенком, как правило, царствует гиперопека.
- Когда у вас один ребенок, вы больше за него боитесь, потому что это ваше продолжение в мире. И вам крайне важно, чтобы он дожил до полноценного самостоятельного возраста самообеспечения. И вы пытаетесь его уберечь. Это не делай, туда не ходи, сюда не смотри, я сделаю это за тебя. Гиперопека рождает низкую приспособляемость. Ребенок перестает бороться, перестает стремиться занять свое место в жизни. Поэтому и после 30 лет сидит на обеспечении у родителей. Это так называемая «психологическая кастрация», когда гиперопека рождает у человека инфантилизм, он остается расслабленным ребенком на всю жизнь. Когда в семье двое детей, внимание уже рассеянно, ребенок получает больше персональной свободы и возможности взаимодействовать с миром самостоятельно. Потенциал у детей из семей с двумя детьми выше. В многодетных семьях родительское внимание и деньги распределяется уже на трех и более детей соответственно. Чем меньше инвестиций, тем меньше потенциал. А если неполная семья, то оказывает влияние не только недостаток средств, но и достаточно серьезный психологический момент. Как правило в неполной семье нет отца, что мешает социализации ребенка. Он менее адаптивен и более ущербен, так как не чувствует отцовской фигуры.
КОНКРЕТНО
В каких семьях воспитывались россияне с заработком более 80 тыс. руб?
Полная семья, я — единственный ребенок — 12%
Полная семья с 2 детьми — 46%
Полная многодетная семья (с 3 и более детьми) — 28%
Неполная семья: с матерью — 12%
Неполная семья: с отцом — 0%
Неполная семья: с бабушкой/дедом/другими членами семьи кроме родителей — 2%
В каких семьях воспитывались россияне с высшим образованием?
Полная семья, я — единственный ребенок — 17%
Полная семья с 2 детьми — 52%
Полная многодетная семья (с 3 и более детьми) — 17%
Неполная семья: с матерью — 12%
Неполная семья: с отцом — 0%
Неполная семья: с бабушкой/дедом/другими членами семьи кроме родителей — 2%
В каких семьях воспитывались россияне со средне-специальным образованием?
Полная семья, я — единственный ребенок — 13%
Полная семья с 2 детьми — 41%
Полная многодетная семья (с 3 и более детьми) — 25%
Неполная семья: с матерью — 17%
Неполная семья: с отцом — 1%
Неполная семья: с бабушкой/дедом/другими членами семьи кроме родителей — 3%
В каких семьях воспитывались россияне со средним образованием?
Полная семья, я — единственный ребенок — 10%
Полная семья с 2 детьми — 39%
Полная многодетная семья (с 3 и более детьми) — 28%
Неполная семья: с матерью — 18%
Неполная семья: с отцом — 1%
Неполная семья: с бабушкой/дедом/другими членами семьи кроме родителей — 4%
По данным Superjob
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