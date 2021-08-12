Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 августа 2021 13:25

Двое задержанных за побег из изолятора в Истре заключенных признали вину

Следственный комитет опубликовал видео допроса сбежавших заключенных
Ксения АНУФРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Двое задержанных за побег из ИВС Истры признали вину

Двое задержанных за побег из ИВС Истры признали вину

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Двое задержанных за побег из изолятора временного содержания в Истре во время допроса признали свою вину. В четверг, 12 августа, Следственный комитет России опубликовал видео допроса на YouTube.

- В данный момент задержан за побег. Совершил побег из изолятора в Истре. Да, вину свою признаю, - говорит один из заключенных. Также сознался в побеге и второй из задержанных в Подольске мужчин.

Как писал сайт kp.ru, вчера сотрудники МВД и Федеральной службы безопасности России нашли и задержали двоих сбежавших из изолятора в Истре заключенных: Дениса Грозаву и Ивана Цуркану. Они скрывались на съемной квартире в Подольске.

Сегодня сам сдался полиции третий из пяти заключенных, сбежавший вместе с Александром Мавриди, которого обвиняют в убийстве «мясного короля» Владимира Маругова. Имя сдавшегося арестанта пока что не раскрывают.

ПО ТЕМЕ

«Специально отключили камеры и ушли спать»: Новые подробности побега из изолятора убийцы «колбасного короля» и четверых воров

Двум сотрудникам ИВС следователи предъявили обвинение (подробности)