«Прятались у земляков»: Двоих бежавших из изолятора в Истре поймали, еще один пришел в полицию сам

Беглецы на допросе рассказали, что группа разделилась буквально через 20-30 минут после побега.
Фото: Александр ГЛУЗ
На данный момент задержаны трое из пятерых мужчин, которые в ночь на 6 августа сбежали из изолятора в подмосковной Истре. Напомним, преступники сумели через незакрытую «кормушку» в двери камеры открутить внешний замок, а затем покинуть ИВС. Сроки сбежавших оказался обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Александр Мавриди, а также четверо граждан Молдовы, фигуранты дела о кражах из подмосковных коттеджей.
Вечером 11 августа сотрудники уголовного розыска при поддержке спецназа ворвались в квартиру на окраине Подольска, где прятались два беглеца - Денис Грозаву и Иван Цуркану.
- Мужчины все это время скрывались в квартире, которую арендуют их земляки из Молдавии, семейная пара, - сообщил «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах.
Денис Грозаву и Иван Цуркану были задержаны в квартире на окраине Подольска.
Фото: Первый канал
По словам нашего собеседника, Грозаву и Цуркану на допросе рассказали, что бежавшая из ИВС группа разделилась буквально через 20-30 минут после побега.
- Они расстались, как только ушли от изолятора на приличное расстояние. Куда пошли остальные участники побега, Грозаву и Цуркану не знают. Допрос продолжается.
А сегодня днем в полицию Истры самостоятельно пришел еще один фигурант - Николай Тетеря.
- Мужчина доставлен в следственный отдел, его допрашивает следователь ГСУ СК России по Московской области, - рассказал старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.
По информации «КП», Тетеря сообщил, что увидел новости о задержании его подельников и решил, что скрываться нет смысла. По словам мужчины, он все это время прятался на территории Истры. У кого - не говорит.
В соцсетях спорят: то, что один из беглецов спустя шесть дней сдался сам, освобождает его от ответственности за побег?
- Вовсе нет, - комментирует «КП» адвокат Евгений Корчаго. - В их случае побег считался осуществленным, как только они покинули территорию изолятора. Тем не менее явка в полицию в дальнейшем на суде станет для этого человека смягчающим обстоятельством. За побег он подучит меньше товарищей, которые были задержаны полицией.
Адвокат отмечает, что для граждан Молдовы, которых обвиняли в краже, побег из изолятора не имел никакого смысла:
- Все равно рано или поздно поймают. А пока человек в бегах, срок давности за любые преступления не течет. Сидеть все равно придется. Только еще и за побег добавят.
Полицейские продолжают розыск сбежавшего Александра Мавриди.
Напомним, что двух сотрудников изолятора подозревают в организации побега. Под арестом находятся дежурившие в ту смену полицейские Сергей Лаврентьев и Елизавета Бурдаковская. По версии следствия, Лаврентьев сознательно отключил всю систему видеонаблюдения в изоляторе, а затем они с коллегой ушли спать.
Местонахождение Александра Мавриди и Александра Бутнару пока неизвестно.
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