«Прятались у земляков»: Двоих бежавших из изолятора в Истре поймали, еще один пришел в полицию сам

Беглецы на допросе рассказали, что группа разделилась буквально через 20-30 минут после побега. Фото: Александр ГЛУЗ

На данный момент задержаны трое из пятерых мужчин, которые в ночь на 6 августа сбежали из изолятора в подмосковной Истре. Напомним, преступники сумели через незакрытую «кормушку» в двери камеры открутить внешний замок, а затем покинуть ИВС. Сроки сбежавших оказался обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Александр Мавриди, а также четверо граждан Молдовы, фигуранты дела о кражах из подмосковных коттеджей.

Вечером 11 августа сотрудники уголовного розыска при поддержке спецназа ворвались в квартиру на окраине Подольска, где прятались два беглеца - Денис Грозаву и Иван Цуркану.

- Мужчины все это время скрывались в квартире, которую арендуют их земляки из Молдавии, семейная пара, - сообщил «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах.

Денис Грозаву и Иван Цуркану были задержаны в квартире на окраине Подольска. Фото: Первый канал

По словам нашего собеседника, Грозаву и Цуркану на допросе рассказали, что бежавшая из ИВС группа разделилась буквально через 20-30 минут после побега.

- Они расстались, как только ушли от изолятора на приличное расстояние. Куда пошли остальные участники побега, Грозаву и Цуркану не знают. Допрос продолжается.

А сегодня днем в полицию Истры самостоятельно пришел еще один фигурант - Николай Тетеря.

- Мужчина доставлен в следственный отдел, его допрашивает следователь ГСУ СК России по Московской области, - рассказал старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

По информации «КП», Тетеря сообщил, что увидел новости о задержании его подельников и решил, что скрываться нет смысла. По словам мужчины, он все это время прятался на территории Истры. У кого - не говорит.

В соцсетях спорят: то, что один из беглецов спустя шесть дней сдался сам, освобождает его от ответственности за побег?

- Вовсе нет, - комментирует «КП» адвокат Евгений Корчаго. - В их случае побег считался осуществленным, как только они покинули территорию изолятора. Тем не менее явка в полицию в дальнейшем на суде станет для этого человека смягчающим обстоятельством. За побег он подучит меньше товарищей, которые были задержаны полицией.

Адвокат отмечает, что для граждан Молдовы, которых обвиняли в краже, побег из изолятора не имел никакого смысла:

- Все равно рано или поздно поймают. А пока человек в бегах, срок давности за любые преступления не течет. Сидеть все равно придется. Только еще и за побег добавят.

Полицейские продолжают розыск сбежавшего Александра Мавриди.

Напомним, что двух сотрудников изолятора подозревают в организации побега. Под арестом находятся дежурившие в ту смену полицейские Сергей Лаврентьев и Елизавета Бурдаковская. По версии следствия, Лаврентьев сознательно отключил всю систему видеонаблюдения в изоляторе, а затем они с коллегой ушли спать.

Местонахождение Александра Мавриди и Александра Бутнару пока неизвестно.

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