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Туризм11 августа 2021 22:52

Хотите неприятных приключений – тогда вам в Крым!

Несмотря на то, что в развитие солнечного полуострова ежегодно вкладываются сотни миллиардов рублей, отдых там по степени комфорта даже на средний уровень пока не тянет, но при этом весьма не дешев
Екатерина БАРАНОВАЕкатерина БАРАНОВА
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Крымчане, вроде бы, и хотят наладить у себя турбизнес, как в Турции, но всему виной здешний менталитет

Крымчане, вроде бы, и хотят наладить у себя турбизнес, как в Турции, но всему виной здешний менталитет

Фото: Виталий ПАРУБОВ

До 2014 года отдыхать в Крым ездили в основном жители Украины, они предпочитали по старинке снимать комнаты, квартиры и домики. Пусть сердито, без затей, зато дешево. Этот привычный массовый спрос надолго загнал в тень отельную инфраструктуру, которая практически не развивалась. Зато российский турист выбирает сегодня, как правило, отели. Это либо оставшиеся с советских времен потрепанные здравницы, либо появившиеся в последние годы современные дорогие комплексы в 3-5 звезд, хоть и стоящие часто в окружении полуразвалившихся старых турбаз.

Так получилось, что я в прошлом и в этом году с тремя детьми (сыну 11 лет, дочкам - шесть и четыре) три летних недели провела в Крыму. Да, солнце и море - это замечательно. Но условия как были никудышными, так, увы, и остались.

БЫЛ ПАНСИОНАТ, СТАЛ ОТЕЛЬ

В прошлом году мы отдыхали в отеле Бахчисарайского района. В туристических проспектах были расписаны разные удобства, включая «шикарный песчаный пляж». На деле отель оказался старым советским пансионатом. Номер с двуспальной кроватью и одним добавочным спальным местом стоил 6 тысяч в сутки (кстати, сегодня он обойдется уже почти в 10 тысяч). Пляж действительно был, и кормили неплохо.

Но на этом все «плюсы» и заканчивались. В здании из серого силикатного кирпича плохо закрывались двери и окна со ржавыми шпингалетами. Снять деньги с карточки было возможно только в ближайшем селе. Ехать недолго, если знать куда, (километра 3 на машине), и таксисты рядом – 3 тысячи туда, столько же – обратно. В первый же вечер мои девчонки разбили все коленки на местном бездорожье. Медпункт в отеле имелся, но даже зеленки или йода там не оказалось.

Около отеля притулилось несколько кафешек. Но кофе там не делали, зато жарили шашлыки. Правда, вина к мясу не подавали, за ним надо было пилить на местный винзавод.

Заехала в местечко и в этом году: несмотря на то, что туристов стало гораздо больше, ничего не изменилось – вина в кафешках по-прежнему нет и кофемашин тоже. На территории отеля такое же бездорожье...

До 2014 года отдыхать в Крым ездили в основном жители Украины, они предпочитали по старинке снимать комнаты, квартиры и домики. Пусть сердито, без затей, зато дешево

До 2014 года отдыхать в Крым ездили в основном жители Украины, они предпочитали по старинке снимать комнаты, квартиры и домики. Пусть сердито, без затей, зато дешево

Фото: Евгения ГУСЕВА

КОНТРАСТЫ НА ДОРОГЕ

В прошлом году решили съездить рейсовым автобусом на экскурсию в Бахчисарай - дорога занимает минут сорок. Приехал старенький желтый «Богдан». Такие машины в Москве можно увидеть на выставке советского транспорта, а в Крыму они до сих пор перевозят людей. Поехали, автобус «скакал» по разбитому асфальту на полной скорости, и вдруг дверь напротив меня открылась.

– Остановите! – заорала я. – У вас дверь отрылась!

– Зачем кричишь, милая, – успокоил водитель, – она всегда открывается.

В общем получить адреналин в Крыму можно и без катания по морю на банане – поездка на «Богдане» по бездорожью даст не меньше ощущений! Но я ошиблась, это было лишь начало … Мы походили по старому городу, посетили Ханский дворец и уже собирались обратно, но тут подошли несколько местных парней.

– Давайте отвезем на Чуфут-Кале (древний пещерный город в горах. - Авт.).

– Вы уверены, что с маленькими детьми это возможно? – спрашиваю я.

– Конечно, абсолютно безопасно, машина с ремнями и обратно спустим, вид незабываемый.

На джипе подняли на гору, трясло не меньше, чем на «Богдане». Вид, действительно, незабываемый.

– Я поехал, – говорит водитель.

– Как же, мне же обещали, что нас спустят?!

– Не, спускайтесь сами.

