Исследование Роскачества: из 35 проверенных школьных рубашек полностью безопасны только две

Накануне нового школьного года Роскачество исследовало белые рубашки 35-ти торговых марок для школьников Фото: Мария ЛЕНЦ

Рубашка для мальчиков входит в обязательную школьную форму. И очень важно, чтобы она была качественной: если рубашка не впитывает влагу, не отводит ее от тела, не дает коже «дышать», это может спровоцировать повышенную утомляемость и раздражения кожи.

Накануне нового школьного года Роскачество исследовало белые рубашки 35-ти торговых марок для школьников. Большинство изделий изготовлены в Китае и России, остальные рубашки произведены в Турции, Беларуси и Польше. Это в том числе Zara, Gulliver, O'Stin и Marks &Spencer, а также российские бренды Finn Flare, «Смена», «Старт» и «Перемена». Практически каждое второе изделие из исследованных «не дышит», ткань не впитывает влагу и не отводит ее от тела — рейтинг этих рубашек обнулен за нарушение базовых требований безопасности.

Какие рубашки не стоит покупать вовсе

Для школьной формы очень важны такие гигиенические показатели, как гигроскопичность (свойство ткани впитывать и отводить влагу) и воздухопроницаемость (способность ткани пропускать воздух). Эти требования прописаны как в техрегламенте, так и в новом ГОСТ на школьную форму, который был принят в прошлом году. Пока большинство российских производителей пользуются ГОСТом на рубашки для мужчин и мальчиков, но вскоре ситуация поменяется.

Именно по двум важным показателям 19 из 35 рубашек провалили базовые испытания на безопасность изделия.

Рубашки, в которых школьнику будет некомфортно

По другим показателям безопасности замечаний к товарам нет. Сорочки не токсичны, свободного формальдегида не обнаружено.

Где искать хлопок: как обманывают этикетки

У 8 из 35 рубашек указанный на этикетке состав ткани не соответствует фактическому.

Антипримером стал производитель Fashion Leader — он заявил 80% хлопка, а ткань сорочки оказалась на 100% из полиэстера. Гигроскопичность у этого изделия также крайне низкая (см. таблицу). При этом, рубашка этого бренда самая дешевая из исследованных — 411 рублей (на момент закупки).

К сожалению, в исследовании встречались и более дорогие вещи с недостоверной маркировкой. То есть высокая цена вовсе не гарантия правды. Подробный список фальсифицированных по составу рубашек.

Хлопок в составе — не гарантия безопасности

Удивительно, но даже ткань из 100% хлопка может, как и синтетическая, быть не самой качественной. Все зависит от качества исходного сырья, плотности нитей в тканях и их переплетения, а также от того, обработана ли ткань специальной пропиткой.

К примеру, рубашки с высоким содержанием хлопка в составе Marks and Spencer, Mothercare и Noble people (хлопок 100%), а также Giovani (хлопок не менее 80%) не выдержали испытаний (см. таблицу).

- Натуральные ткани из одного и того же сырья (в данном случае из хлопка) могут обладать разной плотностью и, соответственно, разной воздухопроницаемостью, - объясняет директор по стратегическому развитию государственного инновационного центра текстильной и легкой промышленности (ОАО «ИНПЦ ТЛП»), к.с.н. Константин Бандорин. - Если сырье низкого качества, волокна изломанные, мертвые, разной толщины или разной длины, то и к гигроскопичным свойствам ткани будет больше замечаний.

ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА

Рубашки российской марки Van Cliff Junior и турецкой Zara оценены в 5 баллов. К этим изделиям у экспертов не оказалось замечаний ни по одному показателю.

К остальным исследованным рубашкам немало замечаний. Помимо вышеупомянутых нарушений безопасности, почти все изделия (будь то хлопок или синтетика) быстро протираются, садятся, рвутся и покрываются катышками.

ВАЖНО

Как купить и носить безопасную рубашку

1. Состав

Обращайте внимание на состав. Лучше купить рубашку, где в ткани много хлопка — 90-100%. Хлопковые рубашки более безопасны, чем синтетические.

Например, большинство нарушений по гигроскопичности и/или воздухопроницаемости выявлены в 16 сорочках, где хлопка в составе фактически оказалось менее 66% (сейчас мы имеем в виду состав по результатам исследования, а не тот, который заявлен на этикетке).

Так что если вы видите, что синтетика занимает больше трети состава ткани, такую одежду лучше не покупать. Но синтетика в умеренном количестве (5-10%) не позволять рубашкам растягиваться и сильно мяться.

2. Рубашка не «для эпизодической носки», а детская

Избегайте покупки тех рубашек, на которых указано «для эпизодической носки», если ребенок будет ходить в ней более двух часов. Предпочтение отдавайте изделиям, где написано для детей», «детская рубашка», «для мальчиков школьного возраста» и т.д.

3. Надевайте на майку

Рубашки — это одежда второго слоя. Их носить их нужно, надевая сверху на футболку или майку.