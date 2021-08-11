Платье за 253 тысячи рублей: Собчак вычислила стоимость наряда Алины Кабаевой

Алина прокомментировала ситуацию с Диной Авериной, которую засудили на Олимпиаде в Токио. Фото: кадр видео.

Алина Кабаева в последнее время нечасто выходит в свет. Неудивительно, что любое публичное появление олимпийской чемпионки вызывает живейший интерес у зрителей. Недавно спортсменка впервые за долгое время снялась для телеэфира. В программе «60 минут» телеканала «Россия 1» Алина прокомментировала ситуацию с Диной Авериной, которую засудили на Олимпиаде в Токио. 38-летняя Кабаева выбрала для съемки эффектное красное платье, которое она дополнила минимумом украшений.

Зрители отметили, что спортсменка очень похудела. Многие не преминули обратить внимание на обручальное кольцо на безымянном пальце Алины. А Ксения Собчак даже вычислила стоимость ее наряда. Оказывается, олимпийская чемпионка выбрала для эфира платье люксового американского бренда Oscar de la Renta. Модель из тонкой хлопковой вуали цвета красного апельсина стоит 253 500 рублей. Правда, это наряд из прошлогодней коллекции, сезона весна-лето-2020, поэтому в магазинах его уже нет в продаже.

Скриншотом платья Ксения поделилась в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Скриншотом платья Ксения поделилась в своем Telegram-канале «Кровавая барыня». Телеведущая похвалила вкус Кабаевой.

- И кольцо хорошее, и платье впору. Подготовка на высшем уровне, - прокомментировала телеведущая.

Алина Кабаева уже семь лет занимает должность председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа». Олимпийская чемпионка сменила спорт на медиа-бизнес, но по-прежнему поддерживает юных гимнасток. Десять лет подряд спортсменка устраивала детский фестиваль художественной гимнастики «Алина». Накануне 1 июня - Дня защиты детей - праздник для юных спортсменов проводит благотворительный фонд Алины Кабаевой. По традиции чемпионка всегда лично принимает участие в подготовке фестиваля: Алина репетирует с девочками номера и делится с будущими гимнастками секретами мастерства.

- Спорт — это здорово. Я всем маленьким девочкам говорю: «Да вы уже чемпионки. Вы приходите и трудитесь, преодолевая себя. Вы уже чемпионки», - рассказывала Кабаева в интервью накануне открытия десятого, юбилейного фестиваля. Напомним, в 2020-м и в 2021-м году фестиваль "Алина" не проводился из-за пандемии коронавируса.