С горем пополам спустились, на автобус, конечно, опоздали - последний ушел. Таксисты сказали: до отеля десятка, не меньше.

– Зачем же так дурить женщину с тремя детьми, – возмущалась я, чуть не плача.

И тут ко мне подошла бабушка:

– Не расстраивайся, сейчас что-нибудь придумаем.

Добрая женщина позвонила знакомому. Приехал дедушка на раритетной «Волге» с проломанной крышей, довез и наотрез отказался взять деньги.

Вот такие контрасты!

Такие машины в Москве можно увидеть на выставке советского транспорта, а в Крыму они до сих пор перевозят людей

Такие машины в Москве можно увидеть на выставке советского транспорта, а в Крыму они до сих пор перевозят людей

Фото: Евгения ГУСЕВА

АЛУШТА ТОЖЕ РАЗОЧАРОВАЛА

Думала: больше в Крым не поеду! Но судьба распорядилась иначе. В апреле, когда я занялась планированием отдыха, Турция была еще закрыта. В Сочи цены оказались выше, чем в Крыму: туры на 21-23 дня (перелет, трансфер, проживание, питание) на двух взрослых, двух детей продавались по цене от 400 тысяч до миллиона рублей!

Представитель турагентства сказала:

– В Крым цены тоже не понизились, хотя звучат мнения о введении дополнительных ограничений на въезд туда. Туры продаются на август, сентябрь по тем же ценам, что и в июне, июле.

Конечно, бюджетный вариант можно найти– домики, уцелевшие со времен советских турбаз.

– Комнаты без душа, даже рукомойника – всего 1000 рублей в сутки, ну, а, если с удобствами, – 1200, – рассказывают отдыхающие.

Но в этом году я решила выбрать место поцивилизованней. Правда, выбирать в апреле-мае было уже особо не из чего. За полмиллиона рублей (включая перелет и трансфер) нам предложили один из самых рейтинговых в Крыму туристический комплекс в Алуште.

Обещали первую линию, трехразовое питание, аниматоров и няню, свою большую территорию. В итоге оказалось, что комплекс находится на окраине Алушты в окружении недостроя, до пляжа нужно идти 10 минут по крутой раздолбанной дороге (конечно, это была не первая линия, в чем откровенно признались сами сотрудники отеля, заявив, что туроператор якобы представил «левую» ссылку на их сайт). Сам пляж представлял собой узенькую полоску берега с огромными валунами. На «большой» территории комплекса не было даже детской площадки – лишь три бассейна с лежаками.

Искупавшись в одном из них, мой 11-летний сын несколько дней ходил с красными глазами.

– Так вы думаете, что первая, кто обращается к нам с такой проблемой? – удивилась сотрудник медцентра отеля. - В наших бассейнах лучше купаться в начале сезона!

Питание на 4 звезды тоже никак не тянуло. Аниматоры наличествовали, но никакой ответственности за детей они не несли, в чем прямо признались. Няни не было вообще.

ВРОДЕ СТАРАЮТСЯ, А ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ ЕДВА ЗАМЕТНЫ

На территории Алушты много достопримечательностей и ехать до них на «Богдане» не надо. Поражает другое – про музеи Профессорского уголка (одна из главных достопримечательностей города) никто не знает, отдыхающие их посещают крайне редко. Музеи писателей И.С. Шмелева, С.Н. Сергеева-Ценского и архитектора А.Н. Бекетова находятся в ужасном запустении. Забираться приходится в гору, где-то просматриваются уцелевшие разбитые ступеньки и остатки перил. Правда, за вход берут сущие копейки (в пределах 100 рублей), а многодетным вообще бесплатно.

Остатки одной из древнейших в Крыму византийской крепости Алустон (тоже в Алуште) – в таком же состоянии. Я ее еле отыскала.

– У нас нет денег на вывески и указатели, – говорит продающий билеты мужчина.

В Алустоне так же пустынно, как и в музеях Профессорского уголка. Встретила я там лишь одного посетителя – символично, тоже корреспондента.

– Сейчас здесь еще хорошо, – рассказывает журналист, – два года назад развалины главной башни были все в мусоре, сейчас почистили и стенды поставили, можно почитать про историю объекта.

Конечно, не все достопримечательности Крыма в таком плачевном состоянии. Например, возродили после украинских времен Музейный историко-мемориальный комплекс 35-й батареи в Севастополе. Бесплатные билеты туда разбирают до 11 часов утра.

– Поговаривают, что некоторые туристические места могут закрыть, – рассказывает водитель-экскурсовод Андрей (вообще-то говорить с прессой крымчане боятся, мол, все друг друга знают, потом хлопот не оберешься). – Например, застроить коттеджами хотят окрестности Долины приведений, где снимались знаменитые сцены «Кавказкой пленницы».

