Кто беднее: в России выяснили, как наличие братьев или сестер влияет на уровень будущей зарплаты человека

Когда в семье двое детей ребенок получает больше персональной свободы и возможности взаимодействовать с миром самостоятельно Фото: Shutterstock

Россияне, которые воспитывались с братом или сестрой, в 3,5 раза чаще зарабатывают более 80 тысяч рублей в месяц, чем те, кто был единственным ребенком в семье.

Среди выросших в семьях с двумя детьми больше людей с дипломами о высшем образовании. А россиян, воспитанных в полных многодетных семьях или неполных семьях, значительно больше среди тех, кто закончил средние профессиональные учебные заведения или имеет только школьный аттестат (подробнее см. КОНКРЕТНО).

ГОРИЗОНТЫ РАСШИРЯЮТСЯ С ДЕТСТВА

Управляющий партнер консалтинговой компании «Психея», психолог Алексей Муразанов отметил, что на Западе многократно проводились исследования, связанные с социально-экономическим статусом семьи. Чем он выше, тем выше у ребенка доходы, стабильнее будущее, больше сбережений, лучше здоровье. И наоборот, чем ниже у домохозяйства социально-экономический статус, тем у ребенка ниже перспективы в карьере и зарплате, в продолжительности и качестве жизни.

- Чем ниже ресурс, который выделяется ребенку в семье, тем менее успешно его будущее, - считает Муразанов. - Один ребенок может заниматься во всех кружках, заполучить любого репетитора, путешествовать по миру с родителями, знакомиться с эстетикой других культур, изучать языки и общаться с разными людьми, а другой не ходит ни в какие секции, живет в одном месте, общается с одними и теми же людьми до 23-24 лет. У кого гибкость ума, то есть потенциал с точки зрения и организма, и психики, и личности в целом выше? Кто более адаптивен, быстрее ориентируется в ситуации, имеет больше стратегий борьбы со стрессом? Горизонты первого расширяются, а это увеличивает степень свобод и пластичности. А ограниченное количество ресурсов у второго сокращает его потенциал независимо от того, сколько в нем было заложено эволюционно и наследственно.

ГИПЕРОПЕКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КАСТРАЦИЯ

По словам психолога и социолога, в полных семьях с одним ребенком, как правило, царствует гиперопека.

- Когда у вас один ребенок, вы больше за него боитесь, потому что это ваше продолжение в мире. И вам крайне важно, чтобы он дожил до полноценного самостоятельного возраста самообеспечения. И вы пытаетесь его уберечь. Это не делай, туда не ходи, сюда не смотри, я сделаю это за тебя. Гиперопека рождает низкую приспособляемость. Ребенок перестает бороться, перестает стремиться занять свое место в жизни. Поэтому и после 30 лет сидит на обеспечении у родителей. Это так называемая «психологическая кастрация», когда гиперопека рождает у человека инфантилизм, он остается расслабленным ребенком на всю жизнь. Когда в семье двое детей, внимание уже рассеянно, ребенок получает больше персональной свободы и возможности взаимодействовать с миром самостоятельно. Потенциал у детей из семей с двумя детьми выше. В многодетных семьях родительское внимание и деньги распределяется уже на трех и более детей соответственно. Чем меньше инвестиций, тем меньше потенциал. А если неполная семья, то оказывает влияние не только недостаток средств, но и достаточно серьезный психологический момент. Как правило в неполной семье нет отца, что мешает социализации ребенка. Он менее адаптивен и более ущербен, так как не чувствует отцовской фигуры.

КОНКРЕТНО

В каких семьях воспитывались россияне с заработком более 80 тыс. руб?

Полная семья, я — единственный ребенок — 12%

Полная семья с 2 детьми — 46%

Полная многодетная семья (с 3 и более детьми) — 28%

Неполная семья: с матерью — 12%

Неполная семья: с отцом — 0%

Неполная семья: с бабушкой/дедом/другими членами семьи кроме родителей — 2%

В каких семьях воспитывались россияне с высшим образованием?

Полная семья, я — единственный ребенок — 17%

Полная семья с 2 детьми — 52%

Полная многодетная семья (с 3 и более детьми) — 17%

Неполная семья: с матерью — 12%

Неполная семья: с отцом — 0%

Неполная семья: с бабушкой/дедом/другими членами семьи кроме родителей — 2%

В каких семьях воспитывались россияне со средне-специальным образованием?

Полная семья, я — единственный ребенок — 13%

Полная семья с 2 детьми — 41%

Полная многодетная семья (с 3 и более детьми) — 25%

Неполная семья: с матерью — 17%

Неполная семья: с отцом — 1%

Неполная семья: с бабушкой/дедом/другими членами семьи кроме родителей — 3%

В каких семьях воспитывались россияне со средним образованием?

Полная семья, я — единственный ребенок — 10%

Полная семья с 2 детьми — 39%

Полная многодетная семья (с 3 и более детьми) — 28%

Неполная семья: с матерью — 18%

Неполная семья: с отцом — 1%

Неполная семья: с бабушкой/дедом/другими членами семьи кроме родителей — 4%

По данным Superjob

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