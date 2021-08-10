Похудела, кольцо на пальце: как сейчас выглядит Алина Кабаева

Алина Кабаева появилась в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".

Алина Кабаева не ведет соцсети и крайне редко посещает публичные мероприятия. Поэтому каждое появление прославленной российской гимнастки на публике становится настоящей сенсацией. Ситуация с гимнасткой Диной Авериной заставила звезду спорта не только публично высказать свое мнение, но и появиться в эфире.

Алина Кабаева предстала на публике в красном платье и с гладко убранными волосами. Похудевшая звезда выглядела безупречно. Идеальный макияж, из украшений - серьги-кольца с жемчужными каплями и тонкое, еле заметное колечко на том самом пальце.

Алина обсудила в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" скандальный инцидент, произошедший с российской командой по художественной гимнастике на Играх-2020 в Токио. Дина Аверина заняла второе место, заработав серебряную медаль. Она уступила в личном многоборье представительнице Израиля Линой Ашрам.

"То, что произошло сейчас в мировой художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, конечно, вопиющий случай. Дина Аверина выступала прекрасно, она все четыре вида сделала отлично. Она выполнила хорошо элементы, идеально работала с предметом, ничего не уронила, как ее соперница из Израиля. Да, Линой хорошая гимнастка, хорошо выступила, но сделала грубейшую ошибку. С такой ошибкой не выигрывают Олимпийские игры", - высказалась 38-летняя Кабаева.

Она также обратила внимание на то, что оценку Авериной выставляли шесть минут. По мнению Алины, это крайне долго. "Хотя в нашем виде спорта, если ты делаешь все хорошо, можно подождать минуту-две! Это говорит о чем? О том, что судьи не хотели, чтобы Аверина победила израильскую гимнастку", - резюмировала олимпийская чемпионка.