В Долине привидений, на водопаде Джур-Жжур, на Бирюзовом озере и многих других известных местах Крыма толпы народа, сложно сделать фото, люди выстраиваются в очередь.

– Боюсь, в следующем году народу у нас будет значительно меньше, – сетует Андрей. – Каждый день вожу людей и частенько слышу фразу: в Крыму мы последний раз! Людям не нравится сервис, инфраструктура ну и цены, конечно!

– Вроде бы, пытаемся что-то улучшить, – говорит Андрей. - Взять те же электромобили на набережной Алушты, но получается, как всегда: они только дополнительные пробки создают, т.к. на выделенной для них линии паркуются обычные авто. Раньше работали эвакуаторы, сейчас – нет. Получается, что дойти быстрее. Вообще, парковки в Крыму – особая проблема. Многие сейчас добираются на полуостров на своих машинах, ездят по достопримечательностям, но кучу времени теряют на поиск парковки.

Хотите неприятных приключений – тогда вам в Крым!

Хотите неприятных приключений – тогда вам в Крым!

Фото: Михаил ПАТЛИС

ПОЧЕМУ НЕ ВЫХОДИТ, КАК В ТУРЦИИ

Крымчане, вроде бы, и хотят наладить у себя турбизнес, как в Турции, но всему виной здешний менталитет – это сами отмечают многие местные жители.

– Многие в Крыму живут одним днем, поясняет менеджер отеля в Алуште Анатолий, – что будет завтра, через год, мало кого волнует. Есть возможность сейчас схватить по максимуму – надо хапать! Цены задирают не только владельцы отелей. На рынке Алушты огурцы в разгар лета – 100-120 рублей за кило!

– Да, дорого, – говорят торговцы, – должны стоить не более 40 рублей. Еще пример: бутылка вина в ресторане – 1700 рублей, а на заводе – 280.

– Жить-то нам на что-то зимой нужно? – оправдываются местные. – Во времена Украины все были довольны: русские приезжали, меняли рубли на гривны и шиковали, держали собственного водителя, который ездил за выпивкой в любое время, и крымчане зарабатывали.

Конкуренцию с Турцией, Египтом в дальнейшем будет выдержать нелегко. Даже звезды отелей здесь не соответствуют мировым стандартам.

– Чтобы присвоить одному ялтинскому отелю 4 звезды менеджеры проявили смекалку, – рассказывает владелец небольшого отельчика в Ялте. – В туалете делали муляжи розеток, для проверяющей компании.

– Да, многое в наших отелях не соответствует уровню Турции, – признались мне несколько менеджеров отелей в Алуште. – Взять, например, питание. Еда должна готовиться на территории отеля, однако ее, как правило, привозят. Необходимо, чтобы меню было разнообразным (если мы хотим соответствовать необходимому уровню), но каждый день подается одно и то же.

Даже в 4-звездочном отеле кормили крайне скудно, меню не отличалось разнообразием. Например, с 5 по 15 июля, когда мы там проживали, на завтрак, обед и ужин в меню присутствовали вареные яйца, посыпанные лучком. С 15 июля я переехала в другой, 3-х звездочный отель, там номер дешевле, кормили лучше, но тоже давали одно и то же каждый день.

Менеджеры отелей жалуются на то, что развиваться мешает не только местный менталитет, но и неподъемные кредиты. А в Турции государство 15 лет назад стало поддерживать туристический бизнес, что дало возможность отремонтировать старые отели и построить новые.

– У нас нет денег даже на то, чтобы привезти машину песка на небольшой пляж с валунами, – сказала мне менеджер Татьяна из отеля в Алуште. – Стоит это 1 миллион рублей! (Напомню, моя путевка с тремя детьми, включая перелет и трансфер, обошлась в 500 000, отель был переполнен).

И ЕЩЕ ШТРИШОК

Несмотря на то, что на территории полуострова огромное количество туристов и очень непростая ситуация с коронавирусом, можно сказать, что никакие меры предосторожности не соблюдаются. В редком магазине вас попросят надеть маску (исключение – музеи). Водители тоже без масок, даже на подбородок не надевают для приличия. Бармены на набережной Алушты (и в кафе на территориях отелей) работают не только без масок, но и без перчаток! Хотя они обязаны, например, делать фреш в перчатках, в независимости от того, есть ли пандемия или нет.

На вопрос: почему не соблюдаете правила, ответ простой: мы руки моем!

Справедливости ради стоит сказать, что отдыхающие все это поощряют, редко, кто обращает внимание на маски, пожалуй, только дотошные журналисты.

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