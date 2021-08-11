Почему Турция и Египет сумели стать туристической Меккой, а на наши курорты люди едут только от безнадеги

Турция и Египет остаются самыми привлекательными для отпуска направлениями у россиян — сообщил недавно глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. Фото: Shutterstock

Турция и Египет остаются самыми привлекательными для отпуска направлениями у россиян — сообщил недавно глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. Турагентства подтверждают: продажи Турции в июле, после возобновления авиасообщения, тут же вышли на докоронавирусный уровень. Отпускников даже и пожары там не испугали. А известие об открытии рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх вызвало новый шквал звонков. Выходит, отечественные пляжи мы любим, когда больше поехать некуда? И главный вопрос: почему у Турции получилось стать «всероссийской здравницей», а у родных пляжных курортов это выходит только при закрытых границах?

...Присматривала в начале лета, где бы отдохнуть в Крыму. Знакомый приличный отель четыре звезды на первой линии в Коктебеле в июле обошелся бы в 70 тысяч с лишним на десять дней. Без еды, только проживание. И это не самый дорогой вариант.

Лет пять назад за те же семь тысяч в сутки, помнится, мы сняли номер на греческом острове Санторини, «Мекке» для туристов всего мира. С завтраком. И видом на вулкан (это дороже). Но дело даже не в абсолютных цифрах, а в том, что за эти деньги можно получить. В коктебельском варианте в 200 метрах от дверей отеля, в общем-то неплохого, начинается какая-то сталкерская зона. Вечером без фонарика лучше не ходить. Ямы и обвалы посреди дороги, разрушившиеся бетонные плиты, съехавшие в море, руины с вывеской «Кафе». Вспомнишь тут классический турецкий отель с огромной зеленой территорией, где хоть бегай кросс по утрам…

- Большинство туристов, которые сегодня приходят в турагентство, интересуются именно отдыхом в России, - рассказывает «КП» руководитель подмосковной турфирмы, Михаил Лозанов. - Но когда они получают варианты турпакетов с ценами по России и сравнивают с вариантами по той же Турции, у людей все вопросы отпадают — выбирают Турцию: более высокий уровень сервиса, огромный отель с богатой инфраструктурой (детскими клубами, аквапарком, теннисными кортами), питание по системе всё включено и все это ещё и по более низкой цене, чем в России. Согласитесь, понять туриста можно.

Но почему все именно так?

Причина 1. «ОЛЛ ИНКЛЮЗИВ» ДАВАЙ

- Нельзя сказать, что виноват низкий уровень сервиса в наших отелях, - это далеко не всегда так. Скорее речь идет об отсутствии привычной уже инфраструктуры отдыха, которую наши туристы увидели за рубежом — и теперь хотят отдыхать именно в таком формате, - говорит председатель правления конфедерации обществ потребителей (КонФОП) Дмитрий Янин. Выпытываю у него, чем отечественные потребители недовольны в родном турсекторе и на что чаще всего жалуются.

«Привычная инфраструктура» - это прежде всего знаменитый all inclusive («все включено»), которым так славятся турецкие отели.

- У нас эта система потихоньку развивается и тоже пользуется спросом. Но вот давайте посмотрим варианты, - подбирает мне для сравнения туры Михаил Лозанов. - Известный и всеми любимый отель в Ялте 4* (советской архитектуры, но действительно хороший, с большой территорией, собственным пляжем и прекрасным Массандровским парком рядом — прим. от автора) питание «все включено», перелёт, трансфер, стандартная медстраховка, на двоих взрослых на 7 ночей с 22 по 29 августа - 133000 рублей. И отель 5* в Алании с хорошими отзывами, «ультра все включено», трансфер, страховка, перелёт и топливный сбор - 73000 руб. на двоих на те же даты. Что выберете, с учетом разницы в 60 тысяч рублей в пользу Турции?

- Организация системы «всё включено» у нас обходится очень дорого, гораздо дороже, чем если бы сам турист занимался своим питанием и досугом. Сказывается несогласованность всех участников цепочки туристических услуг и желание заработать быстро и много, - комментирует общественный представитель Агентства стратегических инициатив по направлению «Туризм» Иван Кукарцев.

Причина 2. ОПЯТЬ МАННАЯ КАША...

Знаете, какой пункт эксперты называют краеугольным в отставании наших отелей в соревновании с турецкими? Это... еда! Вспоминаю собственный опыт. И ведь правда! В российских отелях зачастую кормят хорошо и вкусно. И вроде все необходимое для здорового и правильного питания есть, от манной каши до салатиков. Но… Вот виноград, один сорт. Хотите другой — идите на рынок. И так даже в самый сезон, в регионах, где вроде бы завал этого винограда. А теперь вспомним знаменитый турецкий шведский стол, когда глаза разбегаются от разнообразия всего и вся.

- Что уж тут скрывать, россияне любят в отпуске хорошо покушать. И не манной каши, а того, что не растет у них в регионе и что не так-то просто купить по приемлемой цене в ближайшем супермаркете. И чтобы можно было всего этого навалить на тарелку до отвала. А лучше — сразу на три тарелки. Чем и славится турецкий «инклюзив». Российским отельерам обеспечить такое же разнообразие продуктов, как в Турции, сложно даже чисто по объективным причинам. У нас в целом дороже стоят продукты, - объясняет Дмитрий Янин.

В Крыму курортный сезон длится с середины июня по конец сентября, на Азовском море чуть дольше, поскольку море не глубокое и быстро прогревается. Тем временем в Турции пляжный сезон начинается в апреле, а заканчивается в октябре. Фото: Евгения ГУСЕВА

Причина 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Есть, по словам Янина, и еще один наболевший момент. Большинство наших отелей выбирает формат, когда туриста раскручивают на максимальное количество дополнительных услуг, которые не включены в стоимость проживания и предлагаются по каким-то баснословным ценам. Такой анти-«инклюзив». Классический пример — платная парковка на территории отеля (!) для постояльцев (!) - невиданное для Европы жлобство. И хорошо если она стоит 100-200 рублей в сутки, а то может стоить и 800-1000. Что и вызывает шквал жалоб на то, что в отличие от турецкого «инклюзива», наша «индустрия гостеприимства» расслабиться на отдыхе и «не думать о деньгах» категорически не дает. И даже в тех случаях, когда рассчитывал отдохнуть на родном Черном море дешевле, чем за рубежом, со всеми накладными расходами выходит — дороже Турции.

Причина 4. ДА ПРОСТО КЛИМАТ НЕ ТОТ?

- В Крыму курортный сезон длится с середины июня по конец сентября, на Азовском море чуть дольше, поскольку море не глубокое и быстро прогревается. Тем временем в Турции пляжный сезон начинается в апреле, а заканчивается в октябре. Возможности принимать туристов у российских курортов в два раза меньше. Это плохо сказывается на окупаемости туристических проектов на юге страны, инвестируют в них неохотно, - говорит основатель онлайн-тревел агентства KUPIBILET.RU Сергей Пирожников.

Этот пункт часто приводится в оправдание дороговизны «не по делу» наших курортах: отели и их инфраструктуру надо содержать круглогодично, затраты априори получаются выше, чем в Турции. Не говоря уж о Египте, где круглый год лето.

Эксперты, впрочем, утверждают, что рецепты на этот счет известны и прописаны во всех учебниках по организации индустрии гостеприимства.

- Отечественные здравницы могли бы предложить зимний отдых высокого уровня: спа-программы, отдых на грязях и минеральных водах, зимние виды спорта, которыми на многих наших курортах погодные условия вполне позволяют заниматься, - утверждает руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости Артем Кромочкин.

Что это вполне возможно, хорошо показывает опыт Сочи. Правда, при огромных вложениях в инфраструктуру, включая новые развязки и нормальные дороги — благо Олимпиада помогла. Но с другими такими примерами пока — не очень. В Крыму — еще строить и строить.

Причина 5. «ДАЙТЕ ЛЬГОТЫ КАК В ТУРЦИИ — МЫ ТОЖЕ ВСЕ ПОСТРОИМ»

- Дайте, как в Турции, бесплатно землю на 49 лет и сниженные тарифы хотя бы на электричество (см. «Из истории вопроса») — в России тоже не только отели понастроят, но и все вокруг них перевернут. И все отговорки про короткий сезон мигом забудут, - рассказал «КП» один из отельеров. - А сейчас у нас бизнес рискованный, никто не знает, что будет через полгода. Могут вообще землю отнять, поскольку через десять лет существования отеля вдруг выясняется, что она была предоставлена в аренду с нарушениями законодательства… Конечно, мы будем задирать цены, пока не все зарубежные моря доступны и люди едут к нам. Потому что мы живем сегодняшним днем.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Как превратить нищий рыбацкий поселок в туристическую Мекку

Еще лет двадцать назад хорошо известный в России Кемер был довольно бедным поселком, где о туристическом бизнесе ничего и не слышали. Поворотным стало начало 80-х, когда в Турции начал действовать закон о поощрении туризма. Модель была выбрана — как у нас сейчас бы сказали, государственно-частного партнерства. Огромные полномочия получило турецкое министерство культуры и туризма. В частности, определять перспективные для туризма регионы. И там от лица государства заказывать строительство дорог, выдавать бизнесу кредиты.

Но главной «заманухой» стали льготы для желающих заняться гостиничным бизнесом в отобранных регионах: бесплатная аренда земли под отели на 49 лет, льготное кредитование строительства, льготные тарифы на электричество, воду и газ, освобождение от ряда налогов. Ну и построили. Причем не только отели. Дороги к гостиницам, включая горные тоннели, тоже проложены за счет крупных инвесторов, пожаловавших в регион, - на основе концессий. Аэропорт в Анталии во многом тоже построен за их счет.

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