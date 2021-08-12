Двое задержанных за побег из изолятора в Истре заключенных признали вину

Двое задержанных за побег из ИВС Истры признали вину Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Двое задержанных за побег из изолятора временного содержания в Истре во время допроса признали свою вину. В четверг, 12 августа, Следственный комитет России опубликовал видео допроса на YouTube.

- В данный момент задержан за побег. Совершил побег из изолятора в Истре. Да, вину свою признаю, - говорит один из заключенных. Также сознался в побеге и второй из задержанных в Подольске мужчин.

Как писал сайт kp.ru, вчера сотрудники МВД и Федеральной службы безопасности России нашли и задержали двоих сбежавших из изолятора в Истре заключенных: Дениса Грозаву и Ивана Цуркану. Они скрывались на съемной квартире в Подольске.

Сегодня сам сдался полиции третий из пяти заключенных, сбежавший вместе с Александром Мавриди, которого обвиняют в убийстве «мясного короля» Владимира Маругова. Имя сдавшегося арестанта пока что не раскрывают.